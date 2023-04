Insultar con elegancia

En los tiempos actuales hemos suprimido la ironía por la vulgaridad, hemos permitido que nuestro cerebro se vuelva perezoso y, ante un enojo, una provocación o una grosería, contestamos con malas palabras.Pero, ¿Por qué son malas palabras? ¿Acaso tienen sentimientos, se pelean entre sí, son traidoras o qué?Roberto el Negro Fontanarrosa, escritor argentino, se preguntaba:¿Acaso les pegan a las otras palabras? ¿Son malas, porque son de mala calidad?

Veamos tres buenos ejemplos de insultar con propiedad: Se cuenta que un buen día, el dramaturgo y premio Nobel de Literatura irlandés Bernard Shaw le envió a Winston Churchill, a quien detestaba, dos invitaciones para el estreno de una de sus obras teatrales.Con boletos de las entradas iba una nota que decía: "Para que venga con un amigo… si es que lo tiene".Poco después le llegó la respuesta de Churchill: "Me es imposible asistir a la noche de apertura, pero iré a la segunda función… si es que la hay".

En el Parlamento inglés, durante uno de los discursos de Churchill, una diputada de la oposición, Lady Nancy Astor, pidió la palabray ella dijo: “Sr. Ministro, si Vuestra Excelencia fuese mi marido, yo pondría veneno en su taza de té.”Churchill, con mucha calma, se quitó los lentes, y en medio de un gran silencio exclamó: “Y si yo fuese su marido, con gusto me lo tomaría.”

Y la última: Churchill estaba visiblemente bebido y una señora le reprochó con aspereza su afición al alcohol: “Sir Winston ¡es usted un borracho!”- “Si señora, yo soy un borracho y usted es muy fea; peroa mí, mañana se me habrá pasado lo borracho y usted seguirá siendo fea.”

La palabra insulto proviene del latín insaltare, que quiere decir caerle a alguien, refiere Héctor Anaya, quien se ha dedicado a recopilar insultos y agravios entre políticos, literatos y demás personajes conocidos. Uno de ellos, dice que el insulto logra lo que no pudo conseguir Shylock en la obra El Mercader de Venecia, de William Shakespeare:Shylock, es el usurero que le presta dinero a Antonio, quien a cambio le empeña una libra de su propia carne, "lo más cerca del corazón". Cuando Shylock,que detestaba a Antonio, pretende cobrarle, la abogada de Antonio le dice: él te empeñó una libra de carne, pero ni una sola gota de sangre, a ver cómo le haces…. Y Shylock se quedó sin poder cobrar la deuda.

En cambio, el insulto sí lograarrancarte un pedazo de carne. Porque, además, las palabras sarcasmo y escarnio, que tienen mucho que ver con los insultos, se relacionan con la carne. Sarcásticamente es posible arrancar un pedazo de carne sin derramar una gota de sangre,pero se queda lastimado para siempre.

Lo que en México es una majadería enorme, la más terrible de ellas es la chingada, palabra que se ocupó ampliamente,el premiado Nobel de Literatura Octavio Paz, en su libro el Laberinto de la Soledade incluso, le dedicó un capítulo entero, en cambio, en Bogotá, Colombia, pueden escuchar a una señora educada decirle a su pequeña hija “Ya se te chingó el vestido". Puede ser alarmante para nosotros oír a una señoraexpresarse así, pero allá no se sorprenden, les parece natural, ya que se utiliza cuando se descose la bastilla.

Pendejo, en Colombia significa tonto, en México es más fuerte que eso, mientras que en Argentina, Uruguay y Paraguay quiere decir joven.En Paraguay, es el novio de la muchacha. Imaginemos que ya son altas horas de la noche y los padres, impacientes dirán: ¡a ver a que horas trae a la casa a mi hija el pendejo! ¿Qué divertido no? Aunque no vivo en Paraguay, lo mismo le digo yo a… perdón, sigamos con el artículo.

La Real Academia Españoladice que un insulto es, en su primera acepción, una ofensa dirigidaa alguien, provocándolo e irritándolo con palabras o acciones.

Un insulto hay que responderlo en cuatro segundos… Después se vuelve rencor.Los insultos más corrientes están al alcance de cualquiera. Estos nos los sabemos todos, ¿verdad? Hay insultos dirigidos hacia el físico, la capacidad mental o la reputación. Un buen insulto es una estocada certera que deja al contrario de rodillas ante ustedes. Un buen insulto no ha de ser burdo como si golpearan con una piedra, no… debe herir de forma exacta, certera. Debe ser un insulto elegante.

Los insultos son como los viajes, se disfrutan cuando los preparan, cuando los viven y cuando los recuerdan.

