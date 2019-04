¿Ilegalidad y política fallida?

Profundo escozor provocaron las palabras de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, en transmisión televisiva con relación al memorándum que envió el martes 16 a los secretarios de Gobernación, Educación, y Hacienda y Crédito Público: “… para detener, dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa. Todo esto, mientras en el Congreso se resuelve lo de la reforma a la Constitución, a las leyes para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares”.

El inciso b), del documento dice: “Mientras el proceso de diálogo no culmine con un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa”.

Gramaticalmente el memorándum es una cosa que debe tenerse en cuenta. Con frecuencia enviamos un memorándum a alguna persona para comunicarle una opinión o determinados datos con el objeto de que los tome en consideración, que no los olvide, que los tenga a la mano.

Ese documento no tiene ningún efecto jurídico porque no tiene la facultad de ordenar dejar sin efecto esas medidas. Sólo una circular es fuente de derecho en la administración pública, y no es el caso.

Los secretarios de Estado a quienes envió el memorándum le acusarán de recibido, pero saben que es para no cumplirlo, pues incurrirán en responsabilidades.

Está redactado de tal manera que parece un mensaje a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cumpliendo un pacto político, para que acepten la reforma constitucional en materia educativa y desistan de las tomas de los accesos a las instalaciones de la Cámara de Diputados que neutralizan el proceso legislativo, hasta en tanto se incluyan sus peticiones que, según expertos, es por el control de las plazas magisteriales, no por los contenidos educativos.

Es posible que el presidente y su mayoría legislativa estén rebasados y políticamente secuestrados por el empuje de la CENTE (sic), y de motu proprio dictó el memorándum que lo dejó en incómoda postura ante la nación, incluido su gabinete.

Hemos anotado en otros artículos, que cada instancia, entidad u órgano del gobierno tiene facultades delimitadas, por eso nuestro sistema jurídico-político se rige por el criterio de que la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite, misma que el servidor público promete cumplir y hacer cumplir al iniciar el desempeño del cargo.

Cuando se van a afectar derechos de las personas, la autoridad debe fundar y motivar su decisión en la ley que le otorga competencia para ello, y exponer las razones por las que es necesario dictar el acto de autoridad.

Este esquema de legalidad confiere armonía tanto a la administración pública hacia su interior, como en sus relaciones con la sociedad civil, al exterior, y se evita cometer actos ilegales, arbitrarios.

En mi artículo “Funde y motive, Ciudadano Presidente”, aquí publicado el domingo 10 de febrero, destaqué esos principios frente a decisiones de Andrés Manuel López Obrador, que me parecían no estaban fundadas ni motivadas en ley alguna, que son ilegales, y pueden configurar responsabilidades administrativas o penales, con frecuencia con saldos políticos dañinos que se prolongan al infinito.

Mientras estén vigentes, toda autoridad debe cumplir con la Constitución, leyes y tratados internacionales firmados por México. En el caso de los jueces, existen criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por respeto a los derechos humanos, están obligados a no aplicar leyes que estimen inconstitucionales; es lo que se llama Control de Convencionalidad Ex Officio.

La misma Corte construy・un criterio m疽 amplio en el asunto 党varios 912/2010・ basado en el principio de interpretaci extensiva de los alcances de ese Control de Convencionalidad, en el sentido de que los jueces pueden ejercerlo no so trat疣dose de leyes secundarias, sino de cualquier actuaci u omisi del Estado, porque es interpretar el derecho mexicano, conforme con los tratados.

Las últimas declaraciones del presidente López Obrador, en el sentido de que debe preferirse la justicia por sobre la ley, me dan la impresión de que invoca, de manera velada, ese Control de Convencionalidad para no aplicar leyes que estime inconstitucionales, razón que tal vez fundó el memorándum, pero que alteraron aún más las opiniones críticas de juristas calificados y organismos de la sociedad civil, porque, señalaron, de manera tangencial, paulatinamente viene dando un golpe de Estado.

¿Qué es un golpe de Estado? El maestro José Luis Soberanes nos enseña que es un movimiento político, en ocasiones violento, de uno de los órganos del poder con el fin de suspender o destruir un régimen constitucional en un país, desconociendo a las demás autoridades. En México, por ejemplo, en 1835, cuando el Legislativo sin reforma constitucional transformó la república federalista en centralista (Diccionario de Derecho Constitucional. Tomo II. IIJ-UNAM. 719.).

López Obrador es tildado de dictador porque, dicen sus adversarios, que sin facultades está abrogando las reformas que se hicieron a la Constitución en el ramo educativo en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

No está abrogando nada porque no tiene esa atribución, y sus detractores lo saben; que sea un movimiento políticamente desafortunado para analistas y sectores de la sociedad civil, y preocupa al mundo de la economía nacional y global, es otra cuestión. Él debió sopesar los costos, y debe asumirlos.

De lado el conflicto Gobierno Federal-CNTE y el memorándum, llama la atención el argumento del presidente de privilegiar la justicia; entiendo no aplicar leyes que considera inconstitucionales, es decir, emplear el mismo criterio del deber de los jueces que mencioné arriba; me parece posiciona un tema-problema de investigación jurídica de lo más interesante.

Por negligencia de legisladores federales para adecuar las leyes y tutelar derechos humanos, organismos descentralizados, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de oficio debieron atraer principios protectores, pues por décadas fue incapaz de interpretar su ley bajo el principio de progresividad de los derechos humanos a favor de personas del mismo sexo casadas civilmente, para ser titulares de iguales derechos que los matrimonios heterosexuales, pensiones, o admitir en sus guarderías a los hijos cuando sólo el padre es derechohabiente, pues la ley se refiere a madres, y a aquéllos se les negaba admitirlos en las guarderías.

Cientos de juicios de amparo se habrían evitado si los directores generales y sus áreas jurídicas investigaran y actualizaran en el respeto a los derechos humanos y la no discriminación.

Si nunca voltearon a mirar a las trabajadoras domésticas hasta días recientes, menos a las sexuales.

