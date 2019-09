Iglesias antiguas contra amnistías modernas

Las religiones judeo-cristianas en occidente, que hoy predican su fe(s), no son tan malignas ni crueles como sus madres antiguas de donde provienen. Se han ido humanizando y actualizando desde hace más de 100 años, bajo las poderosas ideas y reglas seglares-liberales, sembradas en el siglo XIX; semillas de los derechos humanos que ahora nos amparan y protegen.

Nada tiene que ver la postmoderna iglesia católica del Papa Francisco, que a regañadientes ha aceptado, tolerante, la policromía de preferencias sexuales de la humanidad, con aquella de la Santa Inquisición, brutal, autoritaria y aniquiladora de mujeres-brujas. Nada.

Nada tienen que ver las iglesias protestantes actuales con aquel evangelismo en pie de guerra a muerte contra sus opositores. Aquel fanático calvinismo-luteranismo- cuáquero, que luego de provocar sanguinarias masacres, buscó aislarse del mundo pagano, como verdaderos ascetas de comunas cerradas, que se creían y querían alejadas de los pecados urbanos de sus contrincantes en su unívoca interpretación de la Biblia. (Aún quedan desperdigados menonitas y mormones en el mundo, no obstante cada vez más sociables y respetuosos de las leyes de los países incrédulos de sus dogmas, pero hospitalarios).

Fantástico, casi increíble, pero hoy los creyentes de muy distintas denominaciones religiosas se congregan en callejeras marchas ecuménicas de propósitos festivos y sosegados. Como la ocurrida recién en Chihuahua. (¿Manipulados políticamente? quizás). Pero aleluya, hermanas y hermanos, que mejores buenas nuevas de su reino, que esa unión fraternal y pacífica, cuando hace no mucho tiempo en la historia mundial sus relaciones eran una demencial cena de negros --con perdón, para todos los pacíficos africanos--. Los sinceros y buenos feligreses de las creencias cristianas ya no se agreden y se matan entre ellos. Ni en Jerusalén, ni en Irlanda, ni en Ixmiquilpan, Hidalgo, (donde me tocó sufrir como niño creyente la persecución religiosa, dicho sea de paso y sin vanagloria alguna). Y eso es un impresionante, saludable y bendito avance del moderno siglo XXI.

Su enemigo ahora es otro. Luchan contra las acciones y las leyes de los laicos gobiernos, que no creen en lo que ellos creen. Que no aceptan lo que la Biblia legisló hace dos mil años desde el cielo. Intentan combatir a los que pretenden cambiar las normas de Cristo y el apóstol Pablo; sacrilegio inconcebible en sus fervientes cerebros y corazones, más inocentes que beligerantes.

Un cristiano señor presidente, de una tal cuarta transformación en México, ha propuesto que se amnistíe, que se libere por ley a las mujeres que están en la cárcel condenadas por haber abortado; que se abra el debate, por lo menos, sobre la legalización del consumo de la marihuana; y que se prosiga en la legislación de leyes de equidad de género.

Y las iglesias ven amenazado su antiguo concepto de familia. Se niegan a observar y escuchar la nueva realidad social de México y el mundo. Se aferran a su percepción basada en un único libro que se escribió hace más de ¡dos mil años! El dogma como principio inamovible e incontrastable de una moralidad anacrónica ¿Por qué?

Primero habría que destacar que su movimiento es visible y sin máscaras. No son cofradías ocultas de místicos embozados y traicioneros. Son en su mayoría mujeres respetables que salen a dar la cara para defender su verdad y eso es bueno y hasta loable. Lo malo es que no se den cuenta que su lucha va a contracorriente de la historia. La evolución de las formas y conceptos de familia no han parado de modificarse nunca, ni parará.

Si pudieran comprender que no son los comunistas come niños --que ya ni existen en el planeta--, los que han atacado y derrumbado la tradicional forma de familia, sino que fue el capitalismo y sus empresas maquiladoras las que comenzaron a corroer y destruir el núcleo familiar clásico al emplear a miles, millones de mujeres en todo el país, que abandonaron a sus hijos y se opusieron con dinero semanal en sus bolsas, a seguir siendo humilladas y golpeadas por sus cónyuges, prefiriendo ser madres solteras que sirvientas casadas. Si reflexionaran que fue el voraz capitalismo-consumista el cáncer incurable que devoró a la familia de antaño como sana célula social.

Si se dieran el tiempo para analizar y pensar sobre las verdaderas causas del cambio de mentalidad con que el espíritu de esta época ha trastocado la prescripción bíblica de la sumisión de la mujer al varón en familia, otro objetivo de protestas descubrirían, con mucha más probabilidad de éxito que su cándido movimiento, con ruta a la derrota previsiblemente marcada.

--“Santo, santo, santo, no puede ser eso. Jesucristo pudo haber perdonado a una prostituta arrepentida ¿pero a una abortista? Claro que por supuesto que no. Mujer que aborta es una asesina irredenta. Que la Biblia no diga una sola palabra sobre el aborto es un problema de Dios, no de los pastores, sacerdotes, obispos, jerarcas religiosos, que aunque ya no son inspirados por el espíritu santo para dictaminar sobre cuestión humana alguna, y nunca podrán sufrir esa extraña enfermedad de concebir un ser humano en su cuerpo, si pueden definir sobre el castigo a una malhechora diabólica que se atreva a contrariarlos. Hay de perdones a propuestas de libertinaje y pecados inexcusables”--.

La solución a nuestros terribles problemas de violencia de género y delincuencia organizada no puede provenir de esa obsoleta forma de pensar, de visualizar nuestra realidad. La noble lucha por reparar el tejido social deshilachado desde hace más de medio siglo en nuestro país, debe pasar por una valoración más inteligente de los fenómenos mundiales de reconstrucción comunitaria.

Los ciudadanos de los países más desarrollados de Europa deben ver con tierna compasión las marchas y protestas de las iglesias mexicanas a favor de la reinstauración del modelo de familia de hace 200 años como la solución a nuestros problemas de masacres, homicidios y robos diarios. Ellos dejaron de casarse por las tres leyes desde hace muchas décadas, respetan derechos de lesbianas y homosexuales, y fuman marihuana en bares habilitados para eso, y extrañamente viven con mucha mayor paz y seguridad que nosotros. ¡Qué estarán haciendo bien allá que no podamos copiar aquí y ahora!