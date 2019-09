En septiembre y siempre, la independencia es trascendencia y lo digo porque nadie que desee dejar huella de su paso por este mundo será dependiente, de sus miedos, de sus amos cualesquiera que él o ella se impongan, de sus afanes de avaricia y egoísmo que en veces lastran al más pintado y si hay dudas pregúntenle a quienes mencionaba en el artículo de la semana pasada cuando en la reflexión Abundancia/Desolación citaba; porque el oprobio de ser quien vende a sus hermanos al mejor postor del capital trasnacional, que les esclaviza con un jornal exiguo.

Porque ese dolor y esa vergüenza traspasarán la barrera de la historia y se asentarán con su verdadero realismo diciendo a la humanidad lo que nosotros hicimos del otrora vergel llamado México.

Así cerraba y así comienzo esta colaboración, duro debe de ser en estos días a los que en el balance del ser y el quehacer se dan cuenta que muchos de los recientes 30 años o más del tiempo pasado no fue mejor y fue por ellos, por sus afanes hegemónicos, sus apetitos desmedidos y su machacar sobre crecer sin entender para qué o para quién, para ellos los que esperamos ya estén entendiendo que no puede haber lo que he llamado desde hace años “titánics de opulencia” como ellos los ganadores de la lotería neoliberal en mares de miseria les dedico esta frase de Bruna Rowedder que dice “Si el dolor del otro no le afecta, quien necesita ayuda es usted” y la imagen hecha para ella, sin duda quiero expresar aquí que al verla recordé uno de los primeros poemas/reflexiones que escribí hace ya más de 50 años cuando era un adolescente, hoy me permito retrotraerlo y rescribirlo aquí, porque es una fecha y tema el de este septiembre y noche de 15 hoy por demás significativa.

Caminaba sobre Paseo de la Reforma en el entonces D.F. y vi a un hombre con un hato de cartones y periódicos al hombro, me impresionó la escena y lo escribí llamándolo así…

INDIGENTE

Qué grande es la pobreza

que en esta vida lleva,

mi hermano que su carga,

por ende ha de portar.





Con todas sus tristezas

y su efímera alegría,

consume en cada día

el tan amargo pan.





Sueña el acaso

con ese mundo nuevo,

con esa bella vida

que nunca logrará.





Por siempre la miseria

Será su única guía,

hasta que venga el día

de la real igualdad.

Así lo sentí, así lo escribí, como señale antes hoy es un día y un mes especial, no sólo conmemoro la independencia, una independencia que me sabe más a nivel nacional como tal, porque soplan vientos de esperanza aun cuando hay barruntos de tormentas del ayer, pero vale creer y por primera vez en muchos años tengo el ánimo dispuesto para ver de parte de un político como es Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente, cambios verdaderos, y como lo he hecho en otros años refrendo aquí con más ganas que nunca mi poema/reflexión que justamente habla del amor así…





Vamos a buscar amor

Donde el amanecer empieza,

donde clama el llanto de los niños,

donde nadie camina y todos corren,

donde la madre sufre por el gasto,

donde los hombres riñen por el vicio,

donde los viejos claman por el hambre,

donde la esperanza hace mucho se ha marchado,

donde el hoy sólo difiere del ayer en el aumento del hambre

donde hoy todo es crujir de dientes.





Vamos a buscar amor

Pero no lo hallaremos dando al pobre una limosna,

no demos a los niños monedas que no sacian su hambre,

ni resuelven de fondo sus problemas.

No demos a las madres mil consejos,

ni a los alcohólicos sermones.

no podemos regalar al anciano sólo ilusiones.

No podemos decir al hambriento tienes vida y paz,

confórmate.





Vamos a buscar amor

En un nuevo amanecer de mi país

donde los niños vivan como niños,

sin robar a su infancia la belleza

donde las madres disfruten serenas de una vida,

que les permita dignamente vestir, comer y prepararse,

escapando de la esclavizante ociosidad televisiva.





