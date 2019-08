Inflación: lo bueno, lo malo y lo feo

En un intento por simplificar la cuestión de la inflación, retomo la definición que brinda el Diccionario de Economía de Bannock, Baxter y Rees (Penguin Books) Inflación: Proceso de aumento constante de precios, que resulta en un poder de compra decreciente de una suma nominal de dinero determinada. Las teorías acerca de sus causas con frecuencia se clasifican en teorías de inflación por empuje de costos y teorías de inflación por tirón de la demanda.

Cualquier asalariado bajo contrato formal o informal percibe fácilmente el efecto del crecimiento de los precios, sobre todo en la adquisición de los bienes básicos. Esta pérdida impulsa las negociaciones entre los empleadores y los vendedores (trabajadores subordinados). Las negociaciones usando como referente la inflación de precios de bienes finales de consumo dejan de lado elementos fundamentales de la dinámica de precios, como la productividad y los precios de los bienes para la producción. Entre ellos la mano de obra y costos de producción.

Para medir la evolución de los precios de los bienes de consumo final se elabora el Índice de Precios al Consumidor, del cual hay diversas versiones: de la Canasta Básica rural y urbana; Por ingreso salarial: salario mínimo, 2, 3, y cinco salarios y más; entre otros. Para medir el comportamiento de los precios pero desde la perspectiva de las empresas se elabora el Índice de precios al productor, que nos informa del efecto de la inflación en la producción.

El crecimiento de los precios de bienes de producción como de consumo, es normal, pues los procesos económicos son muy complejos y entre ellos hay diversos desajustes. Por ejemplo, las variaciones en la optimación en el uso de los insumos por cambios en el proceso de producción o innovaciones tecnológicas, con menor desperdicio o mejor control de calidad por el internet de las cosas, o medios de producción más eficientes y de menor costo. Del mismo modo cambios en los impuestos y derechos que pueden afectar los precios de los insumos, sobre todo si son bienes que venden empresas públicas.

Cuando, en general, los precios de los bienes de consumo básicos permanecen más o menos estables en términos del Índice de precios al Consumidor (INPC), los asalariados pueden disminuir su nivel de ansiedad y por decirlo así, “están de plácemes”. Para nadie pasa inadvertido que los bienes agropecuarios tienen ciclos, pues obedecen en algunos de los casos a leyes de la naturaleza. De ahí que si hay condiciones agrícolas adversas, pues la oferta se reduce y los precios tienden a aumentar. El Banco de México está responsabilizado por ley, para incidir en la dinámica general de precios y/o ritmo inflacionario. Constantemente está vigilando, su comportamiento.

Con base en sendos análisis econométricos se propone metas de crecimiento de los precios. E intervienen diversas formas para salirle al paso a la inflación fuera de ciertos rangos. Cuando los precios crecen conforme a la meta establecida, los gobernadores del Consejo o el Banxico que es lo mismo, se muestran gozosos con cautela (en cuanto a la dinámica de los precios pues después de todo, la “cosa” no es tan simple).

El INPC mostró un crecimiento de precios anual al mes de julio de 3.78 por ciento –inflación dice el INEGI--. Si todo quedara en ese nivel, pues que bien. Pero si se analiza con mayor detalle, se encuentra que, los precios agropecuarios subieron en el mismo lapso 5.61 por ciento, y me consta que así ha sido y aún más, pues el que hace el mandado soy yo. Siento perplejidad, escalofríos y me pongo molesto (no por recibir instrucciones, que ya estoy acostumbrado) sino por recibir en el bolsillo el impacto de las políticas agropecuarias fallidas del actual gobierno.

Me cambia el ánimo, llego al agradecimiento, cuando verifico que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, medido por el componente del INPC, sólo sufrieron incrementos de 1.73 por ciento. Lo cual obedece al fanático rigor neoliberal para administrar el ingreso y gasto fiscal del actual gobierno.

Pero el comportamiento de precios señalado por el subíndice para las mercancías procesadas (Alimentos, Bebidas y Tabaco; como Mercancías no Alimenticias) es de sólo 3.85 por ciento, se me altera la presión y el ritmo cardíaco (creo que voy a necesitar dosis fuertes de Valeriana Officinalis para enfrentar el preocupante porvenir). ¿A dónde se fueron los apoyos directos a los beneficiarios de los programas asistencialistas del gobierno federal? ¿Son insuficientes para compensar el desempleo creciente en el sector formal de la economía, propiciada por los despidos en el sector público y la retracción de la inversión pública y privada? ¿Acelerará el gobierno el gasto corriente para recuperar su desfase? ¿Cambiará las decisiones que han sembrado colosal incertidumbre en los inversionistas? ¿La recesión en los Estados Unidos nos encontrará en el estancamiento económico? En definitiva no quisiera ser testigo de que el subíndice de precios al consumidor que comento pase de cambios de 0.15 mensual a números negativos, por falta de demanda.

Algunos de los índices nos muestran que se está configurando un escenario muy, muy feo.