Al insulto,lo sienten nacer en un espacio indeterminado del estómago,lentamente, de manera lánguida, deliciosa, puliéndolo. Luego, se dibuja el alcance, se paladea el impacto.Asciende desde lo más profundo de las entrañas, toman aire los pulmones, sacan fuerzas de su corazón, se encamina hacia la boca, las cuerdas vocales vibranal tono adecuado, finalmente llega hasta los labios: Pum, seco, sonoro, contundente. Ven miradas aterradas en los testigos del insulto, pequeños gritos que se ahogan, gestos de incredulidad, a lo mejor cierta sonrisa condescendiente. Entonces, ustedes notarán como si se hubiesen quitado un peso de encima….¡Qué bien se siente!

María Del Pilar Montes De Oca es unamexicana inteligente, divertida, editora de la revista Algarabía. Publica artículos muy amenosen redes sociales y es la autora del libro “Para Insultar Con Propiedad”, donde se dio la tarea de recopilar más de 2000 insultos,tomados de diccionarios, legajos, textos literarios, pasquines y del uso coloquial del habla para formar un diccionario que le haga honor al arte de Insultar y nos ayude a hacerlo con propiedad. Aquí cito algunos ejemplos de insultos elegantes.Achonado: Dicho de alguien que es atontado, indiscreto, hablador.” ¿Por qué le comentaste a ese achonado de nuestro proyecto? Ahora lo va a estar difundiendo con medio mundo.”Liebre: hombre tímido y cobarde. “Te van a seguir haciendo bullying si no los enfrentas, ¡No seas liebre, Hildebrando!”No, aplanacalles tampoco es una máquina, es una persona ociosa.A un entrometido le pueden llamar zampalimones. "Nada más vienes a eso, zampalimones, a meter tu cuchara en asuntos ajenos”. La próxima vez que quieran llamar tonto a alguien, no usen esa palabra, pueden decirlezorimbo o zuate.

Les dejo otros insultos, consultados de aquí y de allá, no me pregunten más, no sean zampalimones:

Mamacallos. Según la Real Academia Española, su definición es: hombre tonto y pusilánime. ¿Qué cosa más tonta y asquerosa que chupar un callo? ¿Y qué articulista odiosolos ha dejado con esa imagen ocupando su mente? Tontivano: Es un tonto vanidoso, alguien que ni siquiera merece un insulto mayor. Papamoscas: Persona simple y crédula, es insultar con cariño.Barbitonto: Una respuesta elegante para decirle a alguien que tiene cara de tonto.Bocachancla: Se refiere a alguien hablador, indiscreto. Cagalindes: Cobarde, traidor.Tragasantos: Es el típico santurrón que va dando lecciones de moral.Vidaperdurable: Pesado, sangrón, hablador, sabelotodo. Tragavirotes: Dice la RAE que es un hombre serio, estirado, erguido en demasía.Pisaverdes: Hombre presumido, que no conoce más ocupación que la de arreglarse, perfumarse y andar de galán todo el día en busca de galanteos. Viceversa: Persona indecisa, veleta, contradictoria.Huelegateras: Metiche, persona entrometida, es quien se asoma por las puertas que utilizan los gatos para entrar y salir de las casas. Son quienes están siempre viendo por la ventana, es el vecino que se sienta en la silla de la banqueta y registra los movimientos de todos. Quitahipos: Persona que por su aspecto o fiereza causa espanto; sujeto malencarado que produce miedo. Es un tipo de aspecto feo, alguien con quien no querrían encontrarse en un callejón oscuro.Cansalmas: Persona aburrida, que repite una y otra vez las mismas historias.Petimetre: Persona que sepreocupa en exceso de su aspecto y de vestir a la moda.Disoluto: Persona entregada a los vicios.Mandilón: Hombre de poco espíritu y cobarde.Cutre: Tacaño, miserable. También significa pobre, descuidado, sucio.Felón, a. Que comete felonía, deslealtad o traición.Poluto, a. Sucio, inmundo.Sebudo,a. Perezoso, tardado.Argüendero, a: Metiches y chismosas.Coscolino, a: Persona que enfoca buena parte de sus energías en ganar los favores de una o más personas del género opuesto (o del de su preferencia). Traqueteado: Dícese de las cosas que han tenido más uso del recomendado y ya están más “pa allá que pa acá”. Puede hacer referencia a un objeto, como el auto, a una parte de tu cuerpo, como la rodilla o al semblante después de una enfermedad o una desvelada.Aguado,a. Al amigo o familiar que es difícil convencerlo de salir a cualquier lado.Fodongo, a. Aquel que hace caso omiso de las normas de etiqueta en el vestir y sale a la calle luciendo sus chanclas con calcetines. Cuenta con más de un par de pantuflas, una bata que todo el mundo le ha visto y una gran colección de pants.Fufurufo,a. Personas que se envalentonan ante situaciones complicadasEl alcohol suele sacar a relucir el lado más fufurufo de las personas.Malacopa: Personas que se transforman en seres detestables una vez que su sangre entra en contacto con alcohol.Chachalaco, a. Persona a la que se le pasaron las copas desde hace unos días y que la siguió por varios días.Mitotero: Especialista en armar relajobajo cualquier pretexto. Guarda ciertas similitudes con elargüendero, pero el mitotero suele trascender las palabras y llegar a los hechos.Farol:Que presume de lo que tiene y de lo que no sabe.Pichicato. a: Esa persona que no te prestaba el lápiz en la clase, la típicaseñora que siempre se enoja por lo caras que están la cebollas y el tipo que reclama todo en el hotel paraver si le hacen un descuento. Personas a las que les cuesta trabajo compartir y que siempre tratan de hacer rendir su dinerito hasta extremos ridículos.Mafufo, a: Persona que actúa de manera errática y disparatada, como si se hubiera excedido en su dosis de cannabis, también llamado, mariguano, a.

