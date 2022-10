Homenaje a Antonio Becerra Gaytán: Maestro,Político y Luchador Social

/ En brazos de un ser muy querido(Foto: Familia-Becerra Gaytán). / Certificado de educación primaria del profesor Antonio Becerra Gaytán en Tlaxcala, Tlaxcala en 1949(Foto: Familia-Becerra Gaytán). / El joven Antonio Becerra Gaytán (Foto: Familia-Becerra Gaytán).

“Recordaba aquellos años cuando por primera vez vi la luz, mi madre, Ángela Gaytán Becerra y mí padre, un militar con rango de sargento de caballería de nombre Julio Becerra, se habían conocido mostrándose simpatía mutua; se enamoraron tanto que, llegaron a casarse para formar una familia, aquellas apegadas a los valores y a la buena enseñanza. Durante años, mí papá trabajo en la milicia, decidiendo dejarla para 1928 al terminar la batalla en Ciudad Jiménez en contra de un tal Escobar. Esa decisión, agradó a mí madre, pues siempre que se iba mí papá a campaña, ella estaba con el “Jesús en la boca” y encomendándolo a la Virgen de Guadalupe y a otros santitos.

“Mí Angelita, madre mía, atendía una tienda de esas que había antes y que tenía de todo, ubicada en la calle22a(ahora Ernesto Talavera) y de la Llave de nombre “El Fuerte”, donde se vendía la rica leche “Del Chuviscar”, leña, carbón, jarros, maíz, fríjol, azúcar, ropa y un montón de cosas más. Llegaban productos de todas partes de las zonas rurales aledañas a Chihuahua, del Chuviscar, Tabaloapa, Sacramento, Labor de Terrazas y además de las granjas de chinos que se encontraban en Nombre de Dios, a surtir de mercancía a la tienda de mí madre en carretas jaladas por bestias. Gracias a Dios se vendía mucho,era muy popular la tienda, pues al estar cerca del cuartel militar en el entonces Barrio de los Cuarteles, muchos soldados compraban su mercancía; en la mayoría de los casos, de ha “fiado”, pues eran pobres y mí madre hacía esa noble causa de apoyarlos en todo lo que fuera necesario para surtirles la despensa a crédito.

“Se llegó la hora y el primer “retoño” de la familia Becerra Gaytán, sí, llegaba al mundo mí hermana Velia, después Alicia y cuando las hojas del calendario anunciaban el 19 de abril de 1933,hice acto de presencia, tenía la fortuna de nacer. Fui un niño simpático como todos los pequeños al nacer a eso de las 9 de la mañana en el domicilio con el número 1631. Fue en casa, pues antes los chamacos pobres nacíamos en las casas atendidos por las queridas parteras, mujeres muy valiosas y con mucha filosofía. Toda la habitación se llenó de luz y de gritos, pues era la señal más evidente que anunciaba que ya había visto por primera vez la luz. Éramos pobres, sin llegar a la miseria, pero contentos de la vida, pues ésta nos había llenado siempre de bendiciones ¡Qué tiempos aquellos!

“Después llegaría finalmente mí hermana menor, Emma, una linda niña que era el orgullo de mis padres. Se vivía dentro de un hogar donde se daba culto al “machismo”, pues mí padre en una ocasión se le ocurrió decir que “los males de este mundo” eran las mujeres y bajo esta forma de pensar, a mí me catalogaba como de “primera” exentándome de los deberes del hogar y de la tienda…Era un pequeño rey, donde mis hermanas me tenía muy consentido. Además, este privilegio me permitía salirme desde temprano de casa a pasearme por las alamedas, el acueducto y lomeríos cercanos a los cuarteles y a los filtros de la junta de aguas, pues en la parte donde vivía, todavía era una zona rural. Había grandes huertas, era un paraíso con agua y animales. Pero mi madre ya pensaba que debería sentar cabeza. Por lo que fui inscrito en la Escuela 218 (Pascual Orozco) en 1936-37 que está en la avenida Zarco, casi frente del Hospital Palmore.

Ya listo para mis clases, salía de casa acompañado de algunos amigos(Raúl, Humberto y Lupita), que nos cuidábamos de los “robachicos” que había en la zona, bueno eso nos decían, porque la verdad nunca supe de alguno. Muchas de las veces que llegaba a la escuela, me hacía el escurridizo y me “pinteaba” de la escuela. Pero, el gusto no duraría mucho, pues mí madre sospechaba de mis actos y en una ocasión me puso a que le dijera las vocales...Y, nada que no sabía ni “papa”. Debido a eso, mi madre se fue a la escuela para ver que sucedía y la maestra le comentó que nunca me aparecía por esos rumbos; por tal motivo, mí hermosa madre fue más estricta conmigo y así evitaría que me volviera a escapar de la escuela ¡Qué tiempos aquellos!

