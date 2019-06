Hoy la primera prueba electoral; ¿autoritarismo o negociación?

Del resultado electoral de este domingo se desprenderá sin duda la forma de gobernar en nuestro país; o se confirma un autoritarismo basado en el respaldo de las urnas o se cambia a un proceso de negociación y cordialidad política, lamentablemente todo parece indicar que será la primera opción.

Hoy en seis estados cerca de 13.5 millones de mexicanos irán a las urnas, y la importancia radica en que será la primera jornada electoral que tendrá que enfrentar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y están en juego 148 cargos, para los cuales 8 mil 165 candidatos buscan la preferencia de los electores.

A pesar del colchón de votos que obtuvo el partido Morena el año pasado cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, las condiciones del país han cambiado, no es lo mismo ser oposición que gobernar, de ello radica el interés político electoral de los resultados que este domingo emanen.

Más aún, bajo la radiografía electoral actual la pelea será entre dos, el PAN y Morena, o como el mismo presidente señaló, una lucha entre liberales y conservadores, entre dos formas muy distintas de gobernar.

Para el Partido Acción Nacional es importante levantar el triunfo, en cuatro de los estados donde habrá elecciones, Baja California, Aguascalientes, Tamaulipas y Durango, el gobierno actual es panista, además en Quintana Roo, se logró el triunfo en una coalición PRD-PAN.

Mención aparte sin duda es el caso de Puebla, que llega a una elección extraordinaria luego que la gobernadora electa Martha Erika Alonso, falleciera en un lamentable accidente aéreo.

Hay que recordar qué Erika Alonso venció en las elecciones del año pasado al candidato de Morena, Miguel Barbosa, y por imposición de la cúpula de su partido, de nuevo es candidato, a pesar de las voces y gritos que pidieron que Barbosa no repitiera como candidato.

En el otro baluarte panista, Baja California, el albiazul se juega su hegemonía, ya que por 30 años, desde el triunfo de Ernesto Ruffo en 1989 este estado no ha cambiado de color.

En el resto de los comicios de este domingo, en Aguascalientes actualmente gobernador por el PAN, los ciudadanos votarán para renovar 11 ayuntamientos; en Durango también con gobernador panista, 39 ayuntamientos; en Quintana Roo de la coalición PRD-PAN, 15 diputaciones de mayoría relativa y 10 de representación proporcional, y por último en Tamaulipas igualmente con gobierno panista, 22 diputaciones de mayoría relativa y 14 de representación proporcional.

Según las encuestas en los seis estados en proceso electoral, Morena podría llevarse el triunfo de manera holgada, y de confirmarse esta tendencia le darían armas al presidente y los suyos a continuar con su política de autoritarismo e imposición, sin que la negociación política sea la que impere.

Si bien es cierto que Andrés Manuel López Obrador no estará en las urnas, este proceso será un buen termómetro de cómo anda el ánimo de los mexicanos, que por cierto no sólo se puede medir si votan en contra y a favor de los contrarios de régimen, no, también si deciden no acudir a votar.

En seis meses la administración morenista ha enfrentado serios problemas: altos índices de violencia en todo el país donde al crimen organizado no hay quien lo frene; un crecimiento económico muy lento, casi imperceptible que para algunos se podría caer en una recesión; repercusiones por los recortes presupuestales y despidos en la esfera burocrática y, hasta campañas anticorrupción fallidas, como el combate a los huachicoleros.

Así que a partir de mañana lunes los resultados nos ofrecerán un panorama muy claro rumbo al 2021, donde ahora sí el presidente Andrés Manuel López Obrador irá a las urnas en un proceso muy cuestionado de referéndum de su gestión, pero que en los hechos será la elección intermedia para renovar la Cámara de Diputados.

Y claro también en nuestro estado será de suma importancia, de la fuerza con que lleguen los partidos nacionales tendrá repercusión en la selección de sus candidatos a gobernador, donde se puede imponer el autoritarismo y decisiones unilaterales, o la negociación política tanto interna como externa.

Pero si en las vísperas ha predominado el autoritarismo, no se puede esperar algún cambio en la forma de pensar y actuar.