Intolerancia, impunidad y negocios

Ciudad Juárez.- Si hay algo que caracteriza a esta administración estatal es la intolerancia a la crítica. Desde el inicio del presente quinquenio, quedó bastante claro que no se iba a permitir ningún tipo de señalamientos al trabajo realizado por el jefe del Ejecutivo estatal. Y esa ha sido la tónica que no ha dejado de ser utilizada ni un solo día por el actual Gobierno estatal. Botones de muestra hay infinidad, pero el más reciente tuvo lugar en Palacio de Gobierno y fue protagonizado por el propio gobernador.

Resulta que sólo por haber portado durante una ceremonia de premiación una camiseta con la imagen de Miroslava Breach, periodista cobardemente asesinada, el también periodista Marco López Romero fue recortado de la fotografía oficial que publicó el Gobierno del Estado en redes sociales. Esta protesta pacífica y pasiva no agradó a las autoridades estatales quienes decidieron mutilar la imagen del periodista de la foto de grupo publicada por el gobernador, a pesar de que se encontraba siendo galardonado. Todo indica que los tiempos de intolerancia que se viven en el estado de Chihuahua no permiten siquiera una silenciosa manifestación de inconformidad de este tipo.

Y es precisamente el clima de impunidad que reina en la entidad lo que provoca el pronunciado incremento en los niveles de inseguridad. La percepción ciudadana es que el Estado de Derecho parece haber desaparecido del horizonte chihuahuense. No hay y parece que no habrá la justicia que demanda la sociedad en muchos casos que todavía se encuentran pendientes de resolverse satisfactoriamente. El asesinato de la periodista Miroslava Breach ocurrido el 23 de marzo del 2017 es otra muestra más de la impunidad que ya no puede ocultarse. El tiempo pasa y no se ve voluntad política para esclarecer este indignante crimen.

Pero los negocios personales y muy particulares mezclados con la impunidad, tampoco están ajenos a esta administración estatal. La muestra es lo que está ocurriendo desde hace meses en el caso de las gasolineras ARCO, que han sido clausuradas en su operación y en su construcción por mandatos judiciales. Pero es evidente que una influyente red de corrupción protege a esta cadena de estaciones de gasolina en donde tiene participación la familia De la Vega. A pesar de las sentencias de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, que han ordenado frenar la construcción y operación de las gasolineras, mantiene su inmunidad y despacha gasolina con la complacencia del poder.

Abogados vinculados a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, parecen ser los encargados de defender la ola de corrupción de la empresa gasolinera, y se caracterizan por ser funcionarios y litigantes, como es el caso de Jorge Espinoza Cortés, expresidente del Comité Municipal del PAN y actual consejero jurídico del gobernador Corral. También se vincula en esta trama político-empresarial al exsenador y ex ecretario general de Gobierno estatal César Jáuregui Robles, y se ve involucrado en esta defensa legal.

La cuestión es que este caso llega hasta la FGR y la defensa jurídica de los abogados panistas se empieza a desmoronar. De inicio perdieron el juicio de amparo que permitía la operación de las gasolineras ARCO. Ahora, enfrentan un proceso penal ante la Fiscalía General de la República por