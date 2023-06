Inclusión simulada

Ciudad Juárez.- A falta de temas relevantes que afecten gravemente a la sociedad juarense y/o chihuahuense -la nacional es tema aparte-, hoy se discute acaloradamente en las redes sociales, en los cafés, en los restaurantes, en las escuelas y hasta en los clubes deportivos, el uso de la “E” al final de palabras que denotan un género en particular, como signo de inclusión de quien las usa. Nada más falso y simulador que eso.

Ese uso faccioso y unilateral del lenguaje, además de desnaturalizarlo, quitándole su esencia de forma de comunicación, no hace inclusivo a quien lo usa, y sí, en cambio, remarca las supuestas diferencias que tanto se empeñan en ocultar.

En una entrevista con el periodista Jorge Ramos, el laureado escritor Mario Vargas Llosa estalló en una sonora carcajada cuando le preguntó su opinión sobre el lenguaje neutro, no binario o inclusivo, utilizando la “E” al final de cada palabra que denota un género en particular, y, a pesar de serios esfuerzos, tanto del escritor como del periodista, Vargas Llosa no paraba de reír a carcajadas sobre el tema.

“Es ridículo eso. Eso no existe. Imagina que el lenguaje español termine dividiéndose y subdividiéndose, en varias formas o dialectos, porque cada sector o grupo social quiere términos o palabras específicos que no existen en el lenguaje” le respondió entre carcajadas Vargas Llosa a Ramos. (https://tinyurl.com/2zwzn8x7)

A mayor abundancia, el afamado y reconocido escritor señaló: “Ese es un camino muy peligroso. Desnaturalizar profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido. El lenguaje inclusivo es una aberración” puntualizó Vargas Llosa (https://tinyurl.com/2gksprj3).

Palabras duras de alguien que, si de algo sabe, es precisamente el uso correcto del lenguaje, y explicó sobre el masculino inclusivo en su uso y otros detalles de las reglas del español como idioma y lenguaje, asegurando que él desea que solo sea una moda pasajera entre algunos grupos o sectores sociales.

Precisamente en las redes sociales se pueden encontrar infinidad de videos, realizados por especialistas sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales y estudiosos sobre el tema, que indican los múltiples inconvenientes que presenta aceptar que la realidad se puede transformar tan solo por la forma en como cada persona se auto percibe, lo cual nos llevaría a situaciones verdaderamente absurdas e ilógicas, e incluso algunas hasta ilegales.

Solo como ejemplo para ilustrar la afirmación anterior, si alguien se “autopercibiera” como un menor de edad, y asesina a otra persona, dada su “autopercepción” de menor de edad, que le tendría que ser respetada según afirman los autores de esa absurda teoría de la autopercepción, simplemente no iría a la cárcel, porque en México los menores de edad son inimputables penalmente. Absurdo ¿Verdad?

Antes de esta discusión, casi al inicio del movimiento feminista, se presentó otra polémica similar, con el uso de términos específicos en femenino, por ejemplo, presidenta, ingeniera, gerenta y otras similares.

Lo cierto es que la terminación “ente” es un sufijo que nada tiene que ver con el género. Es un sufijo que modifica al verbo, los verbos no tienen género, solo el sujeto.

En español o castellano están los participios activos derivados de los tiempos verbales. El participio activo del verbo atacar es “atacante”, el de salir es “saliente”, el de cantar es “cantante”, el de residir es “residente”, el de estudiar es “estudiante” y el de presidir es “presidente”. Así pues, el sufijo “ente” no denota en absoluto género alguno, solo modifica un verbo.

No decimos “atacanta”, o “estudianta”, o “cantanta” o “residenta”. Sin embargo, es distinto cuando se trata de términos o palabras que denotan una profesión u oficio, porque esos no son verbos. Si la profesionista es mujer, es correcto decir “arquitecta”, o “licenciada” o “ingeniera”, por ejemplo. Ese es el uso adecuado del español o castellano.

Esa bizarra e inútil discusión fue resuelta por la RAE (Real Academia de la Lengua Española), que en principio se opuso tajantemente a esas modificaciones, con un salomónico: “lo correcto es presidente, pero se acepta el uso de presidenta”, o sea, se vale de las dos formas, pero hay una que es la correcta.

Sólo como apunte curioso ¿Se imaginan la kafkiana discusión entre una feminista que promueva el uso de “presidenta” (y todas sus variantes), y una persona no binaria que defienda el uso de la “e” al final? No quiero ni imaginarla.

Por esa y muchas otras razones, el lenguaje no puede ser presa exclusiva de banderas particulares de grupos sociales, por eso debe tener reglas universales basadas en la construcción gramatical, en los acuerdos o consensos sociales, y en los usos y costumbres de las comunidades, pero nunca al servicio de grupos particulares.

Pero otra de las razones importantes para desterrar esas imposiciones, es algo que va mucho más allá del simple uso de algunas palabras ¿Realmente es inclusivo utilizar “elles”? No, no lo es.

La verdadera inclusión no solo es para la comunidad LGBTI y todos sus noventa y tantos géneros que dicen que existen, también debe ser para las personas invidentes, para los sordomudos, para los parapléjicos, para quienes padecen el espectro del síndrome autista o para quienes carecen de algún miembro de su cuerpo y utilizan prótesis exógenas o se asisten de un bastón o muletas. Todas esas personas también necesitan de la inclusión social.

Por lo tanto, una verdadera inclusión no es buscarle a cada uno de estos grupos una terminología especial o específica, eso en nada les ayuda en su diaria realidad, sino pensar en facilitarles el uso de la ciudad y todos sus espacios. Eso sí que sería inclusión.

He visto rampas para sillas de ruedas, con una pendiente (ángulo de inclinación para subirla) tan pronunciada que, si la persona va sola, impulsando la silla con sus brazos, sería imposible que la suba. Bueno, es más, a veces ni con ayuda es posible.

En cada restaurante, centro comercial, supermercado, gimnasio o espacio público, debería de haber una persona que hable el lenguaje de señas (reconocido formalmente como idioma en la Ley mexicana desde 2005) para atender y orientar adecuadamente a quienes no hablan ni escuchan.

En cada uno de esos sitios debiera haber menús en Braille, así como instructivos o indicaciones para las personas invidentes. También debiera haber espacios específicos, tanto en salones como en sanitarios para quienes utilizan silla de ruedas ¡Eso sí sería inclusivo!

Los grupos específicos que hoy defienden el uso del lenguaje no binario, como supuesto método de inclusión, lo que menos les importa es que la sociedad verdaderamente incluya a todos quienes lo requieren, solo utilizan ese falso debate para imponer una visión que solo favorece y promueve sus propios intereses.

Si es imposible transformar la realidad con la ciencia, mucho más lo es hacerlo a través de una simple “autopercepción”, la realidad es la realidad por más que grupos o personas se empeñen en trastocarla o transformarla. Eso simplemente no es posible.

Así pues, el lenguaje no binario, o lo que sea que eso signifique, no existe, simplemente no existe, lo que en realidad existe son estrategias de manipulación masiva, a través de técnicas comunicacionales que intentan chantajear psicológica y emocionalmente, a una sociedad atrapada en las conveniencias de la modernidad y lo políticamente correcto.

La verdadera y real inclusión se da en los hechos y acciones que mejoran sustancialmente la calidad de vida de quienes tienen algún tipo de impedimento físico, mental, emocional o biológico que les impide convivir de buena forma en la sociedad en la que viven. Eliminar o subsanar esos impedimentos, eso es inclusión real.