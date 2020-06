Himno al municipio de Cuauhtémoc

Pretender exaltar al terruño que nos vio nacer y crecer junto con nuestras familias, o que nos abrió las puertas para poder vivir y/o trabajar en él transitoria o permanentemente, requiere de un gran arraigo, conocimiento y afecto respecto del mismo para poder hacerlo de la manera más fiel posible.

Es el caso del Lic. Fernando Suárez Estrada, cuauhtemense distinguido de una amplia cultura y sencillez, buen amigo de muchos que, como periodista, abogado, notario público, historiador, escritor y ser humano ejemplar, desde diferentes ámbitos ha dado muestras de un vasto conocimiento y amor por su tierra, el municipio de Cuauhtémoc.

Pues bien, hace unos días, el connotado profesionista me hizo el honor de compartirme un texto de su autoría al que titula “Himno a mi Matria”, en el que precisamente con una notable pasión, realiza una excelsa y poética referencia de los orígenes de esa pujante región, así como a su noble y hospitalaria gente, entre otros valiosos aspectos, lo cual a su vez quiero compartir con usted, amable lector, permitiéndome transcribir a continuación algunas de sus estrofas:

“Los Dioses más venerados

iluminaron la senda...

Cuauhtémoc de mis ternuras...

¡Madre, Matria mía,

rezos y amor te engendraron!

El sacrificio es tu aliento

y la hermandad tu destino...

Tierra de entendimiento,

cascadas del cielo te bautizaron.

Mitologías tarahumaras,

el cristianismo bendito,

las religiones de oriente,

universal te volvieron.

…

¡Héroes de gran valor!

¡Destellos del Sol,

de Cristo y Confucio!

¡Sagrario es Cuauhtémoc en su honor!

…

Triunfaron los agraristas,

hacendados y menonitas

y se reconocieron todos

como constructores de armonías.

…

Y palomas mensajeras descendieron

despidiendo a expansionistas

y anunciando la llegada

de coloradas caritas.

¡Guten morgen! saludaron menonitas;

¡Kuira y bienvenidos!, respondieron los de casa...

Y la esperanza que llegó

en aquellos vagones canadienses

-año del veintidós-,

enamoró a surcos del valle y a nuestro jardín cultural.

…

¡¡¡Cuauhtémoc, Matria,

regazo divino de rosas y poemas!!!

¡Hoy caminamos, de tu mano, honrando tu trigo, tu queso, mazorca y manzano

y la humildad y belleza de tu corazón

cabal, libre... misericordioso!

En lo personal, siendo alguien que ha estado laborando en esa población desde hace aproximadamente veinte años, y que no he recibido sino la hospitalidad y el afecto de sus habitantes con los que he podido convivir -de manera especial de las y los compañeros de trabajo-, lo que agradezco infinitamente y espero haber sido recíproco, en verdad me emociona profundamente el “Himno a mi Matria” que ha compuesto el estimado Lic. Fernando Suárez Estrada, a quien le tengo un gran respeto y consideración.

Dicho himno puede ser conocido en su totalidad en la liga https://estilomapula.blogspot.com/2020/06/fernando-suarez-estrada-himno-mi-matria.html?spref=fb&m=1, y bien pudiera ser adoptado para la mencionada localidad, quedando ese asunto a la voluntad tanto de su autor, como de las autoridades municipales y de su generosa población. ¡Enhorabuena!