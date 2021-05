Incluyen a deportistas en desdén y maltrato

-Quedó en fake lo de Graciela...pero va por ahí

-Otra vez colapsa el Registro Civil

-Era miembro de la GOAN por pura conveniencia

Ahora resulta que el Consejo Estatal de Salud, sea lo que sea y se integre por quienes se integren, está tomando decisiones para que deportistas se ausenten de competencias nacionales.

Si es así, es una evidente arbitrariedad...y si no lo es, han dejado correr las decisiones, achacándoselas a un organismo que únicamente tiene una naturaleza consultiva y no decisiva, de acuerdo a la Ley de Salud.

Sirvió el mensaje de Corral acerca de la reunión del fantasmal Consejo de Salud, con motivo del cambio de semáforo, para que un entrenador pegara el grito en el cielo.

Se trata de quien está trabajando con deportistas de Handball, que ya tienen el derecho de asistir a la etapa nacional y se les está negando la autorización.

“Con todo respeto -dice el entrenador en el mensaje que no tuvo respuesta en el Face- solicito nos otorguen únicamente el aval para asistir al evento nacional y darle mérito y reconocimiento al esfuerzo de atletas, padres de familia y entrenadores. Solo queremos el aval, la situación del transporte nosotros mismos lo resolveremos. El evento es del 24 al 28 de junio”.

Increíble que esté ocurriendo esto. Ya ni siquiera el aval quieren otorgar, menos el apoyo...aun y cuando festinan casi con cohetes el amarillo en el semáforo, y ya hablan de estar en puerta del verde.

Luego entonces, dónde está la congruencia con el semáforo.

Lo preocupante es que se habla de varias disciplinas, involucradas en las actividades de la Comisión Nacional del Deporte para este 2021, en diversas categorías, donde Chihuahua siempre obtiene lugar preponderante.

***

Quedó en malévola fake news la captura de pantalla que circuló ya tarde el domingo y que hablaba de un importante anuncio de Graciela Ortiz para ayer a las 10 de la mañana, y que alentó el rumor de una declinación.

El asunto fue desmentido temprano por la misma candidata priista a la gubernatura, con la aclaración de que estaban investigando para saber de dónde había salido el borrego.

La verdad es que fue de su propio cierre en el debate, ya casi a una semana, de donde surgió en primer lugar la incertidumbre, incluso entre sus muy cercanos...textual es lo que ella dijo:

“... me quedo con la impresión de que los chihuahuenses estamos en un hito histórico, en un punto de inflexión, esta elección va a determinar el futuro de Chihuahua para los siguientes años, y mas aun va a determinar el futuro de México...”.

“...lo que no podemos hacer es votar por quien ha mostrado un profundo desprecio por nuestro estado... no votemos por Morena, no es Morena quien nos garantiza el futuro de Chihuahua, votemos responsablemente por quien nos garantiza que nuestros hijos tendrán libertades, tendrán desarrollo , tendrán futuro...”.

No dijo por quién votar...

***

Muy poca extrañeza causó la salida de Corral de la Asociación de Gobernadores, anunciada de manera patética hace unos días.

Acostumbrado a patear el pesebre, calculador y traicionero, ingresó a la GOAN cuando se sintió débil frente a Andrés Manuel López Obrador.

Fue el primero de septiembre de 2019 cuando se anuncia su incorporación a la organización, tres días después de fundada, y cuatro antes de reunirse con el nuevo secretario de Hacienda federal, Arturo Herrera.

Iba con el interés de aprovecharse de la asociación para sus fines.

A lo largo de año y medio, recibió respaldos a sus diversos enfrentamientos con el gobierno federal y solidaridad ante los ataques, pero claro... fue muy poco solidario con ellos.

Son pocas las reuniones que sostuvo, aun en aquellas en que había que cerrar filas, como por ejemplo, los informes de gobierno, lució por su ausencia.

La gota que derramo el vaso fue sin duda el espaldarazo de la GOAN a Maru Campos, a principios de abril.

Los gobernadores cerraron filas con quien es la abanderada de su partido a suceder a Corral. Pero todavía más, cuando hace una semana, el 18 de mayo, el tuit de la GOAN se convirtió en un reconocimiento, reunidos ellos personalmente con Maru. La imagen en nuestra edición digital.

No perdonó que los gobernadores hayan abandonado cualquier posición de comparsa ante su persecución caprichosa.

Fuera del asunto de Maru, el de Cabeza de Vaca tampoco tiene perdón interno en el PAN. Todos han cerrado filas con él, en un contexto de crisis constitucional, con amenaza incluso de desaparición de poderes, y Corral opta por mandar un tuit diciendo que ya no forma parte de la asociación desde hace dos meses y que no avala los comunicados enviados.

Es traición descarada de quien ya tiene los dos pies fuera del PAN.

***

El viernes al mediodía, con una fila interminable de gente, el sistema del Registro Civil fue “suspendido” por supuestas labores de mantenimiento, lo que llevó a decenas de personas a retrasar sus trámites.

De buenas a primeras a la gente que estaba en la enorme fila, que desde hace meses se forma día con día, le avisaron que se habría de interrumpir el servicio.

Así, tanto cajeros automáticos como la atención en ventanilla se suspendió sin aviso previo y sin mayores explicaciones. Con una total falta de respeto a la ciudadanía que paga impuestos y derechos cada vez más altos por servicios más que deficientes.

Ayer obviamente las oficinas del edificio Melchor Ocampo, ubicado en las calles Libertad y 13, fueron abarrotadas por la gente que no se atendió debidamente.

Tiempos de espera de dos horas o más para el más simple trámite -debido a que los cajeros automáticos seguían sin funcionar y sólo dos cajas estaban abiertas para atención en persona- fue la consecuencia del desparpajo con que funciona tan elemental dependencia.

Tiene prácticamente toda la pandemia colapsado el Registro Civil. El servicio se ha centralizado en su matriz y no funcionan otras oficinas ni cajeros sembrados en algunos centros comerciales, porque a cada rato se cae el sistema.

La directora general del Registro y su jefe el secretario de Gobierno, Inés Martínez y Luis Fernando Mesta, ni por enterados de la crisis. Están ocupados todo el tiempo en asuntos electoreros y han pedido que no se les moleste con las minucias del servicio del que son directamente responsables.

Con el pretexto del semáforo mantienen al mínimo la dependencia. Ya deberían avisarles que hace mucho no está la ciudad en rojo y la vida cotidiana poco a poco regresa, lo que sabe todo mundo menos ellos.