Independencia de Latinoamérica y del Caribe (Primera parte)

El encono sociopolítico-partidista e ideológico que se está manifestando día tras día en los debates y/o participaciones de los “representantes populares” que integran el Congreso de la Unión, algunos congresos locales y en no pocos ayuntamientos del país; e incluso en algunos sectores de la ciudadanía, nos motiva a retrotraer algunos pasajes de la historia de América, esencialmente en lo referente a los inicios del proceso de la lucha insurgente por la independencia y liberación de las colonias dominadas por las monarquías española y portuguesa, asentadas en la península Ibérica.

Considerando además, que estamos celebrando el Mes de la Patria, y con el fin de que no olvidemos nuestro pasado histórico, que exento de militancias político-partidistas y creencias de otro tipo es común a todos quienes nos sentimos orgullosamente mexicanos bien nacidos, abrimos las páginas de la obra “Biografía del Caribe”, del historiador y escritor colombiano Germán Arciniegas, específicamente en el capítulo XXI, en que, seleccionando algunos de sus párrafos asienta lo siguiente:

“La revolución francesa, la independencia de América, el triunfo de los burgueses sobre los reyes, la emancipación de los esclavos, el imperio de los librepensadores levantado sobre los escombros de la Inquisición, le dan al siglo XIX un atrevimiento sin precedentes. Las juventudes que han estado encogidas dentro de las escuelas dogmáticas tienen la física impresión de que el mundo se abre ante sus ojos.

“En México, Iturbide pierde la cabeza y se hace coronar emperador con la esperanza de incorporar a México toda la América Central. En el sur, el presidente de Paraguay declara la guerra al Brasil, la Argentina y el Uruguay. Rosas en la Argentina, con sus gauchos alevosos, desafían a Francia. En Colombia se aprueba la Constitución más liberal del mundo para que Víctor Hugo la consagre como la constitución máxima de estos tiempos electrizados por una fe nueva en los destinos del hombre.

“El dictador de Bolivia monta en un burro al ministro de la Gran Bretaña y lo pasea por las calles. Las colonias, al trocarse en repúblicas, planean ambiciosos sistemas. Los políticos de Estados Unidos creen que el Destino Manifiesto de su país les ha de llevar al dominio del mar Caribe, en un incontenible ensanche de las zonas de influencia que domina la política del dólar. El descubrimiento de las minas de oro en California es un golpe de fortuna que convierte los sueños más optimistas en pálidas imágenes de lo que la realidad pone entre las manos de los norteamericanos. Por las praderas del Mississippi vuelan los convoyes, y en Panamá y Nicaragua se improvisan caminos que aseguren la más veloz llegada a California

“México y Centro América se convierte en un campo de luchas religiosas desde el momento mismo en que se piensa en la independencia. Hay dignidades eclesiásticas que están con la República, y dignidades eclesiásticas que están contra la República. Desde el arzobispo hasta el último lego de San Francisco, abiertos en dos partidos, descienden a las piedras de la calle, y vuelan por el aire guijarros, botellas, excomuniones, plomo. Hay revuelo de machetes: Saltan brazos y cabezas chorreando sangre.

“El cura doctor Delgado, de San Salvador, de los precursores de la Independencia, es el primero que se ve en las conspiraciones contra el intendente español, el que redacta los papeles de la Independencia, y no hay junta, tertulia o asamblea revolucionaria que no honre con su presencia y en donde no atice con su palabra. Se enfrenta al arzobispo de Guatemala, que encabeza a la reacción. El arzobispo pone todo el poder de su autoridad sobre el platillo derecho de la balanza, y, sin embargo, el platillo se alza como si no fueran sino de paja y corcho el báculo y la mitra.

“Centro América no quiere seguir siendo colonia. La República erige en obispado al Salvador para recortar la jurisprudencia del arzobispo de Guatemala, y consagra obispo al padre Delgado. Viene el cisma. Los frailes no quieren aceptar la Constitución: les amenaza el gobierno, y terminan doblegándose sumisos, bajo la bandera de la Independencia, y jurado el Código de la República.

“Pero a poco, desde los púlpitos, se enciende la discordia, Las mujeres se dividen en partidos, y se arremolinan en torno a los pastores. El obispo del Salvador y el arzobispo de Guatemala mantienen en Roma a sus respectivos abogados.

