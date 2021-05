Impulso y apoyo al sector empresarial

En días recientes he tenido encuentros con diversas organizaciones empresariales, algunas en lo individual y otras compartiendo el espacio con otros candidatos y candidatas de diferentes expresiones políticas. Dichos encuentros han sido no solamente una oportunidad para las y los candidatos de presentar parte de sus propuestas que tienen que ver con la economía, las finanzas públicas y los negocios; también han sido encuentros oportunos para que en este caso, el sector empresarial compare y despeje dudas sobre quienes aspiramos a la gubernatura de nuestro querido Chihuahua y asimismo de las plataformas políticas de los partidos que nos impulsan.

Las reuniones y foros con el Consejo Empresarial de Ciudad Juárez, CANACO y CMIC en Juárez y Chihuahua, Unión Ganadera Regional de Chihuahua, UNIFRUT, Consejo Estatal Agropecuario, el Cluster Minero, INDEX, Southwest Maquila y también con algunos empresarios no afiliados a las cámaras comerciales, se han realizado en los mejores términos, agradezco las invitaciones y sus exposiciones que me han permitido conocer aún más su dinámica organizativa y sobre todo las causas que nos unen.

Siempre he dicho que en mi gobierno no habrá empresarios favoritos, pero tampoco desdeñados; habrá una separación del poder político con el poder económico, y aunque me he comprometido a tener una estrecha vinculación con el sector empresarial para trabajar unidos, generar las mejores condiciones para hacer negocios y elevar el consumo, pero también los ingresos de las y los trabajadores revisten gran importancia, ya que ello contribuirá a la reactivación de la economía. He dejado en claro que me encargaré desde ya en derribar el mito de que la Cuarta Transformación está en contra de los empresarios, yo mismo soy uno de ellos; por más de 34 años he tenido una intensa actividad comercial principalmente en el extranjero, pero también tengo la experiencia de haber trabajado en la industria maquiladora, soy hijo de un hombre que toda su vida se la dedicó al campo, mi padre Jesús Loera González fue un ejemplo de trabajo y benevolencia para sus diez hijos e hijas y mi madre Evangelina De La Rosa Hickerson, administradora y contadora, dedicó gran parte de su vida profesional a trabajar en el sector privado, de ambos aprendí y conocí el valor que representan tanto los inversores, como los trabajadores, ya sean éstos del campo, o de la ciudad.

No hay espacio para la duda, entiendo muy bien el lenguaje de los empresarios, y he aprendido aún más en mi extenso recorrido por todo nuestro querido estado.

Conocí de cerca las diversas vocaciones productivas, entre ellas, la minera, forestal, comercial, industrial, ganadera y la turística. Ésta última que ha sido lastimosamente relegada por los anteriores gobiernos estatales, los cuales no han sabido aprovechar nuestra ubicación geográfica, la belleza natural de nuestro estado, su historia tan importante en el período juarista y durante la Revolución, la cultura y gastronomía de Chihuahua, así como la bonhomía de nuestra gente forman parte del gran caudal de la riqueza chihuahuense que conforman un importante detonador para impulsar el turismo en todas las regiones de nuestro estado.

Este modelo del desarrollo económico que propongo, no constituye una mera ocurrencia, tampoco divaga en la demagogia, ya que está hecho en función de una consulta seria, meticulosa y muy amplia en la cual se consideraron las opiniones tanto de las micro, pequeñas y medianas así como de grandes empresas. El conocimiento, la capacidad y la experiencia de los directivos de la industria maquiladora son invaluables, fundamentales y de gran relevancia para que Chihuahua sea un estado de mayor pujanza y prosperidad; en esta tarea todos debemos estar unidos y comprometidos, somos los eslabones de esta gran cadena cuya misión es el engrandecimiento de nuestro estado.

En cuanto a las PYMES, quiero mencionar que son de gran significación y de enorme beneficio, hay que destacar que combaten efectivamente la desigualdad y la pobreza, además de mantener unidas a millones de familias y hacer posible el desarrollo local y regional. El emprendimiento es un acto social que genera empleos, riqueza, bienestar y seguridad; creo firmemente que es fundamental apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa para el acceso a un justo financiamiento, ya que la falta de ello es el principal obstáculo para incrementar su productividad, me enfocaré firmemente en allanar el camino para que la economía se reactive, como lo mencioné anteriormente, pero siempre de la mano con ustedes y con el compromiso de aumentar la planta laboral y productiva que redundará finalmente en beneficio de todos.

