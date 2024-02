Inexplicable reacción del presidente; en México, ‘Estoy por encima de la ley’

Nuestro más sincero pésame a la familia de la licenciada Hortencia Ramírez Nevárez, además a sus amigos, quienes, como su familia, lamentamos su partida...descanse en paz.

Ante el poder de lo absurdo y la déspota personalidad del presidente López Obrador, la caída libre de la candidata oficial Claudia Scheinbaum se verá reflejada como una consecuencia del desquiciamiento del Ejecutivo Federal...

La postura asumida por el presidente López Obrador, al igual que la candidata oficial Claudia Sheinbaum, ante las manifestaciones extraordinarias que se presentaron con la marcha el pasado domingo, de insultar a quienes decidieron salir a las calles de manera espontánea, es señal inequívoca del impacto brutal que generó en las estructuras institucionales, la presencia de cientos de miles de personas, gritando expresiones en defensa de las instituciones.

Hoy, todo indica que la ciudadanía está renunciado a su ancestral postura de permanecer como espectadores de la vida nacional, para convertirse en protagonistas del rumbo de nuestro país, ello da muestras de un nuevo aliento de participación ciudadana, con más responsabilidad, más exigencia y una mayor calidad en nuestra democracia.

Tres marchas han marcado el despertar social en este gobierno, la primera el 13 de noviembre del 22, la segunda 26 de febrero del 2023 y la tercera el 18 de febrero del 2024, cada una de ellas con características diferentes, pero con igualdad de propósitos: la defensa de nuestras instituciones, la exigencia del respeto al Poder Judicial y la demanda de buscar la unidad nacional en lugar de fomentar el odio y la confrontación entre los mexicanos.

La sociedad como gigante dormido ha despertado y lo está haciendo a una velocidad no esperada, y está comenzando a asumir su responsabilidad, además de tomar las riendas de la República, en el momento crucial para definir la calidad de país que aspiramos construir.

El valor de nuestra calidad democrática se mide en la participación social que se genera a partir de la exigencia por un mejor país, por una mayor calidad de la vida pública, por un compromiso serio y adecuado de nuestra seguridad y la de nuestras familias.

La responsabilidad de un gobierno que no hace lo que tiene que hacer, que no protege a los ciudadanos y sus familias del embate permanente de la delincuencia, que ha permitido que pisemos sobre los cadáveres de cientos de miles de personas asesinadas a lo largo y ancho de la nación, sin que se tenga una idea de cuándo se detendrá, ni una esperanza de cuándo terminará, sino por el contrario, se tiene la certeza de que cada día empeora, con más crimen, más muertes y más violencia.

Las acusaciones que se hacen desde el extranjero, en contra de quienes rodean al presidente, por recibir dinero ilícito de la delincuencia organizada, no es un tema sencillo, es la consecuencia de la evidente complicidad institucional con los principales actores delictivos que todos conocemos.

Nuestro principal valor como ciudadanos lo tenemos en nuestro derecho a definir el rumbo que aspiramos como mexicanos y ese derecho lo ejerceremos en las urnas con nuestro voto.

El hartazgo social que se percibe en cada rincón de nuestro país, diariamente se manifiesta, pero las autoridades simplemente no hacen caso y permanecen indolentes ante el saqueo, el robo, el secuestro y la extorsión, apoyando búsquedas de mexicanos fallecidas en otro país, hace más de un siglo, pero no apoyan a las madres buscadoras que ayer y hoy, han perdido a sus hijos y no descansaran hasta encontrarlos, aunque en ello les vaya la vida

Ojalá, que este despertar ciudadano, se tome en cuenta por quienes tienen la responsabilidad de gobernar todo el país o una parte de él, y actúen en consecuencia, haciendo su trabajo, cumpliendo con su responsabilidad...ojalá

La UACH seguirá cumpliendo su función

formadora de una nueva sociedad: rector

Ciudad Camargo. El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Alfonso Rivera Campos, afirmó que la UACH, continúa trabajando y ampliando la currícula con nuevas carreras, nuevos espacios, respondiendo a la confianza que la sociedad chihuahuense tiene en su máxima casa de estudios.

Invitado por la presidente de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados, Pilar Emilia García Trejo, para atestiguar la toma de protesta de nuevos socios de la Barra de abogados de Camargo que dirige la licenciada Yolanda Baeza, el rector de la UACH reiteró su compromiso por buscar elevar el nivel académico; prueba de ellos son la creación del doctorado en la Facultad de Derecho, la revisión de todas las currículas, pero sobre todo, la creación de la carrera de Medicina en la fronteriza Ciudad Juárez, además de la creación del hospital universitario.