“El papa termina fulminando al padre Delgado: ‘Y habiendo cometido tantas y tan horribles cosas, con toda verdad se te puede aplicar aquello del Evangelio (lo decimos llorando), que has entrado como ladrón y salteador en el rebaño de las ovejas…para matar y perder…

“Si supiéramos que en el término señalado para la enmienda del crimen cometido, tú no has satisfecho a la iglesia… aunque nos causara dolor (para usar las palabras de Crisóstomo), lloraremos y nos lamentaremos, y nuestras entrañas se cortarán, como que nos privamos de nuestros propios miembros… pero llegaríamos al punto… de pronunciar contra ti sentencias de excomunión.’ Son palabras de León XII contra el padre Delgado.

(Por lo que acaba de leerse, la excomunión del padre doctor Delgado de El Salvador, no fue tan despiadada, cruel y anticristiana como la excomunión del Gran Padre de la Patria mexicana, Don Miguel Hidalgo y Costilla.) Continuamos con Germán Arciniegas.

“Los clericales se pronuncian contra un médico, el doctor Cirilo Flores, vicepresidente del estado de Guatemala. El suceso ocurre en Quetzaltenango. El médico busca asilo en la iglesia. Las mujeres se arrojan sobre él, le tiran del pelo hasta arrancárselo, le dan de palos. El vicepresidente se sube al púlpito. El sacerdote saca a Nuestro Amo y pide paz. Las beatas y los jovencitos más apasionados alcanzan al púlpito. Uno le tira de puntapiés, y sigue arrancándole pelo. Al fin le bajan, le sacan de la iglesia, y a palos le dejan muerto.

“En Honduras declara el Congreso que las resoluciones de la Santa Sede no tendrán efecto en el país mientras no reciban aprobación del gobierno. En El Salvador, donde las turbas clericales han quemado la biblioteca del doctor Herrera y los frailes se declaran en favor del imperio, el Congreso clausura los conventos.

“Las tropas del ‘emperador’ de México, Agustín de Iturbide, invaden Centro América.

Establece el autor consultado que eso y más: “Son luchas naturales, porque España, ejerciendo durante la colonia el poder absoluto terrenal y divino, no educó a los criollos para gobernarse a sí mismos. En los Estados Unidos, donde los americanos venían gobernando por si mismos desde antes de la guerra de Independencia no pasó nada.

“En la América española todo tiene que ser tanteo, ensayo, y en el momento mismo en que la masa está caliente todavía con la guerra de Independencia, la reacción tiene metidos sus caballos de Troya, sus quintas columnas, donde más fácilmente puede armarse el alboroto. Hay grandes y nobles ambiciones, proyectos admirables que propugnan los hombres ilustrados, pero que no dan paz para resolver los problemas internos y que ESTÁN BAJO LA INFLUENCIA DE FUERZAS EXTERIORES (m/m) que agitan más de lo justo las aguas ya revueltas.

“En el Congreso de Guatemala, se ordena abrir el canal interoceánico. El doctor Valle, en 1822, propone la UNIÓN PANAMERICANA. Son tributos a la religión del progreso, a la FRATERNIDAD AMERICANA, que la guerra echa a perder. Mozarán expulsa al arzobispo de Guatemala y a los sacerdotes turbulentos, que no dejan gobernar. Se ordena vender las tierras de manos muertas. Guerras. Mozarán cae en la revuelta.

“En Honduras se establecen dos capitales: en León dónde están los LIBERALES, en Granada los CONSERVADORES.

“En 1822 se DECLARA ABOLIDA LA ESCLAVITUD en Centro América, decisión romántica si se considera que en 1823 Inglaterra no ha podido tomar una resolución tan radical, y si además se ve que en ese año, cuando en el Parlamento de Londres se aprueba un proyecto para la abolición gradual, los propietarios de Jamaica dirigen un memorial al rey en que dicen:

“’Si esta isla ha de ser escenario de un experimento tan temerario, pedimos que no se nos envuelva en su horribles consecuencias. Si la esclavitud es una ofensa a Dios, también lo es la anarquía, la desolación y la sangre. Que el Parlamento de Inglaterra se haga propietario legal de nuestras propiedades comprándolas, y nosotros nos retiraremos de la isla…”

Continuaremos en la segunda parte, Mientras tanto, esperemos que estos trozos de la historia Latinoamericana y Caribeña, nos haga reflexionar con respecto a los movimientos transformadores, progresistas y de izquierda, que a pesar de los pesares, se está presentando y avanzando en el Nuevo y en el Viejo Mundo.

(La obra que estamos consultando y compartiendo es edición 2000, la cual se editó por primera vez en 1944).