Ignorancia mal de muchos

La ignorancia, el miedo, la violencia, la pasión, entre otros, pueden ser impedimentos u obstáculos que inciden en la realización libre y espontánea del acto humano, lo que deriva en una ausencia o disminución de responsabilidad moral en la persona que lo ejecuta; estos impedimentos, como ejemplo, la ignorancia influye en el entendimiento (inteligencia) y la voluntad.

En esta colaboración hablaremos de la ignorancia en general, podemos decir que es un estado de la persona, consiste en que esta carece de la ciencia, es decir falta o carencia de conocimiento sobre una materia o saber determinado, es ausencia de conceptos para relacionar y emitir un juicio. No toda ignorancia tiene trascendencia ética, así un abogado que ignora de arqueología no tiene trascendencia ética ni responsabilidad moral, dado que su profesión no la exige.

La ignorancia moral, sobre la que ahondaremos, es la falta del necesario conocimiento del valor moral de una acción, y en especial de la ley o de un hecho que cae bajo ella[1]. Así, una persona que al contraer matrimonio no sabe que la bigamia está prohibida, tiene ignorancia de la Ley. En cambio, una persona que, al contraer matrimonio, no sabe que el consorte esta ya válidamente casado tiene ignorancia del hecho.

La ignorancia moral puede ser vencible e invencible, antecedente o consecuente, según pueda ser eliminada por la persona, al menos por medios ordinarios que en semejantes casos emplean las personas prudentes. La ignorancia vencible, es culpable, en tanto que existe negligencia por parte de la persona para adquirir el conocimiento requerido. En esta colaboración solo comentaremos sobre las dos primeras.

En la realización de un acto humano, por parte de la persona que se encuentra en estado de ignorancia vencible, la hace culpable moralmente, si el acto es malo, y es proporcional a la negligencia en que a sabiendas omitió ilustrase, aprender cuando debía o debió hacerlo; por ejemplo, un médico que prescribe o canaliza erróneamente un paciente con cuadro de apendicitis poniéndole en grave peligro; la causa de este error radica en que cuando era estudiante de medicina debió ilustrase sobre como diagnosticar los síntomas de una apendicitis y, en su caso, el proceso de atención o canalización con un especialista, sin embargo en el tiempo debido no lo hizo, por lo que a consecuencia de su pereza o negligencia, es por tanto, responsable de una prescripción médica errónea por varias razones, una por ignorar lo relativo al diagnóstico y tratamiento de la apendicitis, dado que es irreductible el deber del médico de conocer sobre dicho tema, otra, porque expuso al paciente deliberadamente a un peligro grave e innecesario, siendo por consiguiente responsable moralmente de los daños o lesiones causadas.

La culpa radica en la negligencia para adquirir el conocimiento requerido. Ésta existe a su vez antes del hecho, en la negativa de la persona a procurarse la ilustración debida a su estado, en tanto profesional, empleado, patrón, padre de familia, maestro, político, líder social, etc., así mismo radica en la despreocupación con que se aceptan por la persona los malos efectos.

La ignorancia invencible se presenta cuando no hay posibilidad humana de adquirir el conocimiento de que se carece, no se poseen los medios para salir de dicho estado; por ejemplo, el médico que receta un medicamento que es fatal para el paciente al grado de casi provocarle la muerte, porque es alérgico a algún componente del medicamento, circunstancia que el médico desconoce, desconocimiento que se acentúa cuando el paciente al preguntarle el médico si era alérgico a un medicamento éste afirmó no ser alérgico a medicamento alguno.

La ignorancia invencible en la persona destruye la responsabilidad moral, de hecho sobre quien hace el mal o causa un mal podemos decir que moralmente no es responsable en conciencia de tal mal, esto porque el conocimiento es necesario para obrar voluntariamente y, en el caso de ignorancia invencible, como el del médico, dicho conocimiento no puede obtenerse, al menos en el momento en que se actúa.

Ahora bien, debemos dejar en claro que en el ámbito jurídico la responsabilidad es distinta, en este tiene sus efectos, a pesar de la ignorancia no dejan de presentarse algunas consecuencias, por ejemplo: en el caso del matrimonio que mencionamos, resulta la invalidez de este, en el caso del médico tratante la posibilidad jurídica de responsabilidad por daños que resulten al paciente.

Solo recuerde antes de dejar de actuar, que el flojo y el mezquino, hace dos veces el camino.

[1] Brugger, W. DICCIONARIO DE FILOSOFÍA. (1962). Tercera Edición. Editorial Herder, Barcelona. Pág. 254.