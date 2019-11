Héctor Villalba “Toto”: Misionero chihuahuense en África

Reconocer la labor de personajes chihuahuenses que vivieron y aportaron aspectos positivos en bien de la humanidad, es obligación de todos brindarles un reconocimiento a través de este medio y a través de las "Crónicas de mis Recuerdos", del Diario de Chihuahua en este domingo, por lo que nos trasladaremos hacia la comunidad de Santa Rosalía de Cuevas con la persona de Héctor Villalba Arroyo, sacerdote y misionero chihuahuense, muy querido por cientos de católicos y no católicos, debido a su entrega por el bien de los más desprotegidos en algunas partes del mundo, específicamente en el continente africano donde desarrolló su vida pastoral, entregando sus años más precisos de su juventud hacía las personas que menos tienen, por tal motivo, en una entrevista hecha algunos años atrás, la cual nunca se publicó, ahora la rescatamos con el firme propósito de reconocer esa vida de entrega a la humanidad.

Una luz se encendería para que los designios de Dios llegaran un 12 de julio de 1935 a eso de las 8:00 de la mañana en la comunidad de Santa Rosalía de Cuevas, municipio del Dr. Belisario Domínguez, Chihuahua, al suroeste de la capital, cuando un niño nacía en una casa humilde de esa hermosa y pintoresca población en manos de la partera del pueblo, Josefina Leyva, pues en aquellos tiempos no existían clínicas médicas para atender los partos.

El pequeñín, simpático, muy agradable y bien parecido desde pequeño, creció en una familia dentro de un ambiente de muchos valores y respeto a la vida y sobre todo a Dios. De origen humilde, pero orgulloso, de esa cepa llena de riqueza del alma que desde niño empezó a tener el gusto por el campo y también por servir a sus padres en todas las labores, tanto en casa como en el trabajo de la granja propiedad de la familia. Era tal vez como cualquier pequeño, pero algo que lo caracterizaba según los que lo conocieron, era su bondad y dedicación a las labores de la iglesia y su piedad se le notaba en ayuda a sus semejantes.

Tan pronto llegó a la edad de seis años en 1941 y sus padres lo inscribieron en la escuela primaria Adolfo López Mateos, donde recibió sus primeras enseñanzas y cuyos maestros, recuerda, fueron el profesor Jesús Antonio Olivas Robles y la maestra Ernestina Rodríguez Arenival, ambos esposos, dos personajes muy queridos en toda la región, pues llegaron a ser profesores en diferentes escuelas.

Un dato que me llamó la atención es que estos dos profesores fueron abuelos míos y varias personas de la tercera edad, me contarían haber sido discípulos de estos dos queridos maestros, Antonio y Ernestina, por lo que la población los recuerda con cariño, pues muchas de las personas que aún existen, platican sus anécdotas al lado de ellos.

Pero regresando con el niño Héctor Villalba, él cursaría la primaria en aquella población, platicando que le gustaba jugar como cualquier niño del medio rural con las canicas, el trompo, lazar animales y también al basquetbol, ya que él se distinguió de muchos debido a su altura y la utilizó para practicar este deporte allá en su tierra.

Realizó sus estudios secundarios en aquel lugar y se trasladaría a Ciudad Juárez donde cursaría sus estudios preparatorianos, encaminándose más adelante a estudiar la noble carrera de agrónomo en la también recordada Escuela de Agricultura “Hermanos Escobar” en 1952 egresando como ingeniero agrónomo en 1956.

Menciona el padre Villalba: “Después cuando terminé mi carrera, me topé con unos sacerdotes allá en la iglesia de San Lorenzo, patrono de aquella ciudad fronteriza. Ahí duré algún tiempo sirviendo en el altar y en otras labores dentro de la humilde iglesia y, esa interacción continua con los aspectos espirituales y los consejos de aquellos hombres de Dios como lo fue el padre José Martínez Nájera, empecé a sentir dentro de mi corazón la idea de entrar al seminario con el fin de llegar a ser un sacerdote.

De mis compañeros de la Hermanos Escobar nadie iba a misa, sólo yo tenía esa satisfacción de acudir y estar sirviendo en el altar. No tardaría mucho tiempo después de haber egresado como ingeniero, cuando me trasladé a la ciudad de Chihuahua recomendado por el sacerdote Martínez, para ingresar al preseminario en 1957 y en ese mismo año, ingresaría de manera oficial al seminario cursando filosofía únicamente, ya que en el Seminario de Chihuahua no existía el teologado.

“Al no haber en el Seminario de Chihuahua estudios de Teología, llegaría a mi mente una “señal del cielo” que me decía que fuera misionero, por lo que se me vino a la cabeza el deseo de ser uno de ellos. Además, el ánimo se me incrementó al ver algunas revistas combonianas donde se hablaba de todas las actividades pastorales alrededor del mundo y con ello, aumentaría mi deseo de ser un sacerdote misionero.

Sin embargo, mis padres así como los superiores del seminario entre ellos, el obispo don Antonio Guizar y Valencia, monseñor don Manuel Talamás Comandari (rector del seminario) y don Adalberto Almeida y Merino (mi padre espiritual), no me querían dejar ir con los combonianos. Pero la voluntad de Dios es más grande que la de los hombres, por lo que en el seminario local estudiaría cuatro años de latín y humanidades, tres años de filosofía en San Francisco del Rincón, Guanajuato, con los combonianos y cuatro de Teología en Roma.

“En 1965 tendría el honor de ser ordenado sacerdote por el papa Pablo VI, en compañía de muchos compañeros de diversas partes del mundo y de distintas congregaciones que tuvimos el honor de ser bendecidos por nuestro pastor el Papa. De ahí, seguí estudiando dentro del Vaticano con varios compañeros de diferentes partes del mundo donde tuve la oportunidad de dominar el idioma inglés, italiano, francés, latín y por supuesto el español, al lado de mis queridos compañeros y amigos de Chihuahua Baldomero Olivas Miranda y Andrés Baeza.

"Además, seguí inquieto por lo de la vida misional y al ver la opción de elegir a los guadalupanos o combonianos, decidí con los segundos, trasladándome a Guadalajara y México donde tuve la oportunidad de que me aceptaran para irme para África de misionero donde experimentaría las bendiciones del Señor al lado de tanta gente en las comunidades y poblados de diferentes países de África como: Nigeria, El Congo, Uganda, entre otros, donde entregaría mi vida en respuesta al llamado de Jesucristo”. De esta manera, terminaría la entrevista con el padre Héctor Villalba "Toto”, muy querido por mucha gente que experimentó su presencia a lo largo de sus años como misionero y sacerdote comboniano.

Héctor Villalba "Toto": Misionero Chihuahuense en África, forma parte de los Archivos Perdidos de las Crónicas de Mis Recuerdos.





