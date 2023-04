Hábitos cotidianos para saber cómo es una persona

En el artículo anterior, escribí las trece formas de conocer a las personas que nos rodean; además, pueden saber más de ellas si se fijan en ciertas conductas cotidianas, por intrascendentes que parezcan. La ciencia está en todas partes y varios estudios demuestran asociaciones entre formas de hacer y maneras de ser.

1. Las compras. Hay quién llena el carro recorriendo el supermercado por inercia y hay quién se fija en cada detalle de la composición de un producto. Ser ansioso no es algo completamente negativo; para los científicos, son consumidores antagónicos que revelan dos formas de ser: los primeros son personas que anteponen la ilusión al razonamiento y a la información exhaustiva; los segundos, necesitan explicaciones en profundidad, e incluso están dispuestos a pagar más si obtienen la información que desean.

2. El papel higiénico ¿Cómo colocan el papel sanitario? El eterno debate sobre si la capa de papel sanitario debe caer por delante o por detrás del rollo también dice mucho de las personas. Según el Test de personalidad del papel de sanitario, creado por la terapeuta Gilda Carle, las personas que prefieren que el papel caiga por delante del rollo son dominantes, individuos que incluso fuera de su casa admiten disponer los rollos a su parecer, mientras que las personas que dejan caer la capa por detrás del rollo, son más sumisas.

3. Al hablar. El uso repetido de ciertas palabras también revela cómo somos. El psicólogo James Pennebaker pasó años estudiando el uso que las personas hacen de palabras como ‘el’, ‘este’ o ‘yo’. Y concluyó que analizando su empleo se puede saber el género, la edad o el estado de salud de las personas.

4.Mensajes o publicaciones. En la redacción, se desliza la personalidad. Música, fiestas y cosas divertidas, así es el contenido de que escriben las personas extrovertidas, según el psicólogo Tomas Chamorro-Premuzic. Los perfiles más negativos y con una baja inteligencia emocional tienden a mandar mensajes o publicaciones más deprimentes, mientras que los narcisistas escriben sobre ellos mismos y los intelectuales emplean términos pomposos.

5. La puntualidad. La impuntualidad responde a varios perfiles de personalidad. Ser impuntual denota cierta despreocupación y no siempre es sinónimo de desconsideración. Hay personas que no pueden evitarlo y según un estudio, en el que participaron expertos de la Universidad de San Diego, California, existen cuatro perfiles que responden a esta actitud, que a menudo se mezclan: existe el perfeccionista, que llega tarde porque no puede salir de casa si todo no está en óptimo estado. El que vive al límite, que siempre apura todas las circunstancias que lo rodean. Al desafiante las normas le traen sin cuidado, mientras que el soñador cree que llega a todo y puede que no se dé cuenta de su retraso.

6. Tics nerviosos. En situaciones de estrés aparecen algunos tics. Científicos de la Universidad de Quebec grabaron, en 2015, a varios individuos en una situación de estrés para ver cómo reaccionaban. Y observaron que las personas más perfeccionistas se mordieron las uñas, se tiraron del pelo o se pellizcaron durante ese rato. Un conjunto de reacciones que también se desencadenaron en momentos de aburrimiento, de frustración y de impaciencia.

7. El teléfono móvil, El apego excesivo al móvil puede revelar una adicción. Mirar la pantalla del teléfono móvil constantemente es un síntoma de inestabilidad emocional, según un estudio reciente de la Baylor University (EEUU). Un estado que fácilmente puede conducir a la adicción al teléfono, uno de los males de los tiempos actuales. El estudio también evidencia que las personas más tímidas e introvertidas son las que corren menos riesgo de caer en esta adicción.

8. Las selfies. Estas, no son inocentes ni espontáneas, según una investigación de la Nanyang Technological University de Singapur, revelan todo un mundo de lenguaje no verbal:

- Las personas más amigables acostumbran a fotografiarse desde abajo.

- Los más escrupulosos apenas muestran el espacio en el que están,

- Los extrovertidos y abiertos a nuevas experiencias aparecen en actitudes positivas.

- Los neuróticos acostumbran a poner cara de pato.

9. En la mesa. Ciertos comportamientos ante la mesa delatan ciertos aspectos de la personalidad. Nuestra personalidad se expresa en la mesa, en la forma en cómo comemos.

Un experimento de Food-ology revela que en la mesa se manifiestan los controladores, los quisquillosos, los aventureros, los competidores o los planificadores:

Quienes comen sin prisa, saboreando y masticando cada bocado a conciencia, son personas controladoras, seguras de sí mismas y que saben cómo apreciar la vida.

Los que engullen sin apenas masticar, son individuos acostumbrados a hacer mil cosas a la vez, competidores sanos y con la cabeza que piensa a la velocidad de la luz. En las relaciones suelen anteponer los intereses de los demás a los suyos, a la vez que necesitan gozar de espacio propio.

Hay quien organiza la despensa por colores, tamaños u origen, entonces estamos ante alguien que necesita el orden y la limpieza para vivir tranquilo. En el trabajo son personas organizadas, pero poco resolutivas ante situaciones imprevistas y estresantes.

Los aventureros adoran probar alimentos y platos nuevos. Son personas que no se aburren, arriesgadas y extrovertidas que suelen gustar a todo el mundo.

