Gobiernos arrogantes; ciudadanos pusilánimes

Ciudad Juárez.- La llegada de Donald Trump a la presidencia de los EU marcó un hito en los estilos y maneras de quien gobierna un país, y sobre todo uno de los más poderosos del mundo. Utilizando un discurso claramente xenofóbico y racista, y exponiendo abiertamente su desprecio por los medios de comunicación -especialmente por algunos en concreto-, no obstante ser un empresario dedicado al negocio de la comunicación, el presidente norteamericano ha impuesto un estilo de gobernar arrogante, grosero, impositivo y bastante “buleador”, diríamos por acá en Juárez.

Y digo que lo ha impuesto, porque el gobernador del estado, Javier Corral, primero, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, después, desde que asumieron sus cargos parecen empeñados en copiar lo más nefasto y criticable de su homólogo norteamericano, en calidad de gobernantes. Pero lo peor, es que también parece haber una ciudadanía dispuesta a soportar los malos tratos de quienes deberían estar dispuestos a servirnos, no a regañarnos, que para eso buscaron elegirse. Pero se les olvida a ellos y a nosotros también.

Utilizando de manera perversa todo el poder que se les otorgó para gobernar, entendido este como el mandato popular para servir a su gente, ponen de por medio a las instituciones de justicia, seguridad, tributarias y administrativas para doblegar, por las buenas o por las malas, a quienes no estén de acuerdo con ellos.

Y los menciono en plural porque, a pesar de las diferencias de cargos y responsabilidades e incluso nacionalidades, tienen en común la misma forma grotesca e irresponsable de imponer una realidad que simplemente no existe, no es. También coinciden en su táctica comunicacional de manipulación colectiva, a través de visiones cerradas, obtusas y poco sustentadas, pero que hacen valer a través de la vieja pero muy efectiva máxima: “Divide y vencerás”. Los tres políticos mencionados se caracterizan por polarizar a la sociedad, por separar a los “buenos” de los “malos”, por enfrentarlos, obviamente ellos siempre serán del bando de los buenos, y todos los demás que no coincidan con sus posturas son los malos.

Y quiero ejemplificar lo más claramente posible los extremos a los que nos están llevando este tipo de gobernantes. Empecemos primero con el de Estados Unidos.

Ayer ocurrió la peor tragedia de que se tenga memoria en la vecina ciudad de El Paso, Texas. Considerada por mucho, una de las ciudades más seguras del vecino país. En una cobertura de lo más completa, oportuna y profesional, El Diario dio cuenta de todos los detalles del hecho, aquí en estas páginas y en el portal digital encontrará la cobertura más completa sobre el hecho y sus motivaciones, pero lo que quiero resaltar es que Patrick Crusius, presunto agresor, ejecutó la masacre “para defender a su país de la invasión de hispanos” de acuerdo con un manifiesto que él mismo publicó en la Internet. El racismo más exacerbado al que ha llevado Trump a su país.

Cuando el líder político formal de una nación, llama a la división de su comunidad en razón de diferencias sociales, étnicas, económicas o religiosas, o de cualquier otro tipo, está sembrando la semilla del odio y la discordia entre los que debería estar uniendo, guiando y apoyando, no dividiendo. Cuando es el presidente del país más poderoso del mundo el que desprecia a los mexicanos porque todos somos delincuentes, drogadictos o flojos, como lo ha asegurado el mandatario estadunidense, no faltará el fundamentalista desequilibrado mental que pretenda llevar a los hechos el exterminio de hispanos que el presidente pretende logar por la vía de la repatriación legal.

No es exageración. No dramatizo. Lo ocurrido ayer en El Paso es la mejor muestra de hasta dónde puede llegar un discurso de odio, proveniente de un gobernante. Pero aún viene lo peor. Lo de ayer podría replicarse en nuestro país.

No, no exagero ni quiero ser ave de mal agüero, pero estemos atentos. En México, el presidente López Obrador ha replicado el estilo divisionista de Trump, tratando de enfrentar a la sociedad mexicana en “fifís” y “chairos”, en “buenos” y “malos”, en los que están de acuerdo con él y son sus aliados, y los que no lo están, y son sus enemigos.

