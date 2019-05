Hacer en meses lo que no se hizo en décadas

A ningún régimen realmente democrático -o que se jacte de serlo- conviene una ciudadanía pasiva, que no se informe y que no reflexione sobre los asuntos públicos, y mucho menos que no exija, pues le es contrario a su naturaleza. Una ciudadanía participativa viene a ser un valioso contrapeso en el ejercicio de la función pública.

En ese sentido, Ricardo Raphael señala que “la participación ciudadana es esencial para que los regímenes democráticos se consoliden y desarrollen. Una participación insuficiente produce una ciudadanía de baja intensidad y ésta, a su vez, condena a la democracia a ser de mala calidad” (Para entender La institución ciudadana, Ricardo Raphael, México, Nostra Ediciones, 2008, reimpresión para el Instituto Federal Electoral, p. 67).

En relación con lo anterior, el pasado 5 de mayo se realizó en algunas ciudades de nuestro país una marcha convocada a través de las redes sociales “en contra de las políticas dictatoriales de López Obrador y su falta de respeto a las instituciones”, sin hacer referencia precisa de tales reclamos. Durante el citado evento también se exigió la renuncia del presidente López Obrador.

A través de diferentes medios de comunicación se reportó el número de asistentes a las respectivas marchas, siendo en algunos casos bajo. Igualmente, en las redes sociales han surgido mensajes que, en un comparativo con las reuniones públicas convocadas por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (antes y durante su mandato), refieren que la del pasado domingo resultó en una concurrencia muy escasa.

Independientemente del número de personas que hayan asistido a la marcha en comento, es un evento que no debe soslayarse en razón de que conlleva la manifestación y exigencia de una parte de la sociedad, en un país cuyo Gobierno se supone busca consolidar la democracia.





No obstante, hubiera sido pertinente que con antelación se informara a los convocados en qué consistían las demandas para que tuvieran oportunidad de reflexionar sobre las mismas y, en su caso, asistir con un conocimiento más amplio de lo que se exigió y no constreñirse a su apreciación meramente personal (sin desconocer a un sinnúmero de personas que efectivamente se mantienen informadas y tienen el hábito de reflexionar sobre lo que ocurre en su entorno), teniendo así una participación en mejores condiciones, pues definitivamente lo ideal es que, como lo menciona Ricardo Raphael, “es a través de su intervención fuera del ámbito privado que la persona adquiere las herramientas conceptuales, los conocimientos, los valores y las destrezas para discernir y actuar en los asuntos de su comunidad, y es gracias a su participación que el sujeto adquiere madurez y solvencia para opinar, razonar y actuar políticamente con responsabilidad” (ídem).

Si bien, el actual Gobierno federal no debe medir su desempeño en razón de lo que hicieron o dejaron de hacer sus antecesores -pues se ha venido asumiendo como diferente a ellos-, llama sobremanera la atención que a escasos 5 meses de su gestión se exija la renuncia del presidente López Obrador, lo cual es un tiempo extremadamente corto para ofrecer resultados tangibles. De ahí la necesidad de contar con una información más detallada y objetiva, para saber exactamente de qué es de lo que se le acusa y de su gravedad.

Por otra parte, en la consideración de distintas personas con las que se convive en el día a día, así como en lo que se tiene la oportunidad de conocer a través de diferentes medios, también se cuenta con la percepción de que, en lo prematuro de su mandato, López Obrador ha venido dando cumplimiento sus propuestas de campaña, en las que millones de mexicanos basaron su esperanza de un cambio en favor de la sociedad en general.

Durante décadas se estuvieron tolerando los excesos de una casta privilegiada que saqueó a la nación. Fueron gobiernos que de una u otra manera tuvieron un amplio desprecio por los más desfavorecidos –una gran mayoría de los mexicanos-, y lo que se ha visto en estos cortos meses extraña a un sinnúmero de personas que no asimilan la diferencia con esos regímenes corruptos.

Salvo que haya pruebas contundentes que lo desmientan, en este breve periodo se ha venido haciendo lo que por largos años no se tuvo la voluntad de hacer. El combate al huachicoleo –con sus bemoles por la escasez de gasolina en alguna regiones- es uno de los primeros ejemplos de ello, pues después de un acostumbrado saqueo de nuestros recursos naturales, se tomaron acciones firmes e inmediatas para que esa riqueza no se siguiera quedando en manos de criminales dentro y fuera del sector público.

Asimismo, las acciones en materia de austeridad y combate a la corrupción en general, han dejado pasmados a quienes disfrutaban de una serie de privilegios a los que no cualquiera tenía acceso. Funcionarios públicos –que por cierto ya no gozarán de sueldos ofensivos para el pueblo- y personajes de la iniciativa privada que en contubernio hicieron de la cosa pública jugosos negocios, tendrán que controlar su ambición desmedida y ponerse a trabajar como todos los demás.

Ejemplos de buenos resultados los hay, así como también de desaciertos -¿cómo para exigir renuncias?-, y para esto último precisamente debe existir una ciudadanía participativa que, con la debida información y madurez, exija al gobierno (con esa responsabilidad que se ha comentado) que haga bien las cosas. Ese es su derecho.