Los aislados, son individuos que siempre comen lo mismo, un alimento tras otro, sin mezclar. Su personalidad es analítica, detallista, metódica, y puede rozar la rigidez si se lleva a un extremo.

Tampoco coinciden con los aislados aquellos a quienes les gusta mezclar la comida. Todo con todo, sin reparo. Se trata de personas fuertes, amigables y responsables, aunque puede que en el trabajo les falte sentido práctico para saber priorizar.

Comer de prisa indica nerviosismo. Los que sorben y mastican con la boca abierta y haciendo ruido, se trata de personas despreocupadas, a las que no importa lo que los otros puedan pensar de ellas. Perfiles francos y directos y quizás maleducados, que no siempre gustan a todo el mundo.

Al planificador no le gustan los imprevistos y en la mesa es el tipo que corta y prepara los alimentos antes de empezar a comer. Acostumbra a vivir en futuro, le cuesta estar en el aquí y ahora y disfrutar.

Finalmente, el quisquilloso necesita saberlo todo sobre lo que se va a llevar a la boca. Se estaciona en su zona de confort y no acostumbra a arriesgar, aunque ello no le impide ser curioso.

10. Cómo caminan. Un estudio publicado en Social Psychological and Personality Science reveló que personas que caminan a un ritmo más rápido suelen ser más extrovertidas que las que caminan más despacio. Un ritmo más rápido está vinculado a niveles más elevados de conciencia, de apertura y a niveles más bajos de neuroticismo. Este estudio proporciona evidencia sólida de que la velocidad al caminar en la edad adulta refleja, en parte, la personalidad del individuo.

Puede haber más hábitos, pero creo que esta lista nos da ideas para conocer a nuestros amigos, compañeros y seres queridos.

Frases recomendadas de la semana: Este lunes 17 de Abril cumplo 61 años, razón por la cual les comparto estas frases: Tengo vida que recibí, no sé por qué; salud que conservo, no sé cómo. Tengo una familia, una esposa adorable que, al entregarme su vida, me dió lo mejor de la mía; hijos maravillosos de quiénes no he recibido sino felicidad; nietas con los cuales ejerzo una nueva y gozosa paternidad. Tengo hermanos, que son como mis amigos, y tengo amigos que son como mis hermanos. Tengo gente que me ama con sinceridad a pesar de mis defectos, y a la que yo amo con sinceridad a pesar de mis defectos. Tengo cuatro lectores a los que cada día les doy gracias porque leen bien lo que yo escribo mal. Tengo una casa y en ella muchos libros, mi esposa diría que tengo muchos libros, y entre ellos una casa. Tengo ojos que ven y oídos que oyen; pies que caminan y manos que acarician; cerebro que piensa cosas que a otros se les habían ocurrido ya, pero que a mí no se me habían ocurrido nunca. Soy dueño de la común herencia de los hombres: alegrías para disfrutarlas y penas para hermanarme a los que sufren… -Armando Fuentes Aguirre-

Cantantes recomendado de la semana: Vitas (Letonia, 1979) es un cantante, compositor, diseñador de moda y actor ucraniano. Además de cantar en ruso, ha interpretado canciones en chino, polaco, inglés, español, rumano e italiano. Dimash Kudaibergen (Kazajistán, 1994) cantautor y multi instrumentista, canta en kazajo, español, ruso, inglés, mandarín, francés, turco, ucraniano, serbio, alemán e italiano. Ambos tienen un rango vocal que, según los expertos, son de alienígenas, por las octavas que alcanzan. Se dice que en la tierra habitan dos seres con extraordinarias habilidades vocales, las cuales son recreadas por ellos.

De Vitas, recomiendo: 7Element, The King y La Donna e mobile. De Dimash recomiendo: SOS d'un terrien en détresse, Ave María y Olímpico. Y, de ambos: Onepa #2

Canción recomendada de la semana: Onepa #2 (Opera #2), interpretada, ya sea por Vitas o por Dimash. Es imposible sustraerse del asombro que causan esta canción al escucharla, la emoción es indescriptible, sin palabras, solo déjense atrapar por los niveles de voz de estas voces portentosas. Traducción libre: Mi casa está completa, pero estoy solo en ella, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. el viento de otoño golpea la ventana, llorando sobre mí otra vez. Por la noche, una tormenta eléctrica y la mañana siguiente una niebla, el sol se ha enfriado por completo, los viejos dolores están huyendo, que todos se reúnan. Es el destino y al destino no tengo nada que pedir, solo yo sé cómo, después de mí, habrá vientos para llorar…

Estos cantantes me motivaron a crear una lista única en Spotify, con los cantantes con el mayor rango vocal, la cual les comparto: https://spotify.link/AuqHYNhPZyb . Aquí oirán también a: Adam López, Axl Rose de la banda Guns and Roses, Yma Sumac, David Lee Roth de Van Halen, Diamanda Galás, Mariah Carey, Nicola Sedda, Enrique Caruso, Piet Arion, Marcelito Pomoy, Cristina Ramos, Juan Diego Florez, Los Tres Tenores y muchos más.

Por hoy es todo. Pues me voy… jesusmesparzaf1962@gmail.com

Posdata: No se aceptan críticas, porque ¿saben ustedes cual es la diferencia entre una crítica positiva y la negativa? Pues, la positiva es toda la que yo hago y, la negativa es… ¡toda aquella que me hacen a mí!