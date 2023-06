Gobierno y deporte

Felicitaciones al antropólogo Leonel Durán Solís, Premio Nacional Carlos Montemayor 2023

“Reconocimiento enorme a los 800 atletas que conforman la Delegación Chihuahua, quienes siguen participando en los Juegos Nacionales CONADE 2023, en cada justa entregan hasta el último aliento por representar dignamente los colores del Estado. A días de competencia, Chihuahua supera las medallas de oro obtenidas en 2022, y VAMOS POR MÁS”.

El deporte, arma perfecta para construir una sociedad de paz, en tiempos difíciles, donde impera la desigualdad, falta de valores, de espiritualidad, de adicciones y trastornos mentales a la alza, de corrupción y abuso de poder, de dolor y rabia por el derrame excesivo de sangre en todo el territorio nacional (contrario a lo dicho por la 4T, son tiempos de balazos, y no de abrazos), de desconfianza contra las instituciones, de impunidad insultante, dividida por mensajes de odio que impulsa la cúpula del poder. A esto, le sumamos los negativos que dejó la pandemia (Covid), hoy la sociedad es más agresiva e intolerante, individualista, desafiante ante la autoridad, vive a la defensiva. Por ello, urge invertir en el deporte y la cultura física, como ejes prioritarios en las agendas públicas, de cualquier orden de gobierno, invertir en el deporte es apostar por la vida, salud, seguridad, educación, nacionalismo, orgullo, respeto a los derechos humanos, solidaridad, inclusión, democracia y gobernanza.

Los campos, las pistas, las duelas, los tatamis, los cuadriláteros, las piscinas, cualquier arena deportiva crea guerreros de vida, de corazón, de temple, de disciplina; el deporte enseña que cada golpe, cada caída te obliga a levantarte para seguir luchando, a creer en ti mismo, a trabajar en equipo, a seguir empujando con sacrificio hasta alcanzar las metas trazadas, de no conseguir el triunfo se aprende a vivir con la satisfacción de haber entregado el máximo esfuerzo. El deporte no distingue fronteras, razas, condiciones económicas, políticas, académicas y religiosas, orientaciones sexuales, ni logos partidistas.

Apostar por el deporte es la mejor inversión, el deporte es capaz de despertar emociones, conectar sentimientos y trasladar valores positivos a la sociedad como ninguna otra manifestación social, expertos así lo confirman.

En repetidas ocasiones, hemos puesto de ejemplo a España, un país del tamaño de Chihuahua, que viene de la resiliencia, una potencia deportiva que se ubica dentro del top 5 mundial. A diferencia de México como nación, conciben al deporte entre los ejes de recuperación económica y social, colocan al deporte como un verdadero motor de transformación social, un campeón es sinónimo de orgullo nacional, como país trabajan de la mano con el sector productivo.

Le apuestan a las escuelas de iniciación, al desarrollo, al élit, por ello, a partir de la educación básica albergan a deportistas con posibilidades para desarrollarlos como atletas de alto rendimiento, con horarios flexibles, para que las y los adolescentes y jóvenes puedan entrenar por las mañanas antes de acudir a clases, más sus entrenamientos por las tardes, dándoles la oportunidad de salir a los circuitos de competencia, además les diseñan tutorías especiales para estar a la altura de las exigencias académicas.

En México, la ruta es totalmente distinta, la Federación no contempla al deporte como eje prioritario, solo sirve para aderezar discursos, en los hechos los atletas de alto rendimiento, así como la nueva generación no reciben el acompañamiento deseado; las notas informativas y las redes sociales visibilizan el desinterés y enojo de la autoridad contra los atletas que manifiestan su exigencia de apoyo. Las entidades federativas no reciben peso alguno para infraestructura, programas de cultura física, formación de talentos y desarrollo de atletas de alto rendimiento. Sin duda en México hay mucho talento, solo es pulirlo, pero para eso se requieren recursos.

Sigamos los pasos de otras naciones, México lo merece, no escatimemos, el deporte es el arma más poderosa para sanar los ambientes tóxicos, previene las adicciones, la inseguridad y el crimen, el deporte es convivencia, la población en los centros penitenciarios bajaría drásticamente, seríamos una sociedad saludable, de empuje, de orgullo, tomemos al deporte como estilo de vida desde edades tempranas hasta la adultez. Como dijo la terapeuta neuromuscular Carol Welch: “El movimiento es una medicina para crear el cambio físico, emocional y mental”. Está en nosotros construir un mejor mañana. Sumemos Voces.