Vamos a buscar amor

Donde el hombre actúe como tal,

sobreponiendo con virilidad gallarda, su forma de ser,

ante el acoso de la embrutecedora publicidad que le seduce cual canto de sirenas.

Hoy propongo que vayamos en busca de otro amor,

el genuino amor del hombre mexicano,

aquel que sin distingos del grupo étnico, religioso,

político, económico o de clase,

se funde fraterno en un combate

que venza de una vez por todas a los enemigos

que flagelan nuestra patria.

Vamos a acabar con estas apocalípticas criaturas,

hambre, ignorancia, corrupción y miseria.

Si lo hacemos no tendremos que buscar más el amor,

le veremos florecer a nuestro derredor,

en el bullicio de las risas infantiles,

en el tranquilo arrullo de las madres a sus hijos,

en el recio actuar del hombre que lleva dignamente

las riendas de su hogar, su patria y de sí mismo.

le veremos nacer cada mañana,

cuando a los viejos lleguen nuestros cantos de amor,

paciencia y voluntad de vida.

Le veremos en la escuela, en el trabajo, en nuestro hogar,

en todos los rincones de la nación nuestra,

que entonces sentiremos ya muy dentro

porque habremos aprendido amarle y a construirla.

Busquemos juntos, mexicano, el amor a la patria.

es hoy el día y es el trabajo nuestro.





Estimo que hay condiciones para intentar hacer realidad este trabajo, que por tres décadas me parecía un sueño, nunca olvidado por cierto, pero hoy dejémonos de sólo dolernos por otros y trabajemos junto con ellos, por ellos y por otros, sumémonos con vehemencia a la tarea de cambiar a México creo como dice el presidente, se que vale lo dicho por él de que “por el bien de todos primero los pobres”.

Y como podría ser de otro modo, lo señalé antes y lo reitero, sólo un tonto puede pensar que un Titanic de opulencia va navegar indefinidamente en un mar de pobreza, no, no es posible, así que a trabajar juntos y aquí hablaré del cuarto factor, la Trascendencia, todo lo que hagamos quedará hecho y hablará a otos de lo que fuimos nosotros, una de las cosas que me da mucho gusto es que al igual que los mexicanos que en 1845 les fueron arrebatados sus territorios de vida por los texanos y decidieron venir al Valle de Juárez para seguir siendo mexicanos, yo una vez en 1966, lo recuerdo al ver la película Tarahumara en el cine Lago de Ciudad Netzahualcóyotl en el Estado de México, decidí por amor que un día vendría a Chihuahua a trabajar con los Tarahumaras, pues bien justamente el día de mañana cumpliré 40 años que la vida me dio de regalo al serme concedido ser el psicopedagogo de la Coordinadora de Educación indígena en la Sierra Tarahumara y llegar en septiembre de 1979 a Guachochi, al Centro de integración Regional Eréndira, para preparar a 186 promotores culturales bilingües por un par de años en lugares como Tonachi, Siquirichi, San Rafael, Turuachi (tepehuanes), Yepachi (Pimas).

Desde la primera noche que llegué a Guachochi (septiembre de 1979) al no poder conciliar el sueño por un ruido que no descifraba por el sonido que se expandía en una cama de latón en la que dormía, hasta que supe que era mi corazón y su palpitar que no ha dejado hasta hoy de latir con amor por la Tarahumara, por Chihuahua, la tierra en que decidí hace 40 años vivir, por Latinoamérica toda donde están nuestros hermanos tan queridos, y por este MÉXICO al que cada cual que lo amamos y servimos a nuestro modo, yo agradezco a la SEP que me hay permitido trascender como maestro al dejarme servirle sirviendo a mis hermanos como maestro, estos 40 años, así que hay motivo y mucho para decir GRACIAS A LA VIDA este 15 DE SEPTIEMBRE y sumarme a las voces que desde Tijuana a Chetumal decidimos decir.

¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA MÉXICO!.