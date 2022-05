El índice de incendios forestales y urbanos está por los cielos. Al día de hoy, Chihuahua como estado, se encuentra en un riesgo de generación de incendio de alto a muy alto, solo por condiciones climáticas según el Servicio Meteorológico Nacional. Los incendios urbanos ocurren principalmente en viviendas, comercios, bodegas y rellenos sanitarios.

Me llama mucho la atención que en cuestión de un corto periodo se han observado muchas humaredas en la ciudad de Chihuahua. Me he preguntado por qué, investigué y me encuentro sorprendido con los datos. No me bastó con buscar “incendios en la ciudad de Chihuahua 2022”.

En un documento del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes publicado en el 2016 se recopila información de la Organización Mundial de la Salud, según el documento, a nivel mundial 267,885 personas fallecieron en 2012 debido a quemaduras, de estas el 23.4 % fueron niños y niñas menores de cinco años y el 15.5 % población de entre 5 y 14 años de edad.

En México se registran 1,100 defunciones por quemaduras al año, y un gran porcentaje corresponde a la población infantil. Las quemaduras que no son mortales requieren atención médica de alta especialidad para atender todas las fases y grados de quemaduras, se requiere además un gran apoyo para la rehabilitación. Lamentablemente los tratamientos son costos para las familias y los sistemas de salud.

Los incendios urbanos ocurren un 21.7 % en viviendas; 17.6% en comercios; 12.2% en bodega; 11.2% en lotes baldíos; 8.3% en rellenos sanitarios; el porcentaje restante ocurre en escuelas, oficinas, hospitales y otros espacios. El 72.4% de los incendios urbanos es desconocido; el 11.4% se debe a fallas eléctricas; 5.8% fugas de gas 3% es intencional; 1.6% grasa en las cocinas 1.4% sustancias químicas y el otro 4.4% se atribuye a otras causas.

Los datos anteriores no son estáticos, desafortunadamente aumentan, ¿por qué? Es comprensible entender que, al aumentar el espacio urbano, es decir las ciudades, aumenta también la posibilidad de escenarios de situaciones de riesgo, lo que demanda una gran infraestructura. Podemos pensar en líneas de agua necesarias para conectar los hidrantes, así como bomberas y otros equipos especializados. No dejemos fuera lo más importante, el espíritu heroico de mujeres y hombres que arriesgan su vida para salvar otras.

Prevenir un incendio es responsabilidad de todos, pero, ¿apagarlo? Si me preguntaran a mí, respondería como Cantinflas en El Bombero Atómico, cuando le hacen unas preguntas para saber si ha aprendido bien en la academia antes de incorporarse al cuerpo de bomberos:

Oficial: Se está quemando un local que contienen explosivos y pueden estallar de un momento a otro, ¿qué haría usted?

Cantinflas: ¡Pues correr…!

Oficial: ¿Correr el riesgo…?

Cantinflas: ¡No, correr del lugar…, lo más lejos posible!

Por ello debemos reconocer a Heroico Cuerpo de Bomberos del municipio de Chihuahua que honran lo que en el escudo dice “valor, lealtad y servicio”. Lo que hacen realmente es generoso, es bello. Como comenté, me sorprendí al ver la gran cantidad de siniestros por causa del fuego, pero quedé más sorprendido al ver que en cada imagen se encontraban bomberos dando todo su esfuerzo para lograr la calma, la seguridad.

Tendemos a pensar que al bombero nada le pasa, pero no es así, no son de hierro, son de carne y hueso. El temor, el miedo los acecha y se requieren muchas virtudes para seguir adelante. Tengo un familiar, Alejandro, es parte del H. Cuerpo de Bomberos, y relativamente hace poco supe su historia. El ya siendo activo laboralmente, me comenta que al ver en la televisión y las noticias lo sucedido por los atentados del 11 de septiembre del 2001, le fue muy doloroso lo ocurrido, entre las noticias se informó que del personal de rescate fallecieron 415 elementos, de ellos, 343 bomberos.

No puedo describir lo que fue para Alejandro y lo que se encarnó en él, solo puedo decir que duró sirviendo como voluntario en las acciones de rescate por cuatro años y posteriormente al abrirse una convocatoria para hacerse de las filas del H. Cuerpo de Bomberos, con entusiasmo y alegría se inscribió. A la fecha continua en esa gran labor.

Cuando hablamos de bomberos pensamos generalmente en fuego, pero realmente los eventos más frecuentes que son atendidos después de los incendios son rescates en cuerpos de agua, enjambres de abejas, árboles caídos o en riesgo de caer, rescate de mascotas, cables con electricidad expuestos, fugas y derrames químicos, así como accidentes viales graves, caídas de anuncios espectaculares, apoyo en desastres por causas naturales y muchos escenarios más.

Como ciudadanos lo mínimo que podemos hacer para recompensar sus acciones es decirles “gracias” y desde luego ayudar a prevenir todo lo que ellos atienden. Compartamos entonces entre familia los cuidados que debemos seguir especialmente con nuestras niñas y niños.

Este lunes pasado vi la noticia de que el alcalde Marco Bonilla felicitó la dedicación y valentía del Heroico Cuerpo de Bomberos y dio a conocer la apertura de un nuevo proceso de selección y preparación para una nueva generación de mujeres y hombres bomberos. Aplaudo también las acciones del alcalde por condecorar y recompensar las acciones de los bomberos y demás elementos que conforman la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Entre las agradables noticias para la ciudad de Chihuahua y mitigar los sucesos de lo que hemos venido hablando, el Alcalde anunció las gestiones para crear tres nuevas estaciones de bomberos que apoyarán desde luego a que haya menos hechos lamentables. Grandes cambios comienzan con pequeñas acciones, así que también nosotros mismo podemos aportar para la seguridad de todos.

Espero que mis palabras sean un granito de arena para reflexionar y emprender acciones, juntos cuidemos de Chihuahua y de nosotros mismos. Gracias a las mujeres y hombres que procuran nuestra seguridad y bienestar. Todo Chihuahuense les agradece y reconoce.

