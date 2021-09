Inicia la era Marco Bonilla

El viernes 10 de septiembre, Marco Bonilla asumió el cargo de presidente municipal de Chihuahua, el evento fue con el clásico estilo de los capitalinos, con desfile de alfombra roja y al estilo Hollywood diversas personalidades de la política fueron entrevistados.

Podemos decir que fue un evento enmarcado por la civilidad política contando con la asistencia de los ex alcaldes de Chihuahua, Gustavo Ramos Becerra, Rodolfo Torres Medina, Patricio Martínez, Reyes Baeza, Alejandro Cano, Juan Blanco, Marco Quezada, (los grandes ausentes Carlos Borruel y Javier Garfio).

Desde días anteriores el ahora presidente municipal de Chihuahua, presentó al gabinete municipal, y a diferencia del alcalde de Cuauhtémoc Humberto Pérez, es un gabinete integrado por mujeres y hombres.

En un breve análisis del gabinete municipal, debo reconocer que Marco Bonilla conformó un equipo con perfiles acordes a los cargos de las distintas direcciones del municipio, son personas egresadas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, La Salle, Tecnológico de Chihuahua, Tecnológico de Monterrey, Universidad Nacional Autónoma de México, con ello el Alcalde nos dio una muestra que atrás quedaron las viejas prácticas de nombrar un gabinete integrado por los amigos de generación, (recordemos a los famosos “cachunes” amigos todos del ex gobernador y ex alcalde Reyes Baeza, que a toda costa debían ser ubicados en cargos de gobierno), o bien los gabinetes integrados por los compadres o los recomendados.

Al contrario, Marco Bonilla, nombró un gabinete de gran diversidad, y sin fobias políticas, basta ver que el secretario del Ayuntamiento es Santiago De La Peña, un hombre de probada inteligencia y que ocupó el cargo de oficial mayor en la administración de Javier Garfio.

En sí podemos ver que es un gabinete con experiencia profesional, auguramos que sean servidores públicos que aporten lo mejor de sí, para lograr la meta establecida por el mismo alcalde: hacer de Chihuahua una ciudad competitiva.

Con excepción del Instituto Municipal de la Mujer, no tengo el gusto de conocer a la titular, y el hecho de que mencionen en su currículo que es madre de familia, no significa que cumpla con el perfil para ocupar dicho organismo, esperemos más apertura para que existan políticas transversales con perspectiva de género, que se ocupen y preocupen por atender la alerta de género que vivimos en todo el estado, y que dejen de lado la visión conservadora panista. Una ardua tarea se tendrá en esta causa, así que la nueva titular deberá privilegiar el dialogo con todas las mujeres de la capital.

Marco Bonilla tiene los astros alineados, pues cuenta con toda la confianza de la gobernadora María Eugenia Campos, y en la toma de protesta del alcalde fuimos testigos de la camaradería que existe entre ambos, esperemos que esa sinergia continúe por el bien de la capital, sin duda alguna la clave es sencilla: que el alcalde sea paciente a los tiempos políticos, y se dedique a trabajar, y que en ningún momento intente opacar a María Eugenia, los chihuahuenses somos testigos de los egos políticos, verbigracia: Patricio-Reyes, Reyes-Blanco, Reyes-Borruel, Duarte-Marco Quezada, Corral-Maru.

Deseamos que la luna de miel entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Chihuahua nos dure los 3 años.

Marco Bonilla, en su mensaje ya como alcalde electo reconoció que sus antecesoras Maru Campos y Manque Granados, le dejaron “la vara alta”, pero que asumía el reto de hacer de Chihuahua la ciudad más competitiva, y desde luego trabajar coordinadamente.

El alcalde recibió un municipio con finanzas sanas, así que pretextos no hay, su trabajo como director de una de las áreas más importantes del municipio en la administración pasada da muestra de que tiene la radiografía de Chihuahua, y sabe que cuales son los temas urgentes de atender.

El 10 de septiembre de 2021, inició una nueva historia para Chihuahua, vaya hasta se presentó la nueva imagen del municipio, y se explicó que el logotipo son los cerros distintivos de Chihuahua, aunque de manera subliminal también forma la letra “M”, inicial del nombre del Alcalde, (que el ego y la soberbia no se conviertan en sus enemigos).

El reto de Marco Bonilla, es crear su estilo, pues siendo el pupilo de la ahora gobernadora, al momento de escucharlo solo me hace recordar a Maru, (en pocas palabras la versión masculina), habla con la misma entonación de Maru, los mismos ademanes, etc. Por ello reitero, el reto será que cuando las y los ciudadanos lo escuchemos no pensemos en Maru Campos, pensemos en él.

Desde este espacio deseamos que la Administración Municipal 2021-2024, logre hacer de Chihuahua la ciudad más competitiva del país, y eso incluye que no solo se realicen obras en la zona del periférico de la juventud, sino que se brinden los servicios básicos a las colonias de las zonas marginadas, que se mejore el servicio de recolección de basura, y desde luego que sea una ciudad en la que mujeres y hombres caminemos sin temor por las calles de nuestra querida ciudad.

Continuemos escribiendo la historia de Chihuahua y recuerde:

La maldad vuelve al remitente.

La envidia a quien la siente.

Las mentiras a quien las ha dicho.

El amor a quien lo ha dado.

La rueda gira para todos…

Mtra. Administración Pública.