Los enardecidos debates en redes sociales y en las publicaciones digitales de varios medios de comunicación, comprueban lo que digo. “Los chairos” defienden a diestra y siniestra a su líder, poco importa que lo que se cuestione de él sea cierto, poco importa que “los fifís” tengan razón, hay que defender al Mesías a costa de lo que sea. La polarización de la sociedad mexicana está en marcha, está en su apogeo.

¿Cuánto tardaremos en llegar a los niveles de EU? No lo sé, pero inevitablemente hacia allá caminamos. Cada vez más mexicanos nos sorprendemos del extraordinario nivel de intolerancia del presidente López Obrador, y sus seguidores, para los que nada vale que haya quienes piensen distinto, para quienes nada valen los hechos y la realidad porque ellos tienen siempre a la mano “sus otros datos”.

Pero esa circunstancia, la del presidente de la República tratando de enfrentar a unos mexicanos con otros, se agrava más cuando se replica de igual manera en el estado. El gobernador Corral ha entrado en la dinámica de contrarrestar la crítica y los señalamientos a su pésimo gobierno, con “sus otros datos”. Recientemente nos recetó a los juarenses una declaración que nos dejó poco más que perplejos: “los índices de ejecuciones en Juárez van a la baja, han disminuido de manera importante” dijo el gobernador. Y lo dijo el día que llevábamos 128 ejecuciones, a tres días de terminar el mes de julio cuando el mes anterior se presentaron 130 asesinatos violentos en la ciudad. El colmo de la irresponsabilidad.

Y la misma actitud ha repetido Corral en el tema que sea. En medio de una de las administraciones estatales más desastrosas, ineficientes e indolentes que ha tenido la entidad, ajeno por completo a los problemas más sentidos de la sociedad, el gobernador se ha dedicado a todo, a todo, menos a gobernar, menos a solucionar la problemática del estado, y cuando a algún medio de comunicación o periodista se le ocurre cuestionarlo, con datos, con cifras, con información verídica y comprobable, responde lo que ya se ha convertido en su tarabilla favorita: “es golpeteo político”, son voces que intentan desacreditar su gobierno, asegura Corral, aunque nunca se tome la molestia de desmentir o explicar siquiera lo que se le cuestiona.

Esa ha sido la historia de este rotativo con el gobernador del estado, quien incluso se ha dado el lujo de censurar públicamente a El Diario y a sus periodistas, desde su alta investidura de gobernante, atropellando y descalificando a priori las publicaciones de esta casa editora, no obstante que todas cumplen cabalmente con las reglas fundamentales del periodismo y del género de nota informativa.

Recientemente, el periodista Eduardo Sadot escribió un artículo en el portal digital SDP Noticias (por cierto, SDP son las siglas de Sendero del Peje, para los que lo hayan olvidado), titulado “Lo que significa ‘Yo tengo otros datos’”, mismo que no tiene desperdicio alguno, y que lo mismo aplica para AMLO, que para Corral o para el mismísimo Trump. Sadot es periodista, catedrático y académico de la UNAM y doctor en Derecho.

Dice en uno de sus párrafos: “Yo tengo otros datos, denota arrogancia y superioridad, es una manera de creer que, la información que se tiene es la correcta y superior a la de su eventual interlocutor, con lo que quedaría cancelada cualquier otra información que le contradiga”.

Pero la forma como concluye su artículo Sadot, bien vale la pena reproducirla íntegramente a manera de epílogo de este artículo: “No se puede ir por la vida con la responsabilidad de un gobierno sin debatir, confrontar ideas y verdades para construir acuerdos o mejores soluciones, Karl Popper –de quien por cierto recomiendo su lectura– sostenía, que para que el conocimiento evolucione, deben confrontarse las ideas y los planteamientos, no hacerlo provoca tomar decisiones equivocadas, y en el conocimiento el estancamiento y retroceso. Pensar que los demás no lo notan o no se dan cuenta, es insulso, es como el niño que falsifica una carta, supuestamente de su maestro donde lo felicita por ser el mejor niño de su clase, con faltas de ortografía y letras borroneadas y renglones chuecos, así de simple y así de patético”.