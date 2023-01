Gorilas, milicias y Bitcoin

¿Por qué el parque nacional más famoso del Congo está apostando fuerte por las criptomonedas? Virunga, es un lugar famoso por los gorilas de montaña en peligro de extinción. En un intento por proteger sus bosques y su famosa vida silvestre, se ha convertido en el primer parque nacional en ejecutar un proyecto de minería de Bitcoin. Algunos se preguntan ¿Qué demonios tiene que ver Bitcoin, con la conservación?

Este, es el primero de dos o tres artículos que me ocuparé de esta moneda virtual, al ser un área tan nueva, debo recurrir a referencias técnicas. El presente artículo tiene como fuente a Adán Popescu, Technology Review, de la prestigiada universidad: Massachusetts Institute of Technology, comúnmente identificado como MIT, con sede en Massachusetts, Estados Unidos, considerada como la mejor universidad del mundo.

En el este del Congo, donde el AK-47, la letal arma soviética, cuesta solo 40 dólares en el mercado negro, las milicias usan su dawa o magia, para tomar tierra, madera, marfil y los minerales raros, que han sido durante mucho tiempo, la promesa de esta región y su maldición.

El hombre que sostiene el fusil de asalto, no se inmuta mientras patrulla la montaña densamente boscosa. Hoy, su trabajo es diferente. En Luviro, una aldea a las afueras del parque, está protegiendo la primera mina de Bitcoin, operada por un parque nacional y que funciona con energía limpia. Es una apuesta que ha llenado de vigor y esperanza a muchos que trabajan en y alrededor del parque, e invitó al escepticismo de los expertos que se preguntan, qué tiene que ver la criptomoneda con la conservación.

En un día caluroso, a fines de marzo de 2022, el guardia camina frente a 10 contenedores de envío que están llenos de miles de computadoras poderosas. Tararea una canción en el calor del mediodía. De repente, algo brillante brilla en el horizonte, es un avión que pronto aterriza en una pista de aterrizaje peligrosamente empinada y corta, sale su piloto, Emmanuel de Merode, el director del parque, para una inspección de rutina. De Merode agarra la correa de cuero de su bolso con una mano, con la otra, saluda a los guardabosques, es la única persona a la vista sin un arma. Detrás de él, las alas del Cessna están marcadas con agujeros de bala y remendadas con cinta adhesiva.

De Merode pasa junto a un perro ladrando y entra en uno de los contenedores de 12 metros de largo y de color verde cromo. En el interior, rodeado de cableado, computadoras portátiles y olor corporal, un equipo de técnicos con chalecos de malla, monitorea la mina de Bitcoin.

Durante todo el día, estas máquinas resuelven problemas matemáticos complejos y son recompensadas con una moneda digital que vale miles de dólares. Son alimentados por la enorme central hidroeléctrica montada en esta misma montaña, haciendo de estos contenedores una catedral de la tecnología verde del siglo 21, rodeada de una selva tropical más verde.

En muchos sentidos, la mera existencia de esta operación desafía las probabilidades. El solo hecho de estar en una región volátil, conocida por la corrupción y el aumento de la deforestación, donde la inversión extranjera es tan rara como un gobierno estable y las redes eléctricas, plantea una serie de problemas. "Problemas de conexión a Internet y condiciones climáticas que influyen en la producción", dice Jonas Mbavumoja, de 24 años, graduado de la cercana Universidad de Goma, que trabaja en la mina. También está la amenaza de docenas de grupos rebeldes cercanos. La violencia es frecuente aquí, años de actividad de las milicias, ataques con misiles y ataques con machetes han dejado un profundo trauma.

Este es un momento crucial para el parque protegido más antiguo de África. Después de cuatro años de brotes de enfermedades, confinamientos pandémicos y derramamiento de sangre, Virunga necesita urgentemente dinero y la región necesita urgentemente oportunidades. El gobierno congoleño proporciona alrededor del 1% del presupuesto operativo del parque, dejándolo en gran medida, abandonado a su suerte. Es por eso que Virunga está apostando fuerte por la criptomoneda.

Bitcoin, sin embargo, no suele asociarse con la conservación o el desarrollo comunitario. A menudo es conocido por lo contrario. Pero aquí es parte de un plan más amplio, para convertir en beneficios los codiciados recursos naturales de Virunga, desde la tierra, hasta la energía hidroeléctrica, tanto para el parque, como para los lugareños. Si bien, las operaciones como esta mina pueden ser poco convencionales, son rentables y son ecológicas.

Las ganancias de la venta de Bitcoin ya están ayudando a pagar los salarios del parque, así como sus proyectos de infraestructura, como carreteras y estaciones de bombeo de agua. En otros lugares, la energía de otras plantas hidroeléctricas del parque, apoya el desarrollo comercial modesto.

Así es como se construye una economía sostenible, vinculada a los recursos del parque, a pesar de que la mina en sí, es algo así, como un accidente feliz. Una de las primeras cosas que se notan en esta porción de la República Democrática del Congo es lo verde que es, alimentado por fuertes lluvias y un rico suelo volcánico. Virunga limita con la cuenca del Congo por un flanco y con Uganda y Ruanda por el otro. Sus más de 4,800 kilómetros cuadrados son el hogar de la mitad de los animales terrestres de África, incluyendo alrededor de un tercio de los últimos gorilas de montaña del mundo.

“Construimos la planta de energía y pensamos que luego construiríamos la red ", explica de Merode. "Luego tuvimos que cerrar el turismo en 2018, debido a los secuestros por parte de los rebeldes. En 2019, tuvimos que cerrar el turismo debido al ébola. Y 2020, el resto es historia con el covid. Durante cuatro años, todos nuestros ingresos por turismo, que solían ser el 40% de los ingresos del parque, colapsaron"

Durante la visita, a finales de marzo del 2022, los mineros congoleños conversan sobre su progreso con el director, en idioma francés. Bitcoin se cotizaba entonces en $ 44,000 dólares y, de Merode predecía ingresos de alrededor de $ 150,000 al mes, cerca de lo que el turismo había proporcionado en su apogeo.

Alrededor de 5 millones de personas viven a las afueras del parque. La mayoría carece de electricidad para cocinar, iluminar o calentar sus casas cubiertas de barro. Además de eso, 80,000 personas viven en el parque.

Recomiendo que vean el documental multipremiado de Virunga en Netflix, nominado al Óscar, cuenta la verdadera historia de los guardabosques que arriesgan sus vidas para salvar el parque nacional más preciado de África. La pregunta que se avecina ahora es, si la suerte de Virunga, que es patrimonio de la humanidad, se ha agotado con la caída del precio del Bitcoin a $ 23,000 dólares, cotización al 27 de enero del 2023…

