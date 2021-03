Inspiración inagotable

La amabilidad, la cortesía, la caballerosidad que se les ofrece, no son conductas sin motivación alguna. La consideración que se les tiene en determinados aspectos, en un afán de protección, de galantería y de respeto, no tienen que ver con una visión de que sean seres débiles o inútiles, o de querer aprovecharse de ellas.

Es el sentimiento de tener a nuestro lado y de convivir con esas personas con las que nos complementamos en la amistad, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad en general, el que nos mueve a esa deferencia. Es la mujer que, como madre, abuela, hermana, esposa, hija, maestra, etc., no han dejado de provocar en nosotros los varones, un afecto que inspira poemas y canciones, pero, sobre todo, la voluntad de reconsiderar el comportamiento que en mucho también hemos errado hacia ellas.

Si bien no podemos sustraernos de nuestra responsabilidad por las actitudes negativas, tampoco podemos soslayar lo que hemos construido en favor de familias estables y felices, de mujeres que con su ímpetu y con el acompañamiento del hombre han logrado satisfacer sus deseos de ser profesionistas y/o madres de familia, entre otros. Por supuesto que, sin la compañía o apoyo del hombre, también existen muchas que con un ejemplar esfuerzo han sabido salir adelante de un sinnúmero de situaciones que impone la vida.

Pero qué decir de los varones, que hemos edificado nuestra existencia con una amplia dependencia de la mujer. Su notable fortaleza, sensibilidad e inteligencia, han marcado el rumbo de nuestras vidas, y ni cómo negarlo. Las progenitoras, con sus tiernos apapachos, consejos, años de dedicación, y hasta con su estricta disciplina, han forjado ciudadanos de bien, y han orientado a sus esposos, en su caso, igualmente por el camino del bien.

Su lucha por la igualdad con los hombres es muy respetable y entendible, incluso respecto de una parte de ellas que pretenden culpar a todos y cada uno de ellos de las adversidades a las que se enfrentan. Visiones e intereses distintos entre ellas mismas, que finalmente no deberían excluir al hombre en la búsqueda de la solución de sus problemas. Somos muchos los que, desde hace años, seguimos levantando la mano para cooperar en un esfuerzo que debe ser conjunto para resarcirlas de las aberraciones que han padecido.

Desafortunadamente existen posturas exacerbadas que hasta con esos detalles tan finos y nobles, que hacen patente el respeto y la cordialidad, pretenden eliminarlos. ¿En qué se puede ofender a una fémina cuando se le abre la puerta de un vehículo o de un inmueble? ¿Qué problema existe en que el hombre, en un propósito de protección, al caminar por las calles le pida a la mujer que se ubique del lado de las paredes? ¿A poco con ayudarles cargando los cuadernos y libros de la escuela, o cualquier otra cosa, estamos sugiriendo que son débiles? De ninguna manera, a eso se le llama caballerosidad, y eso no debe perderse.

Poetisas, científicas, políticas, empresarias, artistas, entre otras, son dignas de admirar, pero de la misma manera, con idéntica dignidad, las mujeres que han optado por desempeñar el honroso papel de amas de casa, también merecen nuestra más alta consideración y reconocimiento.

La lucha por la igualdad no debe rebasar su propio objetivo, precisamente el de estar a la par, y no unos -o unas- por encima de otros. La amabilidad del hombre hacia la mujer no es contraria con dicho propósito, y debe prevalecer por sobre todas las cosas.

Por último, respecto a esa búsqueda por la igualdad, me queda una interrogante: ¿qué tienen que ver las manifestaciones violentas con el feminismo?