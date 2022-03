Hostigamiento telefónico… ¿quién habla y por qué?

¿De qué forma puedes convencer a esa persona que está detrás de la línea, de que no quieres lo que te está ofreciendo? ¿Cómo puedes defenderte de alguien que amenaza con hacerle daño a tu familia si no le entregas el dinero que ni siquiera tienes?

En los últimos meses, el acoso telefónico se ha intensificado a grados alarmantes porque recibimos llamadas de bancos o de supuestas agencias de turismo para decirte que has ganado un viaje y que solo tienes que ir a una reunión, claro, acompañado de tu tarjeta de crédito.

Recibimos llamadas para cobrarte cosas que no has comprado, para decirte que tienes una tarjeta “pre aprobada”, te ofrecen un nuevo plan de empresas telefónicas que se están pirateando a los clientes cautivos y hasta los extorsionadores se dan el lujo de decirte cómo es el parque que está frente a tu casa.

En mi teléfono celular, como estoy seguro en el de cientos de usuarios,ya hay más números bloqueados que contactos registrados. Tengo identificados decenas de números de los que recibo a diario innumerables llamadas para “darme la noticia” de que gané un viaje, que tengo una tarjeta bancaria lista para usarse, cobrarme seguros de vida que jamás contraté y, por si fuera poco, decirme que mi abuelita fue secuestrada y que debo entregarles cien mil pesos para que la dejen libre.

No me interesa un nuevo plan telefónico, no quiero nada con tarjetas de crédito, el seguro de vida ya está cubierto y, para acabar pronto, hace 48 años murió mi abuela materna y 21 que dejó de existir mi abuelita paterna.

Pero el hostigamiento telefónico es una triste realidad que nadie frena y del que estamos realmente indefensos, porque no sabes la verdadera identidad de quién te llama a todas horas, los siete días de la semana, estés en el cine, en tu oficina, en la escuela, en una cita de negocios o en un funeral.

¿Cómo tienen nuestros números telefónicos? ¿Quién se los proporcionó? Digo: una base de datos es, hasta donde tengo conocimiento, legalmente privada. No me salgan con que, de buenas a primeras, se les ocurrió marcar presionando números al azar? ¡Qué ridículo! ¿A poco los extorsionadores marcan tu número porque se les ocurrió?

¿En qué condición se está colocando a un “comprador” que en ese momento no demanda un servicio o un producto? Seguramente te ha pasado que estás esperando alguna comunicación de cualquier parte del país, o del extranjero, y necesitas contestar todas las llamadas porque no sabes del número del que habrán de contactarte.

Y cuando lo haces, ya tienes encima a losvendedores de planes telefónicos que, sin dudarlo, están entrenados para insistir una y otra y otra vez hasta que durante la jornada caiga alguien; no se diga de los vendedores de espejitos, que de pronto, con una voz de extrema alegría, te anuncian, vía telefónica, que has sido seleccionado como ganador de un viaje, de entradas gratis al cine y hasta de una vajilla de esas que que tienen sartenes donde no se pegan los huevos. En serio, ¡qué necedad!.

Lunes a las 7 de la mañana, martes a las 2 de la tarde, miércoles a las 12 del día, jueves a las 8 de la noche, viernes a cualquier hora y sábado y domingo no se diga: te despiertan, te interrumpen una reunión, te hostigan al grado que necesitas bloquear definitivamente los números de donde se originan las llamadas.

Acudí a la empresa que me brinda el servicio de telefonía celular para que me dieran una solución a tantas y tantas llamadas molestas y hasta groseras, y lo único que obtuve es “pues no conteste”; otro ejecutivo tomó mis datos y dijo que levantaría el reporte para evitar que recibiera llamadas que ellos llaman “de promociones”. Creo que pasó una semana y, después, de nueva cuenta.

Lo de menos sería contestar todas esas llamadas y escuchar lo que te ofrecen, pero mal pasa un par de horas cuando alguien te llama de nuevo con el mismo servicio y ofreciendo exactamente el mismo producto. “Ya me llamaron, no me interesa, gracias”, respondes, pero la persona que está del otro lado de la línea, insiste en que lo que te está vendiendo es lo que te conviene.

Y las llamadas se repiten, de todos los bancos, de todas las tiendas habidas y por haber, de agencias turísticas que, cuando las buscas en la red, ni existen ni se llaman como te dijeron. ¿Quién está llamando a todas horas a tu teléfono celular? ¿De dónde obtuvieron tu número?.

“Debido a su extraordinario historial crediticio con nosotros, le estamos aprobando su tarjeta de crédito oro, para que la pueda disfrutar a partir de hoy, solo debe darme algunos datos que necesito y listo”, te dicen. Y luego uno responde: “No tengo ningún historial con su banco, creo que está equivocado. Jamás he tenido tratos con ese banco”. Y la persona contraataca: “En este caso, eso no importa, lo que deseamos es que usted se beneficie con…” Y va de nuevo…

El acoso telefónico es una realidad y parece que nadie puede o nadie quiere darle solución a lo que miles de usuarios de telefonía celular estamos padeciendo. Pareciera un tema sin trascendencia, pero pregunte a sus amigos o familiares cuántas llamadas recibe en ese sentido al día, y se dará cuenta que, en serio, hay un problema que ya llegó al hostigamiento.