Infancia… construcción de sueños

No hay nada más hermoso que la sonrisa –o las carcajadas- de las niñas y niños, sobre todo cuando son parte de nuestro círculo familiar; quería escribir una serie de reflexiones sobre la celebración del Día del Niño (a) que conmemoramos el próximo sábado, pero recordé, junto con un grupo de amigos, cómo vivimos nuestra infancia y entonces saltaron a la memoria de los cincuentones –y más-, aquellos años maravillosos que nos hicieron inmensamente felices.

Pero no sólo eso: no había dinero o, al menos, la situación económica no era cómoda como para que nuestros padres o abuelos invirtieran en nosotros en regalos costosos como hoy, que buscamos la posibilidad de agradar a nuestros niños con cosas materiales.

¿Cómo fue nuestra infancia con aquellos juegos que nos divertían desde que salía el sol y hasta que nos pegaban un grito desde la puerta de la casa para ir a dormir?

Creo que nunca buscamos un pretexto para descansar, totalmente contrario a la época actual, en la que la mayor parte de los niños y adolescentes se declaran cansados de todo y por todo, hasta para divertirse; sucede algo que no es ajeno a nadie: hoy estamos frente a un sedentarismo que más que divertir, está atrofiando las ganas de mover el cuerpo, punto.

¿Quién no recuerda, por ejemplo, que en cuanto regresábamos de la escuela a casa, tras un rápido alimento y cumplir con la debida tarea, salíamos a la calle… ¿con juguetes?: ¡claro que no!. ¡ Con nada! Alguno de los niños traía en sus manos una pelota de esponja, o las niñas un montón de ligas para jugar brincando, pero si nadie traía nada …¿sabes con qué nos divertíamos? con un bote.

Construíamos escenarios maravillosos para ser jugadores famosos y tomábamos su lugar en el diamante; con cuatro piedras delineábamos porterías imaginarias para armar una cancha de futbol y nuestro balón era una vieja pelota de cuero que ya estaba a punto de tronar… y fuimos muy felices.

Lo he comentado muchas veces en distintos artículos y no me cansaré de hacerlo: jugamos, en nuestros años maravillosos, al “parque, liga o ligazo” con cáscaras de naranja y hoy nos damos cuenta de que nuestros niños prefieren jugar a “matar muertos” en sus aparatos electrónicos, porque los video juegos son “más interesantes” que andar corriendo en el parque.

¿Recuerdas el parque de tu colonia? Ir con toda la bola de niños a aventarte una cascarita de básquet o de fut, barrio contra barrio, en esas “luchas” de poder… hoy las luchas son a pedradas o hasta balazos. Ya no hay bote volado, hay juegos de video para que los niños no se molesten en andar corriendo.

¿Quién no recuerda los bolsillos del pantalón de mezclilla llenos de agujeros por cargar kilos de canicas? Hoy hasta la tierra parece empezar a desaparecer de los patios de las casas porque preferimos tener un asador que un pedazo de arena para los niños.

No es culpa de nadie, pero recuerdo a las niñas y niños de mi barrio jugando a los “yexes” (matatena) y tirados en el porche de alguna de las casas, con sus decenas de libros y cuadernos donde guardaban las muñequitas de papel, aquellas para vestir con ropa que se vendía en sobrecitos, también en la tienda de la esquina.

¿Jugaste alguna vez con una llanta de carro o de tractor? La rayuela, el burro seguido, los encantados, la quemada o Doña Blanca tenían una misteriosa forma de hacer de nuestras tardes las mejores del mundo.

¡Qué días y qué noches! Queríamos jugar a construir la vida… y soñamos con ser pilotos de aviones, esos que diseñamos con papel periódico, o papalotes hechos con cualquier madera y un hule; y los yoyos tenían a sus verdaderos campeones, porque nosotros mismos hacíamos torneos para demostrar las suertes del trapecio, el perrito o el columpio.

El sábado próximo es el día del niño (a) y no dejaré de insistir en los diez derechos fundamentales de las y los niños, porque parece que en muchos casos, se trata de letras que no en todos los países se leen con ganas de cumplirlo: Derecho a la vida, Derecho a la alimentación, Derecho a la educación, Derecho al agua, Derecho a la salud, Derecho a la identidad, Derecho a la libertad de expresión, Derecho a la protección, Derecho a la recreación y esparcimiento, Derecho a tener una familia.

Nuestros niños y niñas son lo más sagrado que tenemos, lo sé y por ello, en su día, entreguemos como todos los días de nuestra vida, nuestro corazón y amor para que sigan siendo felices, como lo fuimos nosotros que construimos hermosos sueños, pero, sobre todo, no cerremos los ojos a esos diez derechos fundamentales que parece se perdieron en las esquinas, con niños limpiando vidrios cuando debieran estar protegidos por ley. ¿O me equivoco?