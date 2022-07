En las últimas semanas, he observado con preocupación una serie de hechos violentos en el mundo, pero sobre todo en México, que no solo causan indignación, sino que, me atrevo a decirlo, son indicios de una barbarie que no merece otro calificativo que el de crímenes animales.

Feminicidios que nos dejan horrorizados, asesinatos de sacerdotes y profesionistas, ejecuciones de estudiantes de medicina que solo estaban cumpliendo con un mandato universitario… crímenes atroces en contra de niñas, niños o adolescentes.

¿Qué tiene en la cabeza alguien que comete estas bestialidades? ¿Acaso no hay una estrategia que nos advierta de la psicopatología social, tanto en los aspectos descriptivos como etiológicos? ¿O nos estamos abandonando en medio de una sociedad apática y deformada?

¿Qué le está pasando a nuestra sociedad? ¿Cuándo perdimos el rumbo o en qué momento dejamos de hacer comunidad? El hombre, desde sus orígenes primitivos, ya sentía la necesidad de una comunicación efectiva para satisfacer sus necesidades; necesidades de sobrevivencia, de alimentación, de caza, pero sobre todo de defensa y seguridad.

Y parece que la parte vulnerable del ser humano, su Talón de Aquiles, sigue siendo la inseguridad a partir de hechos violentos porque la agenda universal es avanzar con el poder aplastando, incluso, los más elementales derechos humanos de pueblos y familias.

Privilegiamos el interés personal al de la comuna y en ese equivocado intento, estamos construyendo una sociedad sin valores, alejada de una anhelada paz que parece ser cada día más lejana y muy cerca del precipicio; queremos estar bien, pero no nos importa el vecino, el compañero o compañera de trabajo, ni siquiera nuestros amigos.

No somos capaces de hacer un sacrificio personal menor, para conseguir un bien común y en esa agenda de apuros y conflictos por resolver, vamos acumulando odios, resentimientos, fobias y hasta venganzas. Se nos olvida que somos parte de una comunidad que se está quebrando por culpa de todos y muy poca gente insiste -mi reconocimiento total a ellas y ellos-, en reconstruir lo que parece un despeñadero social. Nos urge hacer comunidad, la parte más sencilla y noble para poder enfrentar, juntos, lo que amenace a nuestras familias.

La definición es lo de menos, pero debemos recordarlo: comunidad, el concepto, tiene su origen en el vocablo latino communitas, y se refiere a un conjunto, una asociación o un grupo de individuos, que puede ser de seres humanos, de animales o de cualquier otro tipo de vida, que comparten elementos, características, intereses, propiedades u objetivos en común.

Y hacer comunidad es anteponer las necesidades de la mayoría a las propias, aunque en el momento parezca que la renuncia es grande o que no tiene caso sacrificarse por los demás. Una comunidad tiene claros los valores, las necesidades en común, pero sobre todo, hace sentir útil a todo integrante.

Ser humano es una expresión que hace referencia al homo sapiens, cuya principal característica es la capacidad de razonamiento y aprendizaje. Somos la especie que pertenece al grupo de los primates, que han estado asociados con las selvas de tipo tropical casi desde su origen en el Cretácico, hace más de 65 millones de años.

Decía: el concepto es lo de menos, pero es importante que retomemos al menos la esencia de la comunidad; sin embargo, muy lejos de valorarla, le estamos cerrando la puerta, la estamos metiendo en cada vivienda para que nadie la vea, para que ningún otro ser humano disfrute de ella.

Hacer comunidad es sencillo, pero los seres humanos somos complicados por naturaleza; si no existe un conflicto, lo creamos; si no hay un problema, lo generamos para que los demás lo sufran mientras otros, los menos, disfruten de un escenario que pudo evitarse, pero nos cuesta demasiado sumarnos a la comunidad.

En esa complejidad de vida que todos hemos construido, quizá valdría la pena preguntarnos ¿qué estamos haciendo, en lo individual, en beneficio de la comunidad? ¿A qué comunidad pertenezco? ¿Tenemos cosas en común? ¿Vamos en el mismo rumbo? ¿Compartimos intereses?

Porque, seguramente usted coincide conmigo: la comunidad empieza en la familia, nos cuidamos y nos protegemos porque tenemos intereses comunes. Una comunidad se hace en el centro de trabajo, en la escuela, en el barrio, en la colonia, en la fábrica. Si compartimos valores, intereses y necesidades, ¿por qué no fortalecemos esos núcleos hasta ver un macro y generar estrategias conjuntas que nos lleven a una dimensión sólida y fuerte? Es, simplemente, una reflexión para intentar un cuidado más efectivo de mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Hagamos comunidad, en serio, porque la estamos perdiendo totalmente. Y, por supuesto, los gobiernos deben ir por delante, pero cada uno de nosotros tiene algo para aportar en estos momentos en que nos están desmoralizando hechos que lastiman y ofenden a cualquier ser humano. Al tiempo.