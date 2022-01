Impuestos, placas y consultas

No existe Gobierno alguno en el mundo que pueda existir y subsistir sin el cobro de impuestos. Los impuestos son el precio que todo ciudadano debe pagar por la presencia de una legítima autoridad civil, que articule y sostenga la seguridad de la convivencia social bajo un necesario estado de derecho. Si una sociedad dejara de pagar impuestos el resultado sería la quiebra y desaparición de su gobierno. Una comunidad sin gobierno sería el regreso a la barbarie y al caos --imaginemos solamente una ciudad sin policías--. Por eso convocar a no pagar impuestos se ha utilizado, en no pocas ocasiones, como arma para derrocar gobiernos.

En su proyecto de presupuesto para este año la Gobernadora Maru Campos, ha dictaminado una serie de acciones fiscales para aumentar los ingresos de su administración, entre las que destacan el incremento del impuesto sobre nómina y la renovación de placas y revalidación vehicular para los dueños de automotores. De una u otra forma: irrenunciables y repelentes impuestos.

El primero es un incremento tributario que obliga exclusivamente a los empresarios chihuahuenses, que lógicamente tienen a su servicio trabajadores asalariados. Dicho aumento temporal fue concertado como respaldo de los líderes del poder económico local a la ejecutiva estatal que eligieron. Los medianos y pequeños empresarios, que también se verán afectados por el alza en la tasa, tendrán como siempre, que cooperar con el pago como parte solidaria que son del mismo vital sector.

Pero lo que está causando ruido y encono comunitario es el anunciado replaqueo de automóviles. Aquí el problema es mucho más pandémico, pues involucra a cientos de miles de contribuyentes. Un impuesto de este tipo, por el uso de vehículos, ya no es posible acordarlo con la inmensa cantidad de propietarios de carros. Inevitablemente ya ha comenzado una reacción en contra de este impositivo cobro, que se hará realidad a partir del próximo mes de febrero.

El fenómeno tiene varias aristas de necesaria reflexión. Primero es imprescindible pensar que los impuestos no se llamarían impuestos si todos ellos tuvieran que “votarse” o concertarse con los cautivos contribuyentes. Si los gobiernos no tuvieran la capacidad de IMPONER impuestos, pues estos cobros podrían llamarse “contribuciones voluntarias o limosnas”, o de alguna otra extraña forma. Pero los tributos recaudados por las estructuras del poder --desde que existe lo que conocemos como civilización humana--, se han impuesto primero por la fuerza física y guerrera, evolucionando después al imperio de las leyes fiscales decretadas. Al final de cuentas, fuerza y decisión desde el poder de toda autoridad facultada, que obliga a aceptar a los ciudadanos sus medidas recaudatorias.

Concentrándonos en el actual denostado replaqueo, la reacción contra su cobro podría tener una serie de justas razones. Cierto es que quienes han adquirido un vehículo para su transporte personal y familiar ya han pagado una serie de impuestos por su uso. Llámese IVA por la compra, placas vigentes, impuestos de créditos, combustible, refacciones, seguros y demás. Tener y sostener un coche es un continuo pagar impuestos, federales y locales, por la comodidad de una mejor movilidad urbana. Por otra parte, los enojados dueños de autos bien pueden argumentar una gruesa lista de agravios en su contra, que todo Gobierno nunca ha podido contener ni reparar. Cotidianos ultrajes que impiden la requerida seguridad para transitar con tranquilidad por las calles. Los abundantes baches de la corrupción asfáltica como monumentos del malestar e irritación diaria. El miedo al robo de vehículos en todo estacionamiento, a cuyos dueños no se le puede exigir la responsabilidad por el latrocinio ocurrido. (Ni que decir de terminar con la bandas de ladrones de autos con violencia). Y como cereza del pastel, los nefastos tránsitos escondidos buscando a los clientes de bares y cantinas para atraparlos en la consecuente falta. Por la realidad de estos perennes pesares los dueños de vehículos bien pueden creer en la justicia convocante del hastag ya circulante: DI NO AL REPLAQUEO. Pero el replaqueo, señores, es un impuesto que se impone. Una ineludible obligación ciudadana establecida por ley. Y perdón, no habrá bonito hastag, ni amparo, ni descontento social alguno que lo pueda echar para atrás. La historia así lo demuestra.

Sin embargo, todo nuevo impuesto de cualquier Gobierno también se puede ubicar como una oculta consulta ciudadana que avalúa la confianza que los votantes refrendan o no al gobierno que eligieron. --Estimados electores: sin dinero en las arcas públicas no hay gobierno que gobierne. Y sin impuestos pagados no hay dinero en el erario que mueva a cuanta estructura burocrática existe--. Así que: De los millones de propietarios de vehículos en Chihuahua ¿cuántos acudirán obedientes y convencidos al llamado de su gobernadora, por ellos votada en mayoría, para apoyarla en su búsqueda de obtención de recursos para financiar todas sus promesas y acciones de gobierno? ¿Cuántos panistas y priístas se aprontarán en las oficinas de recaudación estatal para ratificarle el verdadero y urgente respaldo en los hechos de su voto apenas concedido hace siete meses? ¿Cuántos ciudadanos creerán en la honestidad y capacidad gubernamental del Marunismo actuante para solucionar problemas sociales y aportar su requerida colaboración en efectivo?

La oposición morenista tiene el lógico motivo para la crítica y la revancha de la derrota, pero la mayoría ciudadana que llevó a Maru Campos al poder estatal tiene hoy por hoy la estratégica oportunidad de demostrar con su dinero la confianza en una administración que inicia en su personal forma de gobernar. ¿Juntos si podemos? El buen beneficio de la duda a la capacidad de una personalidad política que ya compite como presidenciable está en juego.