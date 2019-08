Instituto de Salud para el Bienestar y el Derecho a la salud

Como ocurre con muchas de las ideas de la 4T, alientan numerosas, generosas y plausibles intenciones, en el caso de la sustitución del Seguro Popular por el Instituto ocurre lo mismo.

El diputado Mario Martín Delgado Carillo, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, ante la Comisión Permanente, el 3 de julio pasado presentó proyecto de Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes: General de Salud, de Coordinación Fiscal y de los Institutos Nacionales de Salud.

He leído el documento del diputado y adolece de numerosas deficiencias. En términos generales se pueden hacer algunos señalamientos que seguramente serán atendidos con detenimiento por los participantes en los Foros que para el caso han sido convocados por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Por lo pronto la participación del exsecretario de Salud, Salomón Chertorivsky ha dejado mucho que desear. Sin embargo, comparto con éste, el aserto de la práctica ausencia de un diagnóstico mínimamente serio para justificar los propósitos, que no se desprenden propiamente de los “problemas” enumerados en la justificación del proyecto de Iniciativa.

Hay elementos de principios o normas que debieran atenderse con atingencia, y que deben ser referentes para construir un nuevo esquema normativo en materia de salud. La Constitución Federal en su artículo 4º define que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Ahora bien ¿qué se entiende por salud desde la perspectiva de derechos? Y en el artículo 1º establece “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, (énfasis añadido) salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

De modo que el Derecho a la salud física y mental no se refiere solamente a la salud en sí, sino a sus interrelacionados derechos humanos. Partiendo del principio de que no hay derechos importantes y otros no. De estos aspectos el proyecto se deslinda y privilegia del modelo médico de tiempo atrás abandonado.

De nada sirve estar proporcionando vitaminas a los sujetos de derecho en los servicios médicos cuando la persona no puede satisfacer los mínimos de alimentación (derecho a la alimentación), o tiene que sufrir una contaminación parasitaria reiterada, merced a que tienen que beber agua contaminada, afección que le es tratada una y otra vez con medicamentos para desparasitar (derecho al agua); a que se le trate una y otra vez de afecciones respiratorias cuando la fuente de contaminación es una planta termoeléctrica cercana al domicilio de la persona (derecho a un medio ambiente sano); y así con otros derechos, vivienda, educación, información, trabajo, participación, discriminación por cualquier categoría y un larguísimo etcétera.

En lo personal, me parece loable desde todo punto de vista, que a los sujetos de derecho se le presten servicios médicos integrales y se le proporcionen los medicamentos necesarios para recuperar o controlar la salud física y mental para ponerlos en posibilidad gozar de calidad de vida (¡a la basura con los cuadros básicos discriminatorios, cual si los sujetos de derecho de la medicina institucionalizada fueran personas de segunda categoría!). Por sobretodo estoy de acuerdo en que todos los que han sido marginados (contraviniendo el derecho a la no discriminación) de los sistemas de seguridad social, se les proporcionen servicios de salud de primer mundo ¡a todos y ya!

La Iniciativa abunda en proponer disposiciones en las cuales se utilizan términos que pecan de generalidad y sin que se cuente con las definiciones al caso. Uno de los defectos capitales de la Ley General de Salud vigente y seguramente de la modificada, mantiene el añejo paradigma de encerrar en el mismo marco normativo y de control, la salud y la asistencia social.

Salvo los textos fusilados de la normativa internacional en la iniciativa aludida y ubicados en el marco de referencia, las disposiciones “nuevas” carecen de claridad y precisión. Podrían comenzar por precisar que se debe entender en la 4T por la etiqueta de Bienestar en el nombre de la institución que desean crear y que, estoy cierto, van a crear. Vale de paso, mencionar que las etiquetas o términos símbolo, son muy socorridas por los regímenes autoritarios, así que debe sorprender que pese al pleonasmo que implica vincular la salud con el bienestar, veremos proliferar, alimentación básica para el Bienestar, vivienda popular para el Bienestar, y así sucesivamente en cada transformación institucional.

También tengo la expectativa, aunque preñada de escepticismo, de que a las aportaciones de los foros en curso, se les presten oídos y se atiendan para mejorar la iniciativa.

Las pretensiones del Instituto si es consecuente con los derechos humanos no se ve cómo las financiará, aun suponiendo que la población objetivo inicial sea la actual derechohabiente del Seguro Popular (53 millones de personas).

Con consenso parlamentario o sin él, el Instituto y las modificaciones a la Ley de Salud, se sancionará y remitirá al Ejecutivo para su publicación y vigencia. Y como la 4T tiene prisa, en aras de construir el futuro, y sin contar con los nuevos instrumentos coordinados, se corre el riesgo de suspender total o parcialmente los servicios a esta población ya hoy vulnerable. Lo cual sería inadmisible. Espero que la lección de cambios destructivos sin la debida programación y la instrumentación de lo “nuevo”, se haya aprendido y no se reitere el afán de destruir sin construir.