El modelo maquilador en nuestro estado ha evolucionado favorablemente y estoy comprometido a robustecer y a generar las condiciones óptimas para brindar certeza y confianza, además de mejorar las condiciones logísticas en los cruces internacionales; apoyar con gestión decidida ante la Secretaría de Economía la eliminación de las trabas burocráticas. El trabajo conjunto de la maquila y de todos los empleadores fronterizos a la política salarial del actual gobierno han sido la clave para elevar los niveles de bienestar de nuestra gente.

Nuestro estado está preparado con miles de ingenieros, ingenieras, tecnólogos, (muchos de ellos hijos de madres trabajadoras de la maquila) que tienen los rudimentos y la experiencia necesaria para colaborar con las empresas manufactureras de los más sofisticados e innovadores productos. Estoy seriamente comprometido a crear todas las condiciones necesarias para que el porcentaje de proveeduría local a la industria maquiladora se eleve en promedio al menos un punto porcentual, actualmente es menos del tres por ciento, de tal manera que se ha desaprovechado ese mercado multimillonario en dólares que significan las compras de la materia prima, insumos y servicios para la maquila. Acercando la proveeduría, se incrementa al mismo tiempo el nivel de competitividad de la industria, las y los directivos de la maquila están en la mejor disposición de coadyuvar en esta importante labor. Las consultas que he hecho con ellos me dicen que incluso en algunas empresas es parte de su política empresarial hacer compras a nivel local con pequeños y medianos proveedores. Además, las instituciones de educación superior, los centros de desarrollo e innovación tecnológica como el CIITA y el Centro de Inteligencia Artificial, los nodos de creatividad de los tecnológicos, así como los consejos de vinculación son elementos ya muy armados para que en nuestro estado se sigan mejorando los procesos de producción y además se inventen nuevos productos; comparto y hago mía la apuesta a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, como el vehículo hacia el progreso material de nuestro estado.

En cuanto al turismo, he propuesto que debemos aprovechar la nueva tendencia mundial, la cual marca como nuevas modalidades más atractivas lugares distintos a los tradicionales de sol y playa. Ahora, los turistas buscan lugares históricos, para conocer la cultura de las diversas regiones, los pueblos originarios, la gastronomía local, y el turismo de aventura; son ahora de gran atractivo, ya que Chihuahua cuenta con escenarios que lo hacen único. Con la irrupción de nuevos mecanismos de promoción, publicidad y mercadotecnia digital, estamos obligados a adaptarnos, desarrollar enormes esfuerzos y destinar inversiones para promover con mayor intensidad sus atractivos turísticos, aumentando la capacidad de servicio, mejorando la cobertura de los aeropuertos, seguridad en las carreteras y ampliar la conectividad por todo el estado.

En los encuentros ha habido mucho más, el plan de gobierno tiene alcances para mejorar la economía del estado, pero el eje rector es la honestidad, el principal obstáculo para la libre competencia y los negocios legales es la corrupción; en Chihuahua tenemos la mala experiencia que nos dejó el duartismo que ahora acecha tras bambalinas y amenaza con volver de la mano de quienes le aprobaron todo, de quienes fueron sus alcahuetes y que ahora mismo una de ellas que aspira a la gubernatura está cubierta por el manto de la duda.

La sospecha del juez de una potencial huida y que ha debido retener su pasaporte, además de haberle impuesto otras medidas cautelares por presuntamente haber recibido dinero público en una nómina secreta que mantenía César Duarte para ser solapado en sus corruptelas. Ya ha sido vinculada a proceso, en otras palabras, es sujeto de una investigación por acciones delictivas en detrimento del Estado, es decir “libre bajo fianza”

Las y los empresarios chihuahuenses están listos para caminar juntos con el nuevo gobierno, el cual tendrá firme compromiso de ser el principal gestor para el establecimiento de condiciones equitativas para el desarrollo de sus negocios y el bienestar del Pueblo de Chihuahua.

Con ustedes y con cada uno de los ciudadanos trabajadores de nuestro estado, podremos impulsar la economía de Chihuahua, éste es mi compromiso.