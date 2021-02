Historia, nacionalismo y educación

Nuevamente, cuestión que es de lamentar, no pocos chihuahuenses y mexicanos en general, muestran su ignorancia o poco conocimiento de nuestra Historia Patria. Y quizá también, de nuestra Historia Matria. En tal sentido,al azar y virtualmente, preguntamos a tal o cual persona sobre el motivo del puente del próximo lunes 1 de febrero (hoy), y pocas fueron las personas, que con conocimientos históricoso atinadamente, contestaron que se debía a la conmemoración del Día de la Constitución, que corresponde al día 5 de febrero de cada año. Mientras que uno que otro individuo dijo que era por el Día de la Bandera o por la Revolución Mexicana.

Se comprueba entonces, que por haber llegado al grado de darle poca importancia en el plan de estudios y programas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y del propio Sistema Educativo Nacional (SEN), al proceso de enseñanza-aprendizaje del Civismo, de la Historia y de la Geografía, fundamentalmente, la carencia cognitiva de tales asignaturas, lleva a respuestas equivocadas como las anotadas en la entrada de la presente colaboración. O, a acciones y actitudes que rayan claramente en trasnochados antinacionalismo o en el nada honroso proceder de “vendepatrias”.

O simple e irresponsablemente, asumir conductas abúlicas, o más coloquialmente: de importamadrismo ante los graves problemas que aquejan al terruño, al estado o a todo el territorio nacional. Claro que la causa o causas de eso, no es sólo por el desconocimiento y/o falta de interés por conocer el pasado histórico común, sino evidentemente por los intereses económico-financieros y partidistas-políticos o politiqueros.

Tal es el caso de los siguientes “goberladrones” que integran la Alianza Federalista (¿separatista, rebelde u oposicionista?): Jaime Rodríguez Calderón (Nuevo León independiente), Miguel Ángel Riquelme Solís (Coahuila PRI), Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas PAN), José Rosas Aispuro (Durango PAN), Silvano Aureoles Conejo (Michoacán PRD), Enrique Alfaro Ramírez (Jalisco MC), José Ignacio Peralta Sánchez (Colima PRI), Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (Guanajuato PAN), Martín Orozco (Aguascalientes PAN), Francisco Domínguez (Querétaro PAN), Juan Manuel Carreras (San Luis Potosí PRI), Javier Corral Jurado (Chihuahua PAN).

Estos gobernadores del prianrd –que para fortuna de sus malhadados gobernados, ya este 2021 se van– olvidan o se hacen, que la República Mexicana, desde el S. XIX se constituyó en los Estados Unidos Mexicanos (EUM), no sin haber sufrido enconadas luchas entre CENTRALISTAS (conservadores-derecha) y FEDERALISTAS (liberales-izquierda). De ahí, que los mexicanos bien nacidos, les critiquen el hecho de que se hayan alegrado por el “triunfo” de Joe Biden como presidente de los EE.UU. y algunos hasta esperan que él los apoye en su lucha contra AMLO-MORENA.

No puede dejar de mencionarse al excandidato panista a la Presidencia del país, Ricardo Anaya, que quizá muy conocedor de la historia de la nación del Tío Sam y de la nuestra, y suspirando aún por apoltronarse en la “Silla del Águila”, tiene un pie en Atlanta, USA y el otro aquí en los EUM.

Ni duda debe caber. Para tener una concienciaNACIONALISTA y PATRIÓTICA, el Estado mexicano debe volver a darle la debida e indispensable importancia al estudio de la Historia de México y Universal, facilitando el tiempo y espacio necesario en el currículum o estructura pedagógica-didácticade la SEP y de todo el SEN.

Tanta importancia tiene la historia de los pueblos, que Francisco Javier Clavijero, nacido en el puerto de Veracruz, en su Historia Antigua [de México] publicada en italiano en Cesena en 1780, entre otras cosas, hace justo y sentido elogio de la historia prehispánica, de sus valores, de sus hombres. Sosteniendo “que la pasión y los prejuicios en unos autores y la falta de conocimiento o de reflexión en otros, les han hecho emplear diversos colores de lo que debieran. Lo que yo diré va fundado sobre un serio y prolijo estudio de su historia, y sobre el íntimo trato de los mexicanos por muchos años. Por otra parte, no reconozco en mí cosa alguna que pueda preocuparme en favor o en contra de ellos. Ni la razón de compatriota inclina mi discernimiento en su favor, ni el amor de mi nación o el celo del honor de mis nacionales me empeña a condenarlos; y así diré franca y sinceramente lo bueno y lo malo que en ellos he reconocido”

Considerando lo que nacional e internacionalmente, desde el S. XX, se ha venido sustentando respecto al estudio de la historia y a la educación como institución informadora y formadora del “buen ciudadano”, cabe destacar que los gobiernos y los patriotas de todo el mundo han hecho uso de las escuelas para inculcar el patriotismo. Que en los círculos docente-educativos se asume, sin que nadie necesariamente lo haya establecido, que todo sistema educativo debe apoyar e impulsar el nacionalismo.

De tal manera, la educación ha sido, pues, un instrumento, un medio, que el gobierno ha utilizado para modelar la conciencia colectiva de un país y despertar la lealtad de sus habitantes hacia el Estado-Nación. Tarea que se ha llevado a cabo a través del proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia, de la instrucción cívica y de la geografía. Desarrollando asimismo, en la escuela y en la sociedad todo un ritual nacional: honores a la bandera y al himno nacional, celebración de días conmemorativos especiales y veneración a los héroes. Pedagogos, filósofos, políticos y maestros de historia, coinciden en que el fundamento del civismo es la historia; que ésta más que ningún otro conocimiento socializa al individuo.

Optimistamente, el Plan de Estudios 2018, para la Escuelas Normales Superiores, contiene para el Aprendizaje de la Historia en Educación Secundaria, el Programa del Curso: Evaluación de las competencias históricas.