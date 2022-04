¡Hosanna, que siga el rey!

Caminaba por el lateral del canal Chuvíscar. En el acceso a una vivienda, hubo algo que me llamó la atención; apenas podía creer lo que veía, así que me acerqué más. Era una imagen con una vela electrónica, pero no, no era la virgen, ni San Juditas, sino la imagen misma de San Andrés, el que hace el milagro de reunir a millones frente al televisor para ser venerado.

Algunos ligan el dicho del otrora candidato presidencial: “Soy su mesías” como algo meramente político, más no perdamos de vista sus implicaciones religiosas. Jesús había dicho: “Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo”.

Quienes adoran el dinero, sí ven en este nuevo santo a un hacedor de milagros, solventando sus necesidades, unos, obteniendo canonjías, prebendas; y otros más, puestos importantes, lo cual se traduce en: “Easy Money”, por eso han chapulineado de otros partidos a Morena. Obvio que, éste no es el anticristo, para nada, aunque sí podría ser “un anticristo”. Acerca del primero, Daniel profetizó, que: “colmará de honores a quienes le reconozcan”. ¿Coincidencia?

El próximo Domingo de Ramos, se refrendará al nuevo mesías de México. La fecha no es fortuita. Millones no honrarán a Jesús en esa festividad, pero muchos ratificarán con vítores y palmas o ¿diría votos? en sus manos, al salvador de México: ¡Que siga el rey!

¡Muchos, ni siquiera viendo el apoyo y simpatía de López Obrador para con políticos y líderes antidemocráticos, como, Evo Morales, Nicolás Maduro, Miguel Díaz Cannel; y, el gran respeto que dice tener a tiranos como, Kim Jong-un, de Corea del Norte y por supuesto al genocida Vladimir Putin, de Rusia, dejan de venerarlo! ¿Por qué esa fascinación de abrazar a un régimen que a todas luces se ve, se perfila al autoritarismo?

México ha sido vendido para ser encarcelado, azotado, y crucificado por treinta monedas de plata: La pensión “del Bienestar” es un señuelo, una trampa. Ellos les dan la soga con que los colgarían. ¿Cuánto les durará? Por ignorancia, no nos hemos podido mirar, en la miseria e ignominia de los migrantes venezolanos y cubanos que, en su paso por México, siguen votando con sus pies.

López Obrador, ha utilizado el nombre de Dios y de Cristo, para hallar gracia con el populacho. Algo similar hizo Donald Trump, otro populista: Hubo un sincretismo del evangelicalismo norteamericano, con las ideas trompistas perversas; admirador de Putin, represor de los derechos humanos, quien usó el nombre de Dios para provecho personal.

En terruño Azteca, Arturo Farela, de Confraternice, (la confraternidad de iglesias evangélicas que alberga unas 7 mil iglesias) le siguió el juego al hoy presidente, en fornicación espiritual aberrante, promoviendo la cartilla moral en las iglesias, y facilitando así, las simpatías de muchos a la figura presidencial y de Morena.

El viejo lobo supo manipular aún a los grupos religiosos; algunos dicen que es cristiano. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¡Juego Perverso!

Muy a pesar de los múltiples frentes abiertos que tiene el régimen de “la esperanza” en: Corrupción y opacidad, como el caso del fiscal Gertz Manero, la casa gris que habitó José Ramón, la gran cantidad de recursos que administra el Ejército sin rendición de cuentas, las innumerables adjudicaciones directas que se prestan a corruptelas, la propaganda electoral para ratificar al mesías,(ya legalizada) ¡Ah! Y, el uso de la aeronave militar, XC-PFM para trasladar a militantes de Morena, a mitin político en Torreón y Hermosillo, documentado por El Universal. ¡Impensable tal cosa en el periodo neo liberal, porque habría habido movilizaciones contra tal anarquía! Sin embargo, hoy es la nueva normalidad.

AMLO, es un señor, el cual se alquiló por seis años para reconstruir una casa llamada México. Echó abajo lo que estaba bien construido, y a cambio levantó unos muros todos chuecos. La casa hoy está en ruinas, y dice que ya se va. ¡Nada de que me voy!; corrija el desastre ocasionado, termine su mandato, y al final, si quiere se va a su rancho, con sus amigos en Cuba o Venezuela, o si prefiere a Houston con José Ramón.

¡Aquí termina a gritos y a sombrerazos, pero no se va! Y, para eso no necesitamos votar, sino exigir que termine, porque tal revocación nos retroactiva.

¡Yo no votaré por una farsa!