Guerras lejanas: consecuencias cercanas

No se requiere ser un especialista en temas de Medio Oriente para saber que la guerra que se recrudeció a partir del pasado 7 de octubre entre Israel y Hamás, va a tener repercusiones en el mundo entero. México no es la excepción.

Las crónicas informativas en los principales medios de comunicación, condenaron estos hechos que, hasta ayer, han dejado miles de muertos y heridos. Es, de nuevo, la muerte en vivo, porque los enviados especiales de las más influyentes cadenas de televisión nos transmiten ataques bélicos que, dicho sea de paso, denigran y lastiman al más escéptico.

Es, de nuevo, la guerra, el odio, la búsqueda del poder, la muerte, el desamparo y el llanto de miles de desplazados que buscan una salida para salvar sus vidas; pero hay pocas alternativas. Eso es lo más doloroso.

Erich Hartmann (1922-1999), uno de los más famosos fotógrafos norteamericanos, especializado en periodismo, (nacido en Alemania, pero inmigrante en Estados Unidos tras la persecución de los judíos en su país), definió la guerra como “un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian, se matan entre sí, por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Unos deciden que haya muerte, otros se matan. Y otros curan”.

Este mensaje ha invadido las redes sociales del mundo, evocando la denuncia del periodista que, en su momento, definió la guerra como el espacio donde miles de desconocidos se enfrentan por una orden superior. Hoy está ocurriendo lo mismo, de nuevo. Otra vez la guerra. Otra vez la muerte. Una vez más el odio y, otra vez, el desplazamiento y la desesperanza.

Y todos sabemos que se trata de un conflicto armado que tiene más de medio siglo. Los palestinos aspiran a que Jerusalén Oriental sea la capital de su futuro Estado, mientras que Israel considera que Jerusalén es su histórica capital, aunque la comunidad internacional ha tomado como referencia a Tel Aviv.

De las múltiples y variadas polémicas que envuelven a este conflicto, es precisamente Jerusalén Este, porque su importancia reside en su Ciudad Vieja, que tiene santuarios de trascendencia histórica para tres religiones, como son el islamismo, el judaísmo y el cristianismo; es, en síntesis, el epicentro del enfrentamiento de 2021.

Hoy, a partir del sábado antepasado, la oleada de ataques en Gaza se ha recrudecido, después de que Hamás, el grupo militante islamista que controla ese territorio, lanzó cientos de misiles penetrando al sur de Israel. Muertos y heridos, desplazados y la tensión mundial por las consecuencias que se avecinan, han puesto el conflicto en el primer plano de las Naciones Unidas.

Es un conflicto largo, sangriento y sin una solución cercana, que durante décadas ha marcado Medio Oriente. Los análisis más prudentes advierten que esta escalada de violencia entre Hamás e Israel, tendrá consecuencias a corto plazo, porque la polarización ha rebaso los límites de un posible acuerdo de paz.

La pregunta que todos hacemos… ¿una guerra tan lejana, territorialmente, tiene consecuencias en México? Indudablemente sí. Si antes del recrudecimiento de este conflicto entre Hamás e Israel, las fronteras norteamericanas mostraron un tortuguismo inusual a las exportaciones, veremos dentro de poco una operación hormiga de las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos que marcan las alertas de inmediato para evitar posibles incursiones terroristas.

Pero ¿cómo afecta esa guerra a México? De acuerdo a diversas fuentes, se habrán de alejar las inversiones riesgosas, para optar por activos seguros, por ejemplo, el oro, el dólar, el yen japonés o el franco suizo. Dos: hay un riesgo de que se detone la volatilidad del peso frente al dólar.

Y, quizás, el más probable: el precio del petróleo puede continuar subiendo, ocasionando una presión directa sobre la inflación. Cuando existen conflictos armados, el comercio internacional tiende a la baja, en la mayor parte del mundo, abriendo una posibilidad de escasez de productos básicos. Las compras de pánico, en los países involucrados y aliados, de una y otra parte, repercuten en las fronteras inmediatas. Estados Unidos, apenas el jueves, pasado, brindó todo su apoyo a Israel. México es su principal frontera.

De acuerdo a los más recientes registros, al menos en 2022 México exportó a Israel casi 250 millones de dólares, medio punto porcentual del total de las exportaciones mexicanas. Ese mismo año, la República Mexicana importó de Israel casi mil millones de dólares.

Cualquier guerra es dolorosa, por más lejana que territorialmente esté. Las imágenes muestran la muerte, el llanto, el odio… la guerra puede estar lejos, pero las consecuencias también pueden ser muy cercanas. Al tiempo.

Fuentes Milenio Digital, CNN Español, BBC Londres