Saber tu misión en este mundo terreno, es saber para reconocer lo que fuiste, lo que eres hoy serás: Este es el papel principal de un profesor, de un maestro. De esta noble profesión se valen mercaderes de la educación para tener a su servicio estos nobles seres, que no les importa que les paguen. Desde hace muchos años, me consta de hace 60, las universidades estatales, incluyendo la UACH, han practicado la contratación de profesores hora clase, y no escapan todas las universidades particulares que evitan tener compromiso laboral con los profesores de hora clase. Inequidad y desigualdad en el trato a profesores. Antes de esta última rectoría en la UACH, por lo menos eran contratados por hora clase, por examen de oposición o por necesidad de un profesor en un área determinada; su aliciente era tener un servicio médico como el de Pensiones. Hoy no lo tienen, además de un sueldo ridículo que ningún otro trabajador gana por hora clase.

Ya se escuchan algunas voces en algunas escuelas, de fundar un sindicato con profesores de hora clase incluyendo las universidades privadas en las que tienen al profesor como una extensión de la servidumbre en sus casas.

Empieza la guerra justa por un salario digno, sabático, al tercio o a medias, digno de quien por misión propia entrega su vida, su ciencia, sus experiencias; y si en la otra parte del binomio docente-discente (alumno) también apretamos el torniquete del maltrato como ya está sucediendo en la Facultad de Derecho de la UACH. Es algo axiológicamante indeseable, grave. ir a la universidad que tanto esfuerzo le ha costado a la humanidad a que te maltraten, es imperdonable.

Total una vida sin reflexión no vale la pena vivirse y salud y larga vida.