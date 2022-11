Impunidad y desdén

A lo largo y ancho del país la exigencia es la misma: la impunidad en el caso de periodistas asesinados es la constante, lo que demuestra el desdén de las autoridades por atender, ya no se diga esclarecer la muertes de comunicadores que en el último año ha encendido foco rojos en todo el mundo de lo que pasa en México.

El fin de semana el Foro de Periodistas de Chihuahua presentó en la ciudad de Oaxaca la plataforma “Alerta Prensa”, la cual permite visibilizar el grave problema de las amenazas contra periodistas, a la vez de conformar un observatorio en tiempo real como un mecanismo de auto-protección con información constante.

Y ahí con los colegas del estado de sur de país la demanda es la misma: no existen condiciones mínimas de seguridad para ejercer libremente el periodismo, sin miedos, porque varios confiesan que la autocensura es una constante, sobre todo al tratar temas del crimen organizado.

En los últimos meses la violencia se ha incrementado en este estado, y claro que las amenazas en contra de los comunicadores también se ha disparado, y el riesgo se acentúa ante el inminente cambio de administración estatal, con un partido bajo las políticas de la 4T.

Es cierto, la violencia no tiene colores partidistas, pero la forma en que el gobierno federal ha atendido la violencia contra la libertad de expresión deja mucho que desear, la impunidad es un lastre que no les interesa dejar.

Los ataques a la prensa por la Cuarta Transformación no son nuevos, pero lamentablemente se han recrudecido de manera alarmante, y no por la diferencia de ideas, sino por el nivel de enfrentamiento que se da en las redes sociales, que como ya se ha escrito, vulnera la seguridad de los periodistas.

El gobierno federal, ha optado por la descalificación y enfrentamiento contra los medios, y la única justificante que han mostrado hasta el momento es que ya no se les paga, que ya no hay prensa comprada, mientras buscan la manera ellos de utilizar el presupuesto público sólo para quienes se alineen, para quienes los alaben.

Y la mordaza, la censura y la descalificación a los medios provienen desde las entrañas de las Cuarta Transformación, de ese ejército en las redes sociales que en algún momento le dieron credibilidad de su propuesta, y hoy se utiliza para acatar a quienes no piensan con ellos.

Se ha escrito en este espacio en varias ocasiones, mientras no exista en México el interés oficial por brindar seguridad a la población y en particular a quienes ejercemos el periodismo, los ataques contra la prensa seguirán, porque no únicamente la impunidad ofrece un escenario adverso sino que la actitud de quienes deberían ofrecer mecanismo de protección simulan que nada pasa.

¿Cómo queremos como sociedad un mejor periodismo si no hay las condiciones mínimas para que ejerzan su labor?

En México los periodistas no sólo deben enfrentar el conflicto de intereses de las empresas periodísticas o bien al poder político que se siente trastocado; hoy en día la delincuencia se presenta como su principal obstáculo y amenaza.

México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo y pese a ello no existe autoridad que frene, ni siquiera le interese detener los ataques contra la libertad de expresión, y ante ello es momento poner un alto, alzar la voz y decir basta, pero a la vez emprender acciones que nos permitan trabajar con seguridad y en paz.

Ante la falta de mecanismos, contundencia de los poderes para garantizar la seguridad de los periodistas y hasta voluntad política para que exista un verdadero periodismo libre y sin miedos, no queda otra opción para los comunicadores que el realizar su labor con mayor rigidez y valentía.

El periodismo tiene en su esencia muchas herramientas para autoprotegerse y la mayor oportunidad en su fortaleza es realizar un trabajo bien hecho, no sólo al dar a conocer hechos debidamente indagados, sino también al evitar que con información falsa pueda ser manipulado y con ello ponerse en riesgo.

En los próximos meses, se difundirá ampliamente la plataforma Alerta Prensa, en todos los estados del país, a fin que de los periodistas descarguen la aplicación y la usen.

Con ello, la Alerta Prensa busca instituirse como un mecanismo de autoprotección con las armas del periodista: la información y la verdad; esta plataforma está disponible para todos los periodistas de México y del mundo, no sólo para quienes han sido amenazados o corren riesgos en el ejercicio de la profesión, sino para todo el gremio que busca apoyar en la protección de sus compañeras y compañeros que realizan esta noble profesión.