Los siete insultos más antiguos del español:Carcunda: Persona de ideas o actitudes retrógrada.Fantoche: Muñeco grotescomovido por medio de hilos. Casquivano: Personas irreflexivas, también puede utilizarse para definir a alguien que no tiene formalidad en sus relaciones sexuales. Verriondo: Este mote trata de hacer una analogía con un animal, especialmente de un cerdo que está en celo. Petimetre: aquellas personas que solamente siguen las modas ocupándose de ellos mismo. Zurumbático: lelo, pasmado, aturdido.Lechuguino: Hombres jóvenes que tratan de seducir mujeres ya adultas, tratando de aparentar una mayor edad.Hay muchos insultos elegantesmás:malandrín, facineroso, bellaco, villano, mastuerzo, archipámpano, mequetrefe, vándalo, batracio, burricalvo, energúmeno, merluzo, botarate, mastuerzo, basilisco, etcétera (este último no es insulto).

En algunos artículos anteriores he mencionado a los batracios, que además, son felones, mandilones, zorimbos, bocachanclas, cagalindes, verriondos, bellacos, mequetrefes y mastuerzos, de quienes me dicen que los han visto chachalacos y muy traquetados.Hasta aquí por hoy, no me pidan más, no sean aguados, no quiero ser un mansalmas ni un vidaperdurable (risas).

Frases de la semana: “El insultodeshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe.” “Los insultos tienen, sobre las razones, la gran ventaja de ser admitidas sin prueba alguna por un gran número de lectores”“Quien me insulta siempre, no me ofende jamás.” “El insulto que hacemos y el que sufrimos no son pesados en la misma balanza.” “Más vale apagar una ofensa que apagar un incendio.” “La ironía es un insulto lanzado bajo la forma de un cumplido.” “Estoy avergonzado de que tales insultos hayan podido hacérseme, y de que no haya podido refutarlos.” Y mis favoritas: “No te hagas daño a ti mismo intentando pensar.” “No me gusta que me interrumpan cuando estoy insultando.”

Cantante recomendado de la semana: Patricia Kaas(1966) es una cantante francesa que intentó, sin éxito, ser reconocida por varias casas discográficas, que la rechazaron.En alguna ocasión llegaron a decirle que el mundo no necesitaba una segunda Mireille Mathieu. Hasta que, en 1985, el actor francés Gérard Depardieu la descubrió y fue el productor de su primer tema. Grabó un extraordinario disco de conciertos con Plácido Domingo y con Alejandro Fernández (Christmas in Viena VI). Los géneros de música que canta son Jazz, Chanson y Pop, con su extraordinaria voz de Mezzosoprano. Mis canciones favoritas: Monmecà moi, Kabaret y sus versiones de La vie en rose, It´s a Mans´World , La foule y La mer

Canción recomendada de la semana:Disfruten una cena de fin de semana con su pareja o con amigos, acompañado de una copa de vinos, una tabla de quesos, una pasta y una piza escuchando la agradable voz de Patricia Kaas. Y que mejor que escuchar a medio volumen La mer, la cual se conoce en sus versiones en inglés como Beyondthe Sea. Esta es una canción original del compositor francés Charles Trenet (1913-2001), la más famosa de sus composiciones, grabada en 1946 y con más de 400 versiones. Miguel Bosé, Ray Conniff, Robbie Williams, Rod Stewart, George Benson, Richard Clayderman, Michael Bublé yMireille Mathieu, son algunos de los cantantes que la han interpretado en francés o en inglés, mi versión favorita es la de Patricia kaas.

Por hoy es todo. Pues me voy…

Posdata: No se aceptan críticas, porque ¿saben ustedes cual es la diferencia entre una crítica positiva y la negativa? Pues, la positiva es toda la que yo hago y, la negativa es… ¡toda aquella que me hacen a mí!