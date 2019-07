Incomoda la “Alerta de Género” y las muertas siguen

Este sábado nos despertamos con la triste realidad: tres mujeres violentadas, dos de ellas muertas al parecer a golpes y una más, una empresaria se salvó de milagro ya que intentaron ejecutarla, tan solo en la ciudad de Chihuahua… ¿será acaso que ya estamos acostumbrados a estos hechos violentos contra las mujeres? o ¿ya nos les importa a las otrora defensoras el tema de los feminicidios?

En la semana que termina, por fin, el Instituto Nacional de las Mujeres determinó admitir la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chihuahua y con ello exigir a las autoridades de los tres niveles a que hagan algo para garantizar la seguridad de las mujeres chihuahuenses.

Más de 780 muertas en los últimos años, casi 100 en lo que va de este 2019 era motivo más que suficiente para poner atención de parte de las autoridades, pero la mayoría de las organizaciones que antes buscaban una tajada política hoy callan.

Esta Alerta de Género le incomoda al actual gobierno, no fue suficiente meter a la nómina a las más encumbradas feministas, y esta alerta desde el centro mancha la imagen que se intenta mostrar. A pesar de la gran cantidad de mujeres muertas en los últimos años las autoridades locales se negaban a aceptar la realidad, cuando muchas de las ahora funcionarias por años lucharon por los derechos y seguridad de las mujeres.

Muestra de esta incomodidad, son las declaraciones del gobernador del estado, Javier Corral Jurado el pasado viernes, según lo refiere la publicación del Diario de Chihuahua con el título “No necesitamos una Alerta de Género: Corral”. En dicha nota informativa el gobernador señala que “No lo descalificaríamos en modo alguno, pero aquí creo que ese mecanismo no es necesario porque estamos haciendo incluso muchas más cosas, lo digo sinceramente, que lo que supone una alerta de género”.

Dicha Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o la existencia de un agravio que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado.

Esta Alerta de Género había sido solicitada por organismos de defensa de las mujeres, legisladoras de diferentes partidos políticos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde principios de este año y hoy se avisora al menos que habrá mayor seguimiento a estos casos.

Cierto es que la historia de los feminicidios y la lucha de muchas mujeres y hombres en la entidad no es nueva, data de muchos años atrás, desde los años en que fuera gobernador del estado Francisco Barrio Terrazas y el fantasma de los feminicidios en Juárez recorrió el mundo entero.

En la administración del gobernador Patricio Martínez García las protestas continuaron, en aquel entonces se conformó una de las organizaciones más “duras” en el tema, las “Mujeres de Negro”, y llevaron sus protestas hasta el centro de país, en aquella marcha contra la impunidad de Ciudad Juárez, llenaron el Ángel de la Independencia de mantas con las leyendas "En Ciudad Juárez la injusticia de los hombres es la que mata mujeres" y "La patria está de luto por las muertas de Juárez".

En el 2009 las “Mujeres de Negro” lanzaron un férreo manifiesto, en el que entre otras cosas señalaba que “Muchas mujeres deben caminar hoy en estados militarizados, bajo la mirada amenazante de soldados equipados con armas listas para disparar y allanar cualquier hogar”… hoy tenemos una Guardia Civil conformada principalmente por militares.

“El resto de los crímenes más crueles contra mujeres como los perpetrados en contra de niñas y mujeres en Juárez, Chihuahua y el país tienen impunidad garantizada. El mensaje es contundente, en México es muy fácil matar a una mujer y salir bien librado. La estadística criminal da cuenta que los índices de violencia contra las mujeres continúa incrementándose”, y efectivamente las cifras continúan al alza en la entidad.





En pocas palabras, el tema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres no ha parado, sigue mal o en muchos casos peor, por ello la crítica es el por qué ahora no se exige, no se actúa en contra del gobierno.

En el 2003 las "Mujeres de Negro" levantaron un altar en honor a las mujeres muertas de Ciudad Juárez en la Plaza Hidalgo, frente a palacio de gobierno, desde aquel entonces la voz era exigir una vez que se localizaran a cientos de mujeres desaparecidas y el castigo a los culpables de sus muertes.

Alma Gómez una de las principales impulsoras sigue en la brega, Luz Estela Castro Rodríguez, mejor conocida como “Lucha” Castro dejó las calles, hoy se encuentra disfrutando y ejerciendo el poder desde la Consejo de la Judicatura Local, señalada por muchas voces como quien manda en el Tribunal Superior de Justicia.

Junto con ella muchas hoy detentan el poder, y no se critica que hoy cobren con la derecha, no, sino que hayan olvidado esas causas que las llevaron precisamente a posiciones importantes y que desde esas esferas gubernamentales no tratan de llevar la justicia que antes reclamaron.

Por lo pronto lo que urge, es dar con los feminicidas, esos que han arrancado la vida de cientos de mujeres en la entidad, que se haga Justicia en pocas palabras.