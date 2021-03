Huitzilopochtli feminicida

“Que no es nada matador, y más que fuera, este es mi oficio”. Manolete

El México Huitzilopochtli insiste en fallarle a sus mujeres, a pesar de las cifras que nos ubican como uno de los países más feminicidas del mundo, la violencia de género se desdobla y se auspicia desde las esferas del poder público y político, alimentada por el silencio ciudadano y la impunidad. Diariamente se registran entre 10 y 11 feminicidios, las llamadas de auxilio rebasan por mucho los indicadores oficiales, cada cuarto de hora se denuncia violencia doméstica, acosos, agresiones sexuales, y en tiempos electorales como el actual, la violencia política en manos de los gobernantes en turno sin importar el signo partidista, se ejerce con rigor.

Vivimos un 8 de marzo, que desnudó las grandes fallas de gobiernos omisos, desinteresados en la materia, que pretenden apagar o desacreditar las voces de denuncia bajo la incitación de grupos externos a los movimientos feministas y/o afines a la nómina institucional, distorsionando como es costumbre el espíritu de la consigna, que es clara y precisa: respeto, igualdad sustantiva.

Esta pandemia sigue contaminando a la mayoría de los hogares, la peste heredada por generaciones parece no contemplar una luz de esperanza, las recomendaciones de organismos oficiales internacionales, Protocolos, legislación, alertas de género, activismo férreo de organizaciones de la sociedad civil y capacitación de los gobiernos han frenado el terremoto de violencia contra las mujeres, agudizada por las medidas de prevención por Covid-19.

A nivel nacional, las manifestaciones del 8M según medios internacionales, evidenciaron la intolerancia del ejecutivo federal y su gabinete, hablan de un rompimiento entre el feminismo y la 4T, que desde su llegada al poder, eliminaron 11 fondos y apoyos para las mujeres y sus hijos e hijas. Como cápsula informativa, el feminismo tiene muchos matices y vertientes, es decir, se nutre de pensamientos diversos que comulgan al final en una sola causa, igualdad de oportunidades laborales, de salud, de vivienda, agrícolas, en salarios por mismas tareas de trabajo respecto a los varones, el vivir sin discriminación y violencia, darle valor al trabajo doméstico y de crianza, romper la enorme brecha de desigualdad; así como la denuncia de agresores, con carpetas de investigación abiertas, como el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato por Morena al gobierno de Guerrero, que por el sólo hecho del compadrazgo ganó la encuesta interna de su partido, a pesar de la crítica de sus correligionarios, violentando con ello la soberanía de las mujeres.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, un hecho que marcó la historia, fue que en las afueras de Palacio Nacional se colocó un cerco que pretendía repeler el movimiento feminista. La indignación convirtió dicho cerco en un memorial contra la violencia, como destacaron varias feministas en las redes sociales, desde la noche del 7 de marzo, se proyectaron en la fachada del Palacio consignas como “México feminicida”. El presidente, en cambio, ha atribuido las críticas a una "campaña de desprestigio de la derecha" y ha asegurado: “Yo no soy machista”.

El portavoz de la presidencia, Jesús Ramírez, intentó suavizar la polémica que desataron las imágenes en Palacio, la 4T alude que es un “muro de paz”. Hasta ahora han eludido las críticas, optando por el contraataque, AMLO dijo: “Con motivo del nuevo aniversario del día de las mujeres, se ha desatado toda una campaña de desprestigio en contra del Gobierno y de mi persona…Está muy ofuscada, molesta, irritada y se vuelven ambientalistas o feministas... el propósito es atacar al Gobierno”.

El mandatario insiste en que la valla no se colocó “por miedo a las mujeres” sino “por precaución, dijo: “Las fuerzas conservadoras son muy retrógradas, muy autoritarias, infiltran gente para generar violencia, para dañar. Imagínense, permitir que vandalicen el Palacio Nacional, porque eso es lo que quieren, un escándalo, una gran nota nacional e internacional”.

Comentó que es mejor poner una valla que poner frente a las mujeres un equipo de granaderos, como era antes. Coincidió con analistas, asombra la ligereza de sus argumentos, se refirió al movimiento feminista como provocador, dictatorial, fascista y nazi. Dice: “Yo no soy machista, estoy a favor del derecho de las mujeres, estoy a favor de la igualdad, siempre lo he estado…Yo soy humanista, y no estoy en contra del feminismo. Estoy en contra de la corrupción, de la manipulación, estoy en contra del autoritarismo, de la hipocresía”. Según el razonamiento del presidente, el feminismo es sinónimo de conservador.

Hablando de Chihuahua, el tema es igual de penoso, la entidad por desgracia puntea como una de las más peligrosas para las mujeres, a pesar de la gravedad, la autoridad en comparsa con el Instituto encargado de velar por la integridad de todas las mujeres sin filias y sin fobias, acompañada de un sinnúmero de voces, incluyendo expertas en la materia, se empeñan en navegar en aguas de interés oficial. Queda claro hoy son aliadas, cuando en otras administraciones la plaza era un campamento de denuncia. Vaya Chihuahua, a pesar de las cifras de alarma, el gobierno se niega a pedir una alerta de género.

No sólo Chihuahua puntea en delitos como acoso, agresiones sexuales y feminicidio; la violencia política queda más que manifiesta, aún y cuando se empeñen en negarlo con desplegados, reconocimientos y campañas de descrédito en redes sociales. De todos es sabido, que la candidata al gobierno del Estado Maru Campos, quien ganó la elección interna del PAN al candidato de Palacio, por mas de dos a uno, tiene el derecho a ser votada, será la ciudadanía quien al final decida en las urnas. Podemos opinar diferente en materia de visión de estado, militar con otras banderas ideológicas o ser apolítico, ante la mirada perpleja, la intención real es descarrilarla a como dé lugar, por el solo hecho de ser mujer, y por ser contraria al grupo gobernante. Por desgracia, como el caso de Maru, se replica en otras entidades y municipios del país.

El derecho de ser votadas, sigue siendo violentado por la discriminación estructural, estamos ante una cultura que ha incentivado la violencia contra las mujeres, la cultura de la violencia de género, enraizada en los patrones del sistema patriarcal del gobierno y de los partidos políticos, una violencia que se ejerce en todos los niveles para invisibilizar el trabajo político de las mujeres, por lo que es tiempo de educar en igualdad, en los espacios políticos del poder.

La construcción de la igualdad de género, es el cimiento de la democracia paritaria, para promover una agenda de género que permita modificar los escenarios políticos de la edad de piedra, poner un contrapeso con enfoque de género en la agenda política del país, con la finalidad de seguir empoderando a las mujeres en los espacios de poder, hasta lograr la igualdad salarial. Ni más ni menos, sólo lo justo. Quienes defendemos la postura igualitaria, ocuparemos las calles, estos espacios informativos, las redes sociales nacionales e internacionales para denunciar la misoginia estructural.

Las mujeres, independientemente de la ideología política, religiosa, académica, lucharemos por el Affidamiento, que significa reconocer en otras mujeres, características propias y respetar las diferencias, compartir los retos y proyectos personales con las otras, para hacer una causa común frente al poder patriarcal. ¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo. Sumemos Voces de conciencia.