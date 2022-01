Histeria colectiva por Ómicron

-Mete Maru Fun Salud en plan estatal

-Las pruebas oficiales para Covid insuficientes

-Le pone cascabel al gato con 3de3

Hay una histeria colectiva por la rápida propagación de la nueva variante de Covid denominada Ómicron, que difícilmente alguien puede negar.

Cientos, si no es que miles de personas se agolpan todos los días en centros de salud, hospitales y consultorios privados de bajo costo en busca de una prueba.

Llegaron 10 mil de ellas adquiridas por el ayuntamiento, que a todas luces son insuficientes, para una población de 800 mil habitantes bajita la mano en Chihuahua, pero que deben ser vistas como un esfuerzo y disposición por colaborar.

Las secretarías de Salud, la estatal y la federal, tendrían que estar haciendo una mayor contribución en ese sentido, porque los recursos municipales son exiguos.

Muchos ayuntamientos no pueden hacer una inversión económica para la adquisición de pruebas como el realizado en Chihuahua.

No sabemos a ciencia cierta cuántos lo están haciendo, pero han de ser contados con los dedos de la mano. Las condiciones financieras lo impiden.

Es cierto que ayer bajó el número de nuevos contagios a 294, que no es nada frente a los mil de antier, y cuatro decesos reportados, pero la ola de Covid continúa.

Los decesos se concentraron en Juárez, pero si se observan los nuevos contagios, aún y cuando son pocos como ya dijimos, más de la mitad corresponden a esta capital, y de la frontera casi nada, sólo 34. La tasa de contagiados sigue por las nubes en esta ciudad.

Para muestra un botón. Hablamos ayer del Tribunal de Justicia Administrativa, pero la Fiscalía General del Estado está en las mismas. Inclusive otros tribunales, como la Junta Arbitral, está en la práctica paralizada también por brote.

El problema sigue latente, y no es cuestión de los medios de comunicación, es un asunto real que debe ser asumido con esa seriedad, donde las pruebas forman parte de la estrategia de combate al virus, que no debe ser desdeñado.

***

La Fundación Nacional de Salud, creada en la década de los 80´s por algunos empresarios bajo la dirección del reconocido médico Guillermo Soberón Acevedo, exrector de la UNAM, tendrá participación clave en la construcción del Plan Sectorial en Salud para el Estado de Chihuahua.

Funsalud está acreditada como donataria autorizada por el SAT, y cuenta con registro en Reniecyt de Conacyt, en el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Indesol, así como diversas oficinas internacionales como Office of Research Integrity Department of Health and Human Services, Data Universal Numbering System y Nato Commercial and Government Entity.

Con esas credenciales, ese es el fondo del convenio firmado ayer por la gobernadora, María Eugenia Campos –que asistió vía teleconferencia por convalecencia por Covid- y el responsable de la Fundación, Héctor Valle Mesto. Se busca que la Fundación a través de sus expertos contribuya acompañando el proceso de planeación estatal en materia de salud.

El Programa a desarrollar será en dos etapas, un análisis del sistema de salud con diagnóstico general y la construcción de una propuesta estructurada del Programa Estatal de Salud 2022-2027 que incluirá objetivos generales y específicos, estrategias y líneas de acción encaminadas a atender los temas prioritarios en materia de salud en el estado.

Acciones torales en dicho plan será la atención a mortalidad maternal, el cáncer cérvico-uterino y de mama, además de enfermedades crónico-degenerativas ocasionadas por el sobrepeso y la obesidad.

Demostró la mandataria una vez más que, en conjunto con la sociedad civil, es como puede lograrse que política pública llegue a más beneficiarios.

Durante la firma de ese convenio la titular del ejecutivo, fiel a su estilo, se comprometió a que la salud permanezca al alcance de todos los chihuahuenses, ofreciendo un servicio médico digno y de buena calidad.

Consciente de la realidad del estado y de que encontró un sistema de salud sumergido en una de las más graves crisis de las que se tenga memoria, busca que los servicios de salud en efecto tengan carácter universal y sean para todos.

***

Un paso relevante dio el alcalde Marco Bonilla en el tema de la transparencia, al obligarse él mismo y sus subordinados, desde un punto de vista moral, para rendir y dar a conocer públicamente la declaración patrimonial, de intereses y fiscal, que puede consultarse en la página oficial del ayuntamiento.

Datos interesantes en la declaración del alcalde, como, por ejemplo, el desarrollo de otras actividades por las cuales obtiene ingresos en concepto de asesorías, que realmente son marginales en relación con el sueldo que obtiene en el Ayuntamiento.

Reporta el munícipe ingresos del orden de un millón 300 mil pesos, producto casi al 100 por ciento de su sueldo municipal; en sus casas y autos nada fuera de lo normal, adquiridos vía crédito en su mayoría, para alguien que se ha desempeñado en la función pública en puesto de primer nivel en el municipio desde hace siete años. Igual andan sus funcionarios. Nada que llame la atención al menos de una revisión somera.

El ejercicio de la famosa declaración 3 de 3 quedó en desuso desde que la organización nacional que la promovía, Transparencia Mexicana, dejó de hacerlo hasta donde tenemos conocimiento. Poca ha sido la respuesta de otras organizaciones, candidatos y otros funcionarios por sumarse a este esfuerzo.

Se ha quedado rezagada en ese sentido la Ley de Transparencia, que debió haber incluido dichos conceptos en la norma, para hacerlo extensivo a todos los ámbitos, partiendo del hecho de que es una acción que de manera indudable forma parte de la rendición indispensable de cuentas en los funcionarios públicos y en aquellos lideres relevantes del sector privado y social.

Pero como no existe obligación legal, es un campo que ha quedado prácticamente en el olvido, rescatado en este caso por el alcalde capitalino. Tendría que formar parte de la agenda de los legisladores federales y estatales, pero hasta el momento ha pasado a segundo término.

***

Nos mandan imagen de otro oficial de tránsito en plena “chamba” en el primer cuadro de la ciudad, en este caso sobre la avenida Ocampo y Allende.

Tiene a un incauto automovilista que está siendo multado por la comisión de alguna infracción, al menos eso queremos creer.

Nos siguen llegando las quejas de la comisión de abusos y persecución por parte de los agentes viales. Poner una comisión de un número determinado de multas como nos dicen que aún sigue existiendo como criterio de eficiencia en poco ayuda.

De hecho, estas conductas chocan con una política general de reducción en montos de multas durante el mes de enero, cuando tradicionalmente “este chance” se daba únicamente hasta el mes de diciembre.

Es decir, se ha tratado de enviar un mensaje de que ha cambiado la visión recaudatoria de Vialidad, inclusive con el cambio de denominación de la dependencia, que incorpora la cultura vial, como para que continúen prácticas que no son concordes con esas disposiciones.

***

En la red social Facebook los alumnos de nuevo ingreso en la UACh manifiestan dudas con respecto al trámite previo que deben realizar, incluso en un contexto donde se han presentado fallas en el sistema informático dispuesto, que poco a poco han sido resueltas, pero aún no queda al 100 por ciento.

Tienen estos alumnos hasta el 17 de enero para subir la documentación indispensable y poder inscribirse, entre ellas el certificado de bachillerato o comprobante que acredite haber cursado todas las materias del plan de estudios, una carta compromiso y un aviso de privacidad.

Está insistiendo el área académica de la institución en la importancia de que se realice en tiempo y forma, al menos de manera digital en la plataforma online http://recepciondocumentos.uach.mx, con inscripciones del 10 al 22 de enero en SEGA, equivalidaciones el 5 de febrero y bajas el 26 de dicho mes.