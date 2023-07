Inteligencia artificial y la salud de los pacientes

Retomo en lo fundamental, artículo que publicara en marzo de 2018 en este espacio. En él se reiteró el derecho a la salud que gozan mexicanos, el cual es garantizado por el Estado. Literalmente la Constitución lo expresa como garantía al mencionar el derecho a la protección en el artículo 4o. Complementariamente la Ley General de Salud en su artículo 2º. Establece: “El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social; IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud; V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud”.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales consigna en su Artículo 12: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

En los hechos la 4T muestra que este derecho no sólo está lejos de alcanzarse sino parece estar cada vez más distante. La calidad y la oportunidad de los servicios de salud institucionalizada evidencian que para quienes toman las decisiones en la Administración Pública observan sus obligaciones como propósitos “programáticos” (como aspiración). La principal carencia se resume en la falta de aplicación de recursos a los fines del derecho a la protección de la salud.

No obstante, existe la posibilidad de eficientar el uso de los recursos al cambiar la base tecnológica con que se realizan las acciones de salud. Se pueden realizar más y mejores tareas con la misma dotación de recursos, salvo que sigan mermando la asignación presupuestaria.

Hace tiempo que la Secretaría de Salud estaba empeñada en mejorar los “expedientes electrónicos” y volverlos accesibles en todo el territorio, de tal modo que un “beneficiario” pueda acceder a los servicios de salud en cualquier punto del estado o del país, sin necesidad de capturar de nuevo todos los conceptos del expediente y por otra parte, acceder a la historia de atención del sujeto de derecho o beneficiario. Esto implica la existencia de un sistema integrado para todo el país. En el IMSS, el médico familiar no puede consultar el expediente electrónico de los especialistas (entre otras cosas porque no existe).

Suponiendo la existencia de una red integral para todos los servicios de salud, también es factible diagnosticar a distancia, y en futuro no lejano incluso realizar intervenciones quirúrgicas mediante robots operados a miles de kilómetros.

En un primer momento, el médico especialista apoyado por un(a) enfermero(a) o médico general, en clínica, brigada o comunidad rural aislada. Es un sistema de comunicación interactiva a distancia. Esto era tecnológicamente factible hace diez años. En la actualidad se puede ir mucho más lejos con ayuda de la inteligencia artificial.

Uno de los campos donde más impacto ha tenido el desarrollo de la inteligencia artificial es la medicina, especialmente en el ámbito del diagnóstico. “Por ejemplo, se ha aplicado deep learning [una de las ramas de la inteligencia artificial que permite a las máquinas desarrollar métodos de aprendizaje automático complejo] para analizar mamografías, resonancias magnética y ultrasonidos y conseguir así diagnosticar el cáncer de mama mejor que los médicos”. Se trataba en 2018 de la iniciativa más avanzada ha sido puesta en operación por la empresa Yitu dedicada al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial e instrumentada en los hospitales más prestigiados de China, denominada AICare. Hasta aquí el antecedente.

Desde entonces son numerosos los esfuerzos en el mismo sentido. El más reciente a mi alcance es el de Med-PaLM, cuyos resultados fueron dados a conocer en la revista Nature antier (Singhal, K., Azizi, S., Tu, T. et al. Large language models encode clinical knowledge. Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06291-2) un modelo de inteligencia artificial generativa similar a ChatGPT, que se alimenta de grandes bases de datos y logra organizar esa información para dar respuestas con sentido, aunque no son siempre certeras ---vale especificar, como ocurre con los especialistas médicos---. en grandes bases de datos de preguntas y respuestas médicas que incluyen de las preguntas más buscadas por usuarios en internet. Según la investigadora Shek Azizi, una de las autoras del artículo, la evolución de los resultados “ha pasado en tres meses de un rendimiento de aprobado a nivel experto” en los exámenes que miden su capacidad de respuesta a estas cuestiones. Un panel de médicos estimó que el 92,9% de las respuestas de formato largo generadas por Med-PaLM coincidían con el consenso científico, ligeramente por encima del 92,6% de las respuestas dadas por médicos humanos. Claro, no se puede esperar que en el corto plazo reemplacen al diagnóstico médico, pero pueden prestar un apoyo muy veloz para apoyar la intervención del médico. Por esta vía, en un futuro no previsible, la salud de los pacientes puede mejorar.

Finalmente es importante considerar que la medicina aplicada es un esfuerzo humano en el que la comunicación permite interacciones clave entre médicos y pacientes. Sin embargo, los modelos actuales de inteligencia artificial (IA) para aplicaciones en medicina y atención médica no han logrado utilizar completamente el diálogo comunicativo. Estos modelos, aunque útiles, son predominantemente sistemas de una sola tarea que carecen hasta ahora, de la expresividad y capacidades interactivas. Como resultado, existe una discordancia entre lo que los modelos actuales pueden hacer y lo que se puede esperar de ellos en los flujos de trabajo clínicos del mundo real. Sin embargo, sus limitaciones son superables.