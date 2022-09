Independencia verdad y mito

Fecha emblemática y concitadora del fervor popular es sin duda este 16 de Septiembre, aniversario del inicio del movimiento de Independencia, constituido en el tiempo como fiesta nacional y la más relevante del calendario cívico. También fuente de debates y análisis, con preguntas abiertas. ¿Por qué celebramos el inicio de un movimiento que duró seis meses y no la consumación de 1821?

En esto como en muchos pasajes de la historia oficial concurren situaciones que no tienen asidero en la realidad y fueron alteradas cuando no inventadas, en función de las necesidades del gobierno en turno. Por ejemplo, algo ya muy claro, es que la recreación del grito ocurre el 15 en la noche porque es más práctico y era el cumpleaños de Porfirio Díaz. La realidad maciza es que no hay ninguna fuente de primera mano que nos diga siquiera si hubo grito, dónde fue y qué dijo el prócer Hidalgo. Que además lo que hubo fue el 16, era domingo, fiesta parroquial, la gente llegó a misa y hasta por ahí de media mañana más o menos se había juntado un número suficiente como para ir a demandar por las malas… que regresara Fernando VII.

También se sabe que eso no duró mucho tiempo. Que el movimiento arrancó fuerte con la imagen de implacables que se construyeron dándoles pasaporte al cielo a quienes osaron ponerse enfrente, dejando caos a su paso, y tres meses después tuvieron la ciudad de México a la vista desde Cuajimalpa luego de la batalla del Cerro de las Cruces, con 80 mil hombres, por dos mil defensores de la ciudad… que Hidalgo decidió no tomar. Unas semanas más adelante fue capturado.

Mal que bien, pocos años más luego de lo arriba narrado México es independiente. Y esto provoca una nueva discusión para el país y para nuestro Chihuahua. ¿De verdad somos independientes? ¿Lo hemos sido plenamente alguna vez? El concepto de independencia, a diferencia del de Estado, es muy antiguo en la teoría política. Está íntimamente vinculado al de soberanía, que significa que no hay autoridad superior. Y al de autonomía, que es tener la capacidad de bastarse a sí mismo, o de autarquía, que es gobernarse a sí mismo. Pueblos soberanos, gobernantes soberanos, autárquicos, hay desde tiempos inmemoriales. Estados independientes son mucho más recientes. En los discursos patrióticos y exaltados es sencillo decir que a México nadie nos manda, ni nos dice qué hacer, ni necesitamos de otros. Pues la realidad es que, 212 años más tarde, 201 si somos rigurosos, es que, independientes, independientes, lo que se dice independientes… no somos.

Varias veces hemos escuchado al presidente López Obrador mandarle recados al presidente de Estados Unidos en turno con frases exaltadas. Que se desmienten en los hechos. Por ejemplo, no hay duda de que en el tema de migrantes no hacemos sino ejecutar las instrucciones del vecino del norte. Ellos mandan en ese tema. O bien, el TLCAN, es expreso que aceptamos que nos juzguen organismos que resuelven cosas que debemos acatar. Y eso va a ocurrir con la actual controversia sobre energías limpias, y cuando aborden asuntos laborales. Así que las bravatas patrioteras del presidente solo son eso, pirotecnia verbal.

El asunto es más complejo en el concierto internacional. La conciencia de fenómenos que no tienen fronteras como el calentamiento global o los derechos humanos, o el comercio, derivan en la ineludible necesidad de aceptar intervenciones fuera de la autoridad de estados nacionales. Cuando esto ocurre de manera consensuada, se cede en sentido estricto algo de la soberanía (se pierde algo de independencia) en aras de compartir beneficios que no se obtienen de una autonomía cerrada. Las modernas telecomunicaciones son una injerencia de hecho en algo más profundo, que es modelar las costumbres sociales. Pero apelar al independentismo solo exacerba pasiones nacionalistas, que por ahora es de los mayores peligros para la humanidad en diferentes zonas del orbe.

Ahora veamos las cosas en el eje México-Chihuahua. Nuestro estado tuvo el papel en la independencia de ser la prisión de los líderes insurgentes, justo por ser un territorio amplio, despoblado y en ese entonces casi aislado del resto del país, y en particular del centro, por lo que tenerlos aquí era sencillo: nadie se daba cuenta. Eso señala el carácter geopolítico que desde entonces distingue a Chihuahua.

La Constitución dice que somos un estado “soberano”, federado en el estado-nación que constituye la República Mexicana. De nuevo ¿somos un estado soberano? En muchos aspectos, no evidentemente. La hoy polémica Guardia Nacional es un ejemplo de ello. La negociación de recursos y presupuestos con la autoridad federal son gran ejemplo de ello. Para el año 2023 no se conocen inversiones importantes aquí. La soberanía se tendría que ejercer en el marco de un federalismo, pero la realidad es que esto es solo poco más que texto y no realidad pues hace años que no se actualizan sus mecanismos. Aún tratamos de ser independientes de las locuras del centro.