Si usted tiene algunas “palancas” de esas que en México no faltan y sus hijos tienen un trastorno que les impide conocerse a sí mismos, siguen órdenes al pie de la letra y se creen genios de vanguardia, no los mande al psicólogo, en la UACH o la Secretaría de Cultura los esperan con los brazos abiertos, y aunque he tolerado insultos del IEE, la UACH y la Secretaría de Cultura, todo tiene sus límites.

Resulta que un trabajador de la Secretará de Cultura se cubría de flores a sí mismo, y le dije –en ese chismógrafo que es el Facebook- que no era la mitad de creativo, trabajador y capaz que mi padre Gabriel Borunda, que ni a él ni a mí nos ofrecieron jamás una plaza en el entonces Ichicult, y eso que abusaban de nuestro trabajo, talleres y disposición para atravesar el estado de norte a sur y de este a oeste, entierra de narcosy recitándoles poemas de valor y lucha al oído.

El atrevido en cuestión dijo que ni mi padre ni yo teníamos la capacidad organizacional para trabajar en una institución como la Secretaría de Cultura, ¿entonces cómo ganamos dinero wey, si según tú no trabajamos? MI padre trabajó en la UACJ y yo trabajo en COBACH, lo que el cretino en cuestión quiso decir es que ni mi padre ni yo no soportamos la simulación -esas mentiras como contribuyeron a llevarlo a la tumba- y que no somos juguetes sexuales, ni tapete político de nadie. Por mí la Secretaría de Cultura y sus perros mansitos –espero que ya estén despedidos, salvo dos o tres que hacían todo el trabajo- se pueden ir con trémulos pasos en camino hacia la progenitora de sus días y una vez ahí pueden preceder a la perturbación. Son intelectuales ni modo que no entiendan lo que les dije.

Porqué una mujer como yo nunca fue contratada en el entonces Ichicult, porque soy bonita, y lo digo sabiendo que la belleza en realidad no existe, son momentos, preferencias y hasta publicidad, delgada de piel blanca, con vista de lince y la mala costumbre de denunciar malos manejos, para entrar al Ichicult hay que ser presuntuosa, dilemas de género que las feministas Vogue eluden, pasada de peso, pelo sin ningún rumbo y usar lentes, los lentes son todo en el mundo de los intelectuales. No han notado que una belleza como Mari Curie en la película parece una anciana con pelo de gato encrespado, y el guapísimo Yukio Mishima lo mismo Fredy Mercury parecen dos feitos de la cuarta en honor a los acomplejados y feos intelectuales.

Gabriel Borunda trabajó impartiendo talleres gratuitos por todo el estado, hasta en Guadalupe y Calvo, cuando su salud ya no se lo permitió, me subí al ring. No admito que un funcionario anónimo de cuarta categoría afirme que Gabriel Borunda, escritor, promotor cultural e investigador de campo nunca fue digno de estar en la nómina de los culturosos. De hecho, me parece grave que una gran figura, Rogelio Treviño, hombre que no pudo ganar premios locales, golpeador de mujeres y misógino orgulloso se muestre en la Secretaría de Cultura, explica perfectamente porqué rendimos culto al feminicidio en lugar de perseguirlo, ahí debería estar la efigie de mi padre un hombre de hizo de la literatura trinchera y defendió a las mujeres.

Y es que para ser parte de la nómina bonita y con compensación, hay que ser como Ramón Olvera por ejemplo, que un día no te saluda y otro tampoco, porque sería como vincularse a creadores críticos radicales del poder y de eso pues no engorda la cuenta.

Olvera empezó en el Colegio de Bachilleres con las juventudes del PRI sin mucho éxito, fue hasta que cayó en la facultad de Filosofía y Letras que el celebérrimo maestro Pacho Flores impulsó su carrera política, y ahora ya ni le habla a su protector.

Y no es el único, Reneé Acosta, que llegó al Ichicult cayéndose de elogios a la encargada del área de literatura, a la que luego empantanó de chismes y se quedó en su lugar, ni mi difunto padre ni yo somos para esas cosas. Corría el año del 2006 y hubo un premio escolar de poesía, Reneé Acosta fue comisionada como jurado, una comisión ya está incluida en tu salario, pero se lanzó sobre el director de la escuela y le dijo, que era demasiado, que todo los querían gratis y consiguió sus cinco mil pesitos por un trabajo que ya estaba pagado, me quedé mirando atónita igual que Edgar Trevizo, Johadan y la escritora Apodaca, que si íbamos gratis y hasta perdimos dinero por pedir un día de trabajo libre. Desde entonces tengo claro que ya no quiero nada con los culturitos.

Me disculpo por lo que le dije al crítico anónimo, tenía razón ni mi padre ni yo fuimos alcohólicos, tapetes políticos ni juguetes de nadie. Un artista sólo puede caminar por territorio libre.

Le pido perdón a todos los corruptazos en la Secretaría de Cultura (son muchos para nombrarlos) y le pido perdón a los poquísimos servidores públicos decentes como Iván Carlos, soy una adicta a la esperanza, cuando presentamos el libro “La Invasión”, maravillosamente ilustrado por José Lucero, y editado por Gisela Franco, una de las empleadas de la Secretaría se acercó a mí y empezó a hacerme preguntas, no halagos, sobre la cultura maya, de uno en uno se hace un mundo mejor. Y por favor no ensalcen misóginos, digno de honra es el defensor de los derechos de la mujer Gabriel Borunda.