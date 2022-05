Hipocresía del PAN y sus aliados en la reforma judicial

Hace un par de semanas escribía sobre la propuesta de reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel, donde además de proponer la reducción de legisladores, regidores y la eliminación de los institutos electorales locales y tribunales locales (por duplicidad de funciones), estimándose un ahorro de aproximadamente 24 mil millones de pesos anuales, se contempla la elección de los consejeros del INEC (propuesta del nuevo INE) por voto ciudadano, a propuesta de perfiles por parte del Congreso, del Ejecutivo y de la Suprema Corte.

A pesar de lo benéfico que sería esta reforma (sobre todo en ahorro), inmediatamente el bloque opositor PRI/PAN/PRD/MC, como todo lo que propone el Presidente, salió a descalificarla advirtiendo que, como en la iniciativa de la reforma eléctrica (por la cual son considerados traidores a la patria por gran parte de la población), esta propuesta de reforma no pasará, esgrimiendo como principal argumento el que supuestamente atenta contra la autonomía del organismo electoral (a pesar de que no es así porque la elección será ciudadana) y de la conformación del Congreso, argumento que han usado en Chihuahua los políticos opositores, empezando por el PAN.

Asimismo, todo el sexenio se la han pasado señalando al Presidente para que evite atentar contra la autonomía del Poder Judicial y sus organismos “autónomos”. Hipócritas les ha llamado el Presidente, ya que todo lo hacen en nombre según ellos de la democracia y cuando hay que demostrarlo, exhiben lo pusilánime que son, como en Chihuahua, dónde el PAN ha propuesto y será ley entonces con el apoyo del PRI y MC, nuevamente como en la época de César Duarte (y que se reformó en el periodo de Javier Corral), que los magistrados del Poder Judicial de Chihuahua sean designados a propuesta del Congreso (la Junta de Coordinación política controlada por el PAN), el Ejecutivo Estatal (una persona designada por la Gobernadora panista) y por la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia (también afín a la Gobernadora actualmente, pues fue propuesta de ella y la cual ha manifestado apoyo a esta reforma), y de esa terna que envíen (lo cual garantizará que será la persona que el PAN y la Gobernadora quieran), se elegirá, por el voto de los dos terceras partes (22 legisladores que con el apoyo que ha tenido en esta legislatura del PRI y MC juntan esos votos), y dejan de elegirse por concurso de oposición del Consejo de la Judicatura, fórmula que había sido reconocida a nivel nacional por asociaciones civiles y de abogados (única en todo el país).

Entonces es donde queda de manifiesto la doble moral e hipocresía del PAN, ya que no se han cansado de pregonar la autonomía de los poderes (entre ellos el Poder Judicial) y organismos supuestamente autónomos como el INE (aunque no lo es, ya que ha funcionado como parte del bloque opositor apoyando al MCPRIAN), pero en Chihuahua, el PAN y la Gobernadora van a controlar al Poder Judicial con la elección de magistrados y magistradas, y no sólo eso, por si fuera poco y para no correr ningún riesgo de que alguno electo durante el periodo de Javier Corral ocupe la Presidencia del máximo tribunal en Chihuahua, han puesto un candado para que la persona que la vaya a ocupar, tenga una antigüedad de al menos siete años (y ya no 5). Una chulada.

Así, cualquier magistrado designado en el periodo de César Duarte podrá ocupar la Presidencia y ninguno de Javier Corral, y de esta manera el PAN y la Gobernadora controlaran no sólo el poder Ejecutivo y Legislativo (donde es mayoría el PAN), ahora también el Poder Judicial.

Van a hacer lo que tanto critican que según ellos quiere hacer el Presidente de la República (y que saben que en los hechos no hace ni hará, porque además no tiene las 2/3 partes del Congreso como si lo tiene el PAN en Chihuahua con sus aliados).

Es peligrosa esta reforma, porque las próximas personas magistradas lo serán no importando que tengan el perfil y la preparación; las y los jueces de Chihuahua estarán sometidos, como con César Duarte, por lo que se afectará a la impartición de justicia y su independencia.

Para esta propuesta no hubo foros ni debate, tanto de la sociedad, como de las barras de abogados a quienes debieron tomar en cuenta y no lo hicieron porque están sometidas al poder estatal y al PAN, a las cuales ignoraron porque saben que pueden.

Esta es la muestra de los que dudaban que el actual Gobierno del Estado es una reedición del gobierno de César Duarte y, de la hipocresía del PAN (en comparsa con sus ahora amigos del PRI y MC), que como ayer, como hoy y como mañana, sólo sirven a sus intereses, de los suyos y sólo se sirven del poder.