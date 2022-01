Impuesto Predial, parte del pacto social que nos compromete.

“…como los hombres no pueden engendrar nuevas fuerzas, sino unir y dirigir solamente las que existen, no tienen otro medio para conservarse que el de formar, por agregación, una suma de fuerzas capaz de superar la resistencia, ponerlas en juego con un solo fin y hacerles obrar de mutuo acuerdo.” Jean Jacques Rousseau, El contrato social, Cap.VI.

El 19 de enero acudí a pagar el Impuesto Predial que me corresponde para este 2022. Lo hice como siempre, contento, como muchas personas, con plena convicción que al hacerlo estoy cumpliendo, no tanto la obligación legal que me impone el artículo 31 fracción IV constitucional, sino con la parte que me corresponde en el pacto social entre los mexicanos, al que voluntariamente me he adherido.

Jean Jacques Rousseau dibujó magistralmente en su Contrato social la necesidad de los ciudadanos en sacrificar algo de sus bienes y libertades para constituir un todo que enfrente las necesidades que en común tienen como grupo social. Actuar en solitario a nada nos conduciría. La fortaleza del conjunto reside en la aportación oportuna, completa y sin remilgos infundados de lo que requiere para sobrevivir.

Miles de chihuahuenses acudimos puntualmente a pagar el Impuesto Predial, ya en línea, ya en forma presencial. Afortunadamente somos más los cumplidos que los apáticos y renegados. En esa forma contribuimos para que Chihuahua tenga recursos para invertirlos en los servicios básicos que requerimos.

El Impuesto Predial es muy modesto en comparación con las grandes necesidades del municipio: falta nomenclatura de calles, señalamiento de pasos peatonales, alumbrado público, bacheo y otros servicios apremiantes. Pero resistirnos a pagar porque no se satisfacen esos servicios o se satisfacen a medias, a nada nos va a llevar. Esa omisión sólo empeora el problema.

Qué más quisiéramos que tener un servicio de recolección de basura como en El Paso o la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Nos daríamos de santos si tuviéramos los parques, camellones, jardines, señalamientos precisos para el tráfico vehicular, nomenclatura de calles, alumbrado público o el transporte público, entre otros servicios básicos, que se tienen allá.

Para algunas personas no es muy agradable pagar impuestos, dado que les pega donde más les duele: el bolsillo, máxime si se trata de quienes hacen del dinero su Dios y fin único de su existencia. Tal es el caso de los deudores históricos del predial de nuestro municipio que los medios han dado cuenta en repetidas ocasiones, más bien, año con año la misma historia. Una noticia que como luego se dice, da pena ajena: bribones como los regenteadores del aeropuerto de Chihuahua, banco Banorte, Ferrocarril Mexicano, algunas asociaciones civiles, constructoras, abogados, políticos y sus familiares que omiten deliberadamente pagar el Impuesto Predial.

No digamos que el Aeropuerto no tiene para pagar, lo que pasa que ya le agarraron el número al jurídico del Ayuntamiento (espero no haya contubernio ahí). Es uno de los negocios más rentables de la capital. Ahí se abusa con un altísimo e injustificado costo de todo: taxis, comida, estacionamiento, bebidas y toda clase de bienes que se expenden en su interior. De que el aeropuerto tiene para pagar, ¡claro que tiene!, que no quiera adherirse al pacto social es otra cosa.

Por cuanto hace a Banorte es indignante que se resista a cubrir el predial. Es uno de los negocios que más ingresos tienen sin invertir prácticamente nada, simplemente mover el dinero de los inversionistas. No pagar el Impuesto Predial es un reflejo muy claro de la baja calidad moral de sus dueños y directivos.

De los abogados y políticos que adeudan el Predial ya ni digo nada, para ellos parece ser su naturaleza.

Pero veamos el lado amable de la jornada que viví el día en que me presenté a pagar el Impuesto Predial. Fui recibido por una trabajadora social que me hizo sentir en familia, es decir, apapachado, bien atendido, con mucha paciencia. Al pasar a caja me atendió una señorita, que a pesar de lo avanzado de la jornada, se mostró sonriente y amable. Más tarde llamé para hacer una aclaración sobre mi pago y fui atendido por una operadora que satisfizo a cabalidad mis dudas. Lo hizo con profesionalismo, con amabilidad y hasta con buen humor, no obstante tener esa personita ya muchas horas atendiendo pacientemente a usuarios, que dicho sea de paso, no todos son muy cordiales que digamos.

No cabe duda que la calidad y calidez de la cabeza permea a todo el cuerpo. Me refiero a la excelente líder que la dependencia tiene en la persona de doña Amanda Córdova, contadora de profesión y servidora pública de vocación. Mi respeto y admiración para ella y su personal.

Los ingresos del municipio frente a sus necesidades son escasos, pero es un compromiso moral que todos tenemos. No somos un pueblo rico para querer equipararnos a las ciudades del vecino país del norte, pero sí podemos contribuir puntualmente para mantener aunque con modestia, los servicios básicos de nuestro municipio.

Conmino a quienes se resisten al pago del Predial a que lo hagan, los servicios públicos son para todos.

Que así sea.