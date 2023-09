Infantes con hambre

“Entre un GOBIERNO que lo hace mal y un PUEBLO que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa”

Víctor Hugo

México indolente, la 4T al arribar a Palacio Nacional firmó con sangre su lema de campaña: “Por el bien de todos, primero los pobres”. Hoy, a la vuelta de 4 años y 9 meses deja mucho que desear, más de 2 millones de pequeñ@s con hambre asisten a la escuela; casi 4 millones de niñ@s entre 3 y 14 años, desertaron a las aulas, son niñ@s que viven en condiciones de pobreza y marginación, indígenas, habitantes de localidades rurales aisladas, con discapacidad, que trabajan para ayudar al sustento familiar o que son adolescentes con hij@s. Y para aquellos que tienen la oportunidad de acudir, con la nueva versión de los libros de texto, hoy tendrán una enseñanza nula, sin contenido, mediocre para desafiar los retos del futuro.

Agregamos que somos un país pobre, inseguro, violento, sin empleos formales, ignorante, sectario, enfermo, con adicciones al alza, con infraestructura deplorable, cuándo se hubiera visto que un mandatario federal entre sus logros hable de canchitas deportivas, cuándo antes en los sexenios inombrables, se hablaba de gimnasios, estamos fuera del mundo virtual debido a la falta de conectividad.

Sin apoyos de becas para posgrado Conacyt, para deporte y las artes, sin refugios para mujeres, estancias infantiles, medicamentos y tratamientos para niñ@s con cáncer. De imágen diplomática deplorable, antidemocrática, feminicida, sin transparencia, sin agenda verde, corrupta e intolerante ante la crítica, sin respeto a la legalidad, esto somos, como reza parte de la canción de Luis Miguel: “Así te envuelve México, Así te sabe México. Así se lleva México en la piel”.

Hablar de niñ@s con hambre en las aulas es inhumano, las letras no entran cuando no hay que comer, estudios lo confirman, recordemos que a inicios de 2022, Morena y sus aliados desaparecen más de 27 mil Escuelas de Tiempo Completo, dejando a millones de alumn@s en la orfandad, el presidente justificó su cancelación con la misma excusa que desapareció las estancias infantiles, el seguro popular y la falta de abastecimiento de medicamentos y tratamientos para niñ@s con cáncer, corrupción y malos manejos; nunca hubo castigo a los responsables, si los hubiera, un gobierno responsable habría hecho el programa más eficiente, más transparente (aunque esto suena un tanto difícil, cuando la pretensión del sexenio es desaparacerla), no desmantelar un programa reconocido desde 2008.

La miopía de un gobierno que reorienta el gasto presuntamente en obras de infraestructura o elefantes blancos, o como es costumbre en compra de voluntades no tiene nombre, vaya calvario, una sociedad desgastada que ve como el gobierno ocupa la sinrazón como arma de fuego.

Hace algunos meses se viralizó en redes sociales y whatsapp, el video de un maestro de la comunidad étnica El Nayar, en el estado de Nayarit, denunciando que las y los estudiantes perdieron el servicio de alimentación que consistía en leche, lentejas, arroz, atún y sardina, entre otros productos más, y actualmente llegan a la escuela sin bocado o con una tortilla con sal en el estómago, y en el mejor de los casos torilla con frijoles o queso. Las escuelas de Tiempo Completo les garantizaban al menos una comida al día.

En ese entonces, maestras y maestros recibían un estímulo económico para compensar el tiempo extra en el aula, mientras cuidaban que niñ@s comieran y complementaran su educación. Hoy eso se perdió.

Un gobierno que recurre al engaño para coptar votos en tiempos electorales debe ser sancionado en forma ejemplar, prometió un Noruega o Dinamarca, con salud, sin pobreza y sin sangre en las calles. Como dijo el poeta, dramaturgo y novelista francés Víctor Hugo: “Entre un GOBIERNO que lo hace mal y un PUEBLO que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa”, la pregunta del millón, esto es amor por México. Sumemos Voces.