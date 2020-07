Gracias a Magaly y a su mamá

Un locutor (a) de radio, es una persona que debe de informar, formar, entretener y orientar a la audiencia. También tiene una gran responsabilidad al hablar y al comunicar a la gente. Ellos son los “influencers” profesionales y siempre han existido. Son parte fundamental en el desarrollo de una sociedad informada.

Admiro a varios locutores locales y nacionales porque me gusta la radio; escucharlos alimenta mi formación como ciudadana, al enterarme de lo que sucede. Conozco a varios que mantienen un profesionalismo y una larga carrera. Sin embargo, supe de la existencia de un locutor de radio, como consecuencia de una grosería que le hizo al aire a una compañera. Una actitud inadmisible.

Israel Beltrán Montes es un “locutor” de Ciudad Cuauhtémoc, dueño de Grupo BM Radio. Fue dos veces Presidente Municipal de esa ciudad manzanera. ¿Es conocido en aquella ciudad? Me queda claro que sí. ¿Es profesional y responsable en el desarrollo de su labor? No.

El señor humilló a su compañera de cabina hace unos días; todo, según él, por una supuesta falta en su expresión verbal. Aspecto que en términos orales pasa desapercibido. “Mandamos un saludo afectuoso a Magaly Quintana, está cumpliendo 22 años, de parte de su mamá”. Ese fue el mensaje, que ocasionó que el señor Beltrán intentara dar una “cátedra” de expresión oral al aire, con humillación incluida a Brenda Chacón. Si tanto le interesa la correcta gramática y sintaxis, que primero se prepare el señor.

Pese a lo anterior, “la caminanta”, que fue estudianta, y luego presidenta de la sociedad de alumnos, y que cuando iba en la bicicleta a la escuela, no era la caminanta, pero sí era la adolescenta”, demostró que tiene mucha más educación y dignidad que quien intentó evidenciarla.

Nos enteramos de este suceso por un video que se publicó en redes sociales; semejante falta de respeto claro que tenía que ser sancionada, al menos por la opinión pública.

El caso también se dio a conocer en medios nacionales y no fue por su destacado profesionalismo. Fue por su postura machista y su conducta misógina.

La “disculpa” obligada que dio Beltrán Montes, fue una disculpita a medias, con micro expresiones de enojo, y con un lenguaje no verbal que denotaba incomodidad. El video también está en redes sociales. Le costó mucho tener que “pedir disculpas” y se notó, divagó en ella.

Ante la “disculpa” de Beltrán, la respuesta de Brenda fue interesante; además de educada y profesional. Lo preocupante resulta de las siguientes palabras de Brenda: “preocupada por la dimensión que este asunto ha tomado, las dimensiones que ha alcanzado”; “No imaginé las dimensiones o las consecuencias que una situación de esta naturaleza pudiera haber tomado”. ¡Tranquila Brenda! No le debes nada. Con esa falta de respeto, llena de misoginia y machismo, tu profesionalismo no se ha visto empañado. El de él, sí.

El video del incidente sólo muestra la realidad; si ese señor así actúa al aire, ¡qué no hará fuera del aire!

Las personas no tenemos que minimizar los hechos cuando nos atacan, no tenemos que disculpar a nadie. Si somos víctimas, somos víctimas; si somos villanas, somos villanas. No hay nada que ocultar.

Y sí Brenda, tú fuiste víctima. El poder de las redes sociales exhibió la falta de educación y de profesionalismo del dueño de BM RADIO. Esa es la realidad.

Y todo gracias a Magaly y a su mamá. Su petición de saludo, abrió la caja de pandora.

La autora es Estratega de Comunicación Política y Coordinadora del Canal del Congreso de México