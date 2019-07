¿Hasta cuándo acabará la discriminación en los bancos?

La habitual y consolidada atención preferencial establecida tanto para oficinas públicas como privadas, en favor de las personas con discapacidad o de los adultos mayores, ya no requiere de explicación o de justificación. Hemos entendido que el procurarles una vida digna considerando su condición particular en relación con los demás, es uno de sus propósitos fundamentales. No es una medida discriminatoria.

Pero si hacemos referencia al valor económico que se nos da cuando acudimos a un banco, ya sea porque somos o no somos sus clientes, o por el monto de las ganancias que les pudiéramos generar, y de lo cual depende el turno que nos corresponda para que se nos atienda en la ventanilla de una sucursal, entonces indiscutiblemente nos encontramos ante una clara discriminación.

Algunos bancos pretenden justificar dicho trato en razón de que se atiende a los clientes “por segmentos”, de conformidad con ciertos requisitos que cumplen cada uno de ellos, esto es, por ejemplo, el caso de aquellos que tienen un promedio mensual alto en sus cuentas o que manejan varios productos de los que ofrece el banco, serán de los primeros en ser atendidos.

Existen instituciones bancarias en la que, si una persona acude a cambiar un cheque sin ser su cliente (o siéndolo, no resulta tan redituable), pudiera esperar hasta más de una hora para lograrlo, ya que primero serán atendidos esos clientes “exclusivos” que llegaron antes que él y, si posteriormente continúan llegando más de ellos, pues tendrá que seguir esperando. Verá pasar antes de le toque su turno, a un sinnúmero de clientes que no tuvieron que esperar el mismo tiempo.

Para tratar de disfrazar esa situación arbitraria, algunos bancos proporcionan turnos en papel con una numeración de 5 cifras o más, que no llevan una secuencia lógica, lo que confunde y/o favorece a que el cliente no se percate de ese trato injusto, y en consecuencia que pueda reclamar con evidencias contundentes. En algunos otros casos, existen ventanillas exclusivas para esos clientes especiales.

Por más argumentos que se brinden para pretender explicar ese despótico trato diferenciado, no habrá uno solo que sea convincente. Lisa y llanamente se nos tasa en base a nuestro poder económico.

No obstante, si es que su mente avariciosa les nubla la razón y no son capaces de asimilar lo que es una conducta discriminatoria, a pesar de tantos reclamos y recordatorios de progenitoras que les hacen en las sucursales, pues valdrá la pena hacerles una referencia sobre el particular, sin ser optimistas en que cambien la citada forma de proceder.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 1, numeral III, al señalar lo que se entiende por discriminación precisa: “Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: […] la condición social, económica…”. En consecuencia, la distinción o preferencia que nos ocupa, atendiendo a la condición económica, evidentemente es discriminatoria.

Independientemente del contenido de la disposición legal citada, en la razón de cualquier persona debe estar la idea o la sensibilidad de lo que es un trato diferenciado, salvo la arrogancia que sigue prevaleciendo en muchos al considerarse superiores en virtud de lo que material o económicamente poseen. Qué desdicha.

¿Habrá que seguir esperando para ver qué autoridad competente asume su responsabilidad y pone cartas el en asunto?