“A finales de los años 30s, tuvimos que cambiarnos a un pueblito llamado “Ojo Caliente” allá por San Buenaventura, por lo que dejaríamos la ciudad de Chihuahua a explorar otros horizontes. Entre vaqueros, rancheros y animales, mi niñez se fue desarrollando en ese pueblo y como todo niño, tenía que ir a la escuela, era una orden y debía acatarla. Pero lo que mucho me gustaba era andar entre el polvo y los mezquites, sin descuidar claro, mis deberes escolares. Sin embargo, no me duró mucho el gusto, pues para 1940, mis padres decidieron que teníamos que salir de “Ojo Caliente” hacía el estado de Nuevo León; mi papá fue llamado a deberes militares en su regimiento de caballería, lugar donde mi vida daría otro giro.

“Era una existencia un poco de lo mismo, pero más divertida. Conocí a una bella dama que preparaba un riquísimo caldillo de papa, del que siempre se me hacía “agua la boca” probándolo en un sin número de veces ¡Hay, que tiempo aquellos!Poco a poco empecé a involucrarme entre arrieros, pues en el camino andábamos, como decía el dicho,y sobre todo, donde aprendí a montar a caballo. Nunca se me olvidará un hecho sucedido con un “tordillo” al que le apodaban “El Diablo” que, en uno de esos arranques de “locura” en el momento en que estaba siendo herrado, se levantó bruscamente y como “alma que lleva el diablo”, la pobre bestia se infartó y el mismísimo diablo se lo llevó para sus dominios ¡Que tiempos aquellos!

“Entraba 1943 y con 10 años de travesía en este mundo, llegábamos al Campo Militar 2 donde fui inscrito en el segundo año de primaria; lo irónico,es que era el más grandote de la clase, pero ese hecho no me causó ningún ruido, siempre me gusto ir a la escuela. Pero ante este desfase, tenía en la escuela a mí hermana Alicia, con toda la paciencia del mundo pudo enseñarme las vocales e incluso a escribir mí nombre, momento que nunca se me olvidará.De las materias que recibía, la más importante era la historia y donde el positivismo era enseñado con verdadera maestría por mí profesora doña Cuquita. Además de todo lo que me llegó a pasar en aquel lugar, mí madre me enseñó y apoyó para que hiciera la primera comunión, llevándola al cabo a la edad de 11 años al lado de mí madrina Marianita.

“El destino nuevamente nos exigía un cambio de residencia, fue cuando ya contaba con 12 años, nos fuimos a vivir a Puebla, donde empecé a trabajar, unas veces de carnicero, otras en las labores del campo con mi amigo Panchito, hombre trabajador y honrado que me motivo a que, en vez de estar de flojo en casa, hiciera cosas de provecho. Mí sueldo llegaba a los 8 pesos a la semana, dinero que me alcanzó para apoyar a mis padres y comprarme alguna ropa a mí gusto. Una de esas veces, en la casa, observé a mí mama con un “fondo”, el cual estaba “parchado” y deslucido, por lo que me día a la tarea de comprarle uno a mí pobre “jefecita” que al recibirlo se llenó de alegría ¡Que tiempos aquellos!

“Se llegaba los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y entre los años de 1942 a 1943, se empezaron a dar movimientos de tropa dentro del cuartel militar. Para eso ya con 13 años me quería apuntar a la conscripción, pero la verdad no era posible por la edad, aunquesiempre se me vino a la mente: “Me voy de soldado raso a pelear por la patria”. Los escenarios eran dramáticos, pues algunos tenían que partir en ferrocarril a la ciudad de México y entre llantos e incertidumbre, decenas de muchachos eran despedidos por sus padres y hermanos; la cosa estaba crítica. Fue entonces que me llevaron e internaron en Tlaxcala con los hijos del ejército para que cursara el resto de mí primaria, concluyendo en 1946, ya cuando la guerra había tenido su fin. Aprendí muchas cosas sobre la milicia, valores, disciplina, honor, lealtad, orden, respeto y amor por la patria. Nunca falté al respeto a nadie, terminando como comandante de la escuela, una modalidad que se usaba para los chicos sobresalientes; me percibían como líder experimentando a dirigir a mis compañeros hasta el año de 1949. Esta crónica continuará…

Fuentes de Investigación:

Entrevista con el profesor Antonio Becerra Gaytán.

Fotos: Familia Becerra Gaytán.