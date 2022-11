Ingeniería genética y diabetes mellitus

Una de las herramientas de la biotecnología que trata la modificación y transferencia de ADN de un organismo a otro es la Ingeniería Genética. A través de distintas herramientas de la bioquímica, se tiene la posibilidad de crear nuevas especies, realizar correcciones de determinados defectos genéticos y elaborar diversos compuestos. Actualmente existen muchas técnicas de ingeniería genética “biotecnológicas”, entre las que se destacan la Amplificación del ADN, Secuenciación del ADN, Reacción en cadena de la polimerasa, Plasmocitosis, Clonación molecular, Mutación excepcional, Transgénesis y Bloqueo génico. Cada vez son más los campos que disfrutan de los beneficios que ofrecen los avances en esta materia. Esto ha permitido aumentar la calidad de vida en los seres humanos.

La población mundial no detiene su crecimiento y esto ha motivado avances para buscar soluciones eficaces para satisfacer necesidades humanas (directa o indirectamente). Gracias a la utilización de la ingeniería genética, se ha conseguido modificar las características de plantas para mejorar su productividad, tiempo de maduración de los frutos, la calidad, resistencias a las plagas, tolerancia al frío o calor y otros aspectos. Precisamente a partir de las aplicaciones en esta área se han tejido mitos sobre su nocividad. La industria farmacéutica produce medicamentos mediante la utilización de bacterias, levaduras o células de animales mamíferos cultivados en laboratorios, favoreciendo de cierto modo la salud del ser humano. En la actualidad, se destacan como logros de la Ingeniería Genética: la insulina, la hormona del crecimiento y factores de coagulación. En el pasado, estos factores, se obtenían mediante extracción directa de tejidos o fluidos corporales, gracias a los avances, se utiliza la clonación de genes de ciertas proteínas humanas en microorganismos, a esto se le llama tecnología del ADN recombinante.

Para valorar la importancia de la hormona insulina, es preciso referir su relación con la enfermedad denominada diabetes. La diabetes es una enfermedad del metabolismo (forma en que el cuerpo usa los alimentos para obtener energía y desarrollarse). En particular, se relaciona con uno de los nutrientes provenientes de los alimentos que brindan energía, llamados carbohidratos. Normalmente, el estómago y el intestino metabolizan los carbohidratos presentes en los alimentos y los transforman en un azúcar denominada glucosa. La glucosa es la principal fuente de energía del organismo. Luego de la digestión, la glucosa ingresa a la sangre para darle energía al cuerpo. Para que la glucosa pase de la sangre a las células del cuerpo, el páncreas produce una hormona llamada insulina. Si tiene diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina o las células no la pueden utilizar como deberían. En consecuencia, la glucosa se acumula en la sangre, lo que provoca diabetes ---también conocida como niveles altos de azúcar en la sangre---. En general, la diabetes se divide en tres categorías: Tipo 1. Enfermedad en la que el páncreas no produce suficiente insulina.Tipo 2. Esta enfermedad se desarrolla cuando el organismo se torna resistente a la insulina y, como resultado, el páncreas ya no puede producir suficiente insulina o de la calidad necesaria para mantener en equilibrio de los niveles de azúcar en la sangre. Diabetes gestacional. También conocida como diabetes mellitus gestacional, este tipo de diabetes solo se presenta en las mujeres embarazadas.

La omisión de cuidados de esta enfermedad, en el plazo largo, puede provocar, entre otros los siguientes trastornos (o sus combinaciones): Problemas oculares, como dificultad para ver (especialmente por la noche), sensibilidad a la luz y ceguera; úlceras e infecciones en la pierna o el pie, que de no recibir tratamiento, pueden llevar a la amputación de la pierna o el pie; daño a los nervios en el cuerpo causando dolor, hormigueo, pérdida de la sensibilidad, problemas para digerir el alimento y disfunción eréctil; Problemas renales, los cuales pueden llevar a insuficiencia renal; debilitamiento del sistema inmunitario, lo cual puede llevar a infecciones más frecuentes; aumento de la probabilidad de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

Encontrar el lazo causal entre la diabetes y sus efectos se erigió en un reto, en particular por el velo tendido por sus síntomas. Desde el siglo XIX fue comprendiéndose que el páncreas desempeñaba una función endocrina que regulaba la glucosa en la sangre y que su deficiencia obligaba a los riñones a esforzarse para eliminarla, lo que causaba la abundante micción, la deshidratación y la sed. Restaba encontrar el elemento esencial que el páncreas suministraba al organismo y cuya ausencia causaba la diabetes. En 1921 Frederick Banting y John James Rickard Macleod descubrieron y aislaron la insulina y al año siguiente trataron al primer paciente. La intervención de la farmacéutica Eli Lilly hizo accesible la hormona para el grueso de la población enferma. En 1951 Frederick Sanger descifró la secuencia de aminoácidos de la insulina lo que permitió producirla por síntesis química. En 1969 Dorothy Hodgkin determinó su estructura por cristalografía de rayos X. Estos descubrimientos facilitaron la producción en masa de insulina bovina y porcina, hasta que en 1982, Genentech y Eli Lilly lanzaron la insulina humana (Humulina) generada en bacterias modificadas por ingeniería genética. Desde entonces se han introducido distintas formulaciones, junto con análogos de insulina y otros medicamentos que controlan los efectos de la enfermedad, proporcionando calidad de vida y agregando años a la esperanza de vida de los 450 millones de personas que padecen la enfermedad.