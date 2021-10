¡Hay que seguir sumando!

Es mucha la esperanza que se tiene para que cambien las cosas en nuestro estado, pero también es sabido que existe la voluntad ciudadana por participar de una u otra forma con las nuevas administraciones.

De buena fuente escuché que la decisión de los que mandan en estos nuevos gobiernos, es primero otorgar las principales posiciones administrativas a quienes estuvieron en el proyecto desde el principio, en segundo lugar, a quienes se sumaron después pero de manera contundente, y en tercera, se tomará en cuenta a los personajes que formalizaron la alianza.

El caso es que hoy en día son muchas las áreas del gobierno en las que se esperan cambios tanto a nivel direcciones, jefaturas de departamento y hasta administrativas de tercer nivel, sin embargo no se ve al día de cuándo se concretarán estos cambios. Cierto es, se habla que estos movimientos podrían aplicarse iniciando el próximo año con el nuevo presupuesto y con el cual se liquidará a quienes dejarán su lugar para los nuevos funcionarios.

Son varios los sectores, asociaciones y líderes sociales que siguen esperando la llamada de quienes en campaña invitaron a promover el voto a favor del cambio, ya sea para la actual gobernadora María Eugenia Campos Galván o bien para Marco Antonio Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua.

Para el caso de los diputados locales es más o menos la misma misión: la gente tiene esperanza pero también ganas de ver otra actitud en ellos, que no sea sólo la de encerrarse en la torre del Parlamento estatal y legislar sobre leyes que en la mayoría de los casos la sociedad ni se da cuenta ni mucho menos le será favorable.

Los chihuahuenses esperan otra actitud, apoyos, pero sobre todo que se les siga tomando en cuenta, lo cual, a poco más de un mes de haber tomado protesta, no se ha visto nada de cambio.

La gobernadora de nuestro estado, los alcaldes, diputados y todos los funcionarios, deberán revisar sus agendas de campaña, las reuniones, los compromisos y darles seguimiento a sus acuerdos. Atender lo que se platicó, ya sean grandes o pequeños temas, lo importantes es regresar y cumplirle a los ciudadanos, a los sectores, organizaciones, Iglesias, clubes, a los vecinos de colonias ricas y pobres.

Si bien es imposible medir el número de votos promovidos, la realidad es que el resultado demostró que muchos promovieron el voto en familia, en su cuadra, en el trabajo, entre sus amigos y conocidos; de ahí la importancia para revisar al menos en el papel los acuerdos generados en campaña.

Lo más importante en estos momentos es dar resultados, pero para lograrlo solo se podrá efectuar teniendo a su lado a personas capaces, con comprobada capacidad y reconocido profesionalismo, que los responsables cuenten con el perfil indicado, el que demanda el área: los contadores en las áreas contables, los abogados en las áreas jurídicas, los ingenieros en las áreas de infraestructura, y así sucesivamente porque de lo contrario, lo que se empezará a ver es una falta de resultados y, en el peor de los casos, actos de corrupción que en nada van a ayudar de aquí al 2024, año cuando se definirá el rumbo del país para los próximos doce años.

Durante tres años más, se renovarán en Chihuahua los 67 Ayuntamientos, igual número de sindicaturas, las 33 curules en el Congreso del Estado, 9 diputaciones federales y sobre todo la Presidencia de la República, que hay que decirlo, cada vez está en mayores problemas.

Son muchas las maneras en las que con muy poco se puede lograr mucho, o como dicen los administradores: “con menos se hace más”.

Las asociaciones civiles con proyectos sociales, las instituciones académicas con académicos de comprobada capacidad, los tribunales con verdaderos juristas.

Es mucha la esperanza que sigue generando Maru Campos, primera alcaldesa; primera en ganar una reelección en Chihuahua, pero sobre todo, primera mujer en ocupar la principal posición en el Gobierno del Estado, de nuestro estado grande.

Igual pasa con el alcalde Marco Bonilla. Este joven no podrá darse el lujo de desaprovechar el ánimo que se tiene entre los chihuahuenses, tiene que sumar a todos los que puedan aportar trabajo para bien del municipio.

Los retos son cada vez mayores, pero lo único cierto es que de no hacer bien las cosas y de no seguir sumando, lo que estará en juego no sólo es la reelección de los que acaban de llegar, si no el futuro del estado y país, que hoy se debate entre volver a modelos de gobierno del pasado que no dieron resultados, o bien, salir adelante con gobiernos con una visión más de progreso, de modernidad, de trabajo, transparente, menos corrupto y que atienda las demandas de todos los sectores.

¡Hay que seguir sumando!