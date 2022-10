Guacamaya leaks

El presente artículo está plagado de interrogantes, mas que de otra cosa; no es que yo lo desee así; ojalá tuviera respuestas; pero desafortunadamente surgen más y más preguntas.

Lo primero y más importante: ¿Cómo es que alguien pudo “hackear” a la Secretaría de la Defensa Nacional?; ¿Será verdad que se destinan más de 340 millones de pesos en ciberseguridad, nada más en la Sedena, y aun así fueron vulnerables?

Desde hace unas semanas ha estado dándose a conocer diversa información derivada del hackeo de este grupo internacional (de origen centroamericano), denominado “Guacamaya”; este hecho es considerado el mayor ciberataque en la historia del país, porque da a conocer miles de documentos confidenciales del gobierno federal actual.

¿Por qué nadie ha respondido con la verdad, respecto a la salud del presidente Andrés Manuel? Han quedado en evidencia las complicaciones que ha tenido, hospitalizaciones, estudios, análisis y que tiene un padecimiento cardiaco que puede derivar en infartos.

¿Si se reveló información sobre la captura y puesta en libertad de Ovidio (hijo de El Chapo) en 2019; no vemos ahora que haya nuevos operativos de búsqueda de éste y otros capos? La orden en aquel momento, provenía de una corte federal de Estados Unidos, por delincuencia organizada, sin embargo, se supo en aquel entonces y se confirma ahora, la intervención directa de López Obrador para “soltarlo”.

¿Qué gran riesgo están corriendo los militares, si su información ya es pública? Así como la Sedena cuenta con nombres, apellidos, fotografías, movimientos, etc., de cada narcotraficante; ahora también el narco, cuenta con datos, nombres, lugares, planes, operativos, etc., de cada uno de los soldados mexicanos; con ello quedan expuestos los militares desplegados en cada misión.

AMLO ha seguido como estrategia, entregar todo al ejército; de esta manera, las pocas obras que su gobierno ha emprendido, las clasifica como de “seguridad nacional” y de esa forma evade la rendición de cuentas, por la vía de unidades de transparencia; así no hay forma de saber sobre licitaciones, adjudicaciones directas, monto de lo erogado. ¿Con el ciberataque, le dan un revés a su estrategia? ¿Cualquiera podrá enterarse del destino del dinero público? ¿Será que Guacamaya es la nueva fuente de información y transparencia del gobierno, de todo aquello que se quería ocultar a la ciudadanía?

¿Tanto miedo les tiene Andrés Manuel a los colectivos de mujeres, que la Sedena las tiene ubicadas como si fuesen igual de peligrosas que un cártel? En los documentos revelan un listado de “enemigos” o “antagonistas de la seguridad pública” y equipara a los grupos de mujeres con cárteles del narcotráfico. El hecho de que las mujeres se organicen, para manifestarse, para hacer valer sus derechos, para la búsqueda de familiares desaparecidos, para pedir justicia por otras mujeres víctimas de feminicidio; debería, -en un país democrático-, ser motivo de estrategias y planes de seguimiento, de resolución, de atención inmediata, de alertas, de mecanismos de protección, etc., y no, -como sucede en México-, motivo de clasificación como “sumamente radicales”.

¿El ejército debe estar en las calles? ¿Los militares deben coadyuvar en la seguridad pública? ¿Los soldados están para patrullar? ¿La Guardia Nacional debe estar bajo el mando de la Sedena? Estas y muchas otras preguntas al respecto, han surgido con motivo de las reformas sobre la militarización o no de la GN; con el hackeo, han quedado en evidencia algunos altos mandos militares. Se revelaron nexos de exmilitares con el narco. Pilotos militares participando en trasiego de droga vía aérea, tanto para el cártel de Sinaloa, como el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿En manos de quién está entonces nuestra seguridad y tranquilidad? ¿Cómo podremos vivir en paz, en armonía, en comunidad?

Desconozco por completo sobre grupos delincuenciales, no tengo ni la menor idea de a qué cártel corresponde cada personaje de los que se nombran en las noticias y desde luego, que no me atrevo a opinar al respecto; sólo sé, lo que cualquier ciudadano común y corriente sabe y se pregunta: ¿Si el gobierno federal tiene tanta información sobre los movimientos del narco, no hay operativos que los detengan? ¿Por qué el consumo de drogas va en aumento? ¿Por qué, igual va en aumento el número de personas desparecidas? ¿Y qué decir de los homicidios en nuestro país? ¿En lo que va de este gobierno, ha habido acaso alguna detención de un narco importante? ¿El Presidente y su partido están entregados a ellos? ¿Estamos frente a lo que tanto se ha dicho: un narcogobierno? ¿Se cambió la policía federal, supuestamente por corrupción, por una guardia nacional, acompañada del ejército, para estar a disposición de los que realmente mandan en el país: los narcos?

Ya es momento, de más respuestas.

Ya es momento…