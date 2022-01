Implementemos medidas

Los hechos violentos registrados recientemente en Ciudad Juárez y en los que presuntamente participaron miembros de la delincuencia organizada para incendiar siete unidades del transporte público y un súper de conveniencia, me recordaron aquellos años cuando empezó a incrementarse la inseguridad en esta entidad, sobre todo cuando los medios de comunicación competían por difundir primero la noticia, la fotografía y los videos, con el objetivo de ganar la exclusiva.

Esta competencia por la primicia de información policial expuso a los reporteros a nuevos riesgos, amenazas directas, por correo, por mensajes de texto y después las presiones por parte de las autoridades que buscaban en muchos de los casos, minimizar los hechos delictivos que luego se salieron de control en el estado y el país, que por cierto, sigue igual o peor.

Hoy México sigue siendo el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, ya que nada más el pasado año 2021 fueron asesinados 10 colegas de diversos medios de comunicación.

De acuerdo con el Informe Anualizado Sobre los Asesinatos y Desapariciones Forzadas de Periodistas y demás víctimas en México, de 1983 a la fecha, han ocurrido 347 asesinatos en el gremio periodístico.

Sumado a lo anterior, se sabe de 28 desapariciones forzadas que siguen pendientes su aclaración.

Los casos a que me refiero y que fueron asesinados, son los de: Benjamín Morales Hernández (3 mayo de 2021), reportero de las fuentes policiales del portal Noticias Xonoidag, secuestrado y asesinado precisamente el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Sonoyta, Sonora.

Un mes después, el 16 de junio, Enrique García García, reportero de la Plataforma DIDI, fue asesinado de un balazo en la nuca en el interior de su automóvil en Metepec, Estado de México.

Al día siguiente, el 17 de junio, Gustavo Sánchez Cabrera, periodista-editor de La Policiaca del Istmo, fue ultimado a balazos cuando viajaba a bordo de su automóvil acompañado de su joven hijo, hechos en la localidad de Santo Domingo, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Cinco días después, el 22 de junio, Saúl Tijerina Rentería, reportero del sitio Noticias en la Web de Ciudad Acuña, Coahuila; fue torturado y asesinado con arma blanca.

El 9 de julio, Abraham Mendoza Mendoza, conductor titular del noticiario radiofónico en la emisora EXA 91.5, fue asesinado a balazos por tres sicarios cuando salía de un gimnasio en el poniente de la ciudad de Morelia, en Michoacán.

Días posteriores, el 22 de julio, Ricardo López Domínguez, director del portal de noticias Info-Guaymas y colaborador de Televisa, fue asesinado en la Plaza Ley Marsella, en Puerto de Guaymas.

El 19 de agosto, Jacinto Romero Flores, reportero de la radiodifusora Ori Stereo, fue asesinado por un comando que lo atacó a tiros cuando conducía su automóvil en el municipio de Ixtaczoquitlán, del estado de Veracruz.

El 28 de septiembre, Jesús Manuel González Reyes, reportero de nota roja de la Agencia PM Noticias, fue asesinado a tiros en Cuernavaca, Morelos.

El 26 de octubre, Fredy López Arévalo, fue asesinado de un balazo justo frente a su domicilio, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Este inolvidable año cerró el 30 de octubre, cuando Alfredo Cardoso Echeverría, reportero gráfico y director del portal de noticias Las Dos Costas de Guerrero, fue secuestrado en su propio domicilio, posteriormente asesinado a balazos.

En nuestra entidad y como producto de esta inseguridad, surgió el acuerdo para implementar el Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas del Estado de Chihuahua, el cual contiene diversas recomendaciones ante la situación de inseguridad pública que se vivió en aquel entonces (con mayor intensidad entre los años del 2008 al 2012) y que hoy vuelve a tener vigencia.

Contar con medidas de seguridad para el ejercicio del periodismo, no es sinónimo de autocensura, al contrario, es el reconocimiento de los riesgos; por eso, la importancia de implementar medidas de autoprotección y prevención social.

Los incendios, en menor escala, continuaron en la frontera, pero sin las amenazas de extenderlos a la capital y ni en otros municipios de nuestro estado.

Hoy los retos en materia de inseguridad y, porque no decirlo, de salud, con tantas variables del Covid-19 que vinculan a periodistas, medios de comunicación y a la misma autoridad gubernamental, nos obligan a todos a no bajar la guardia para no tener que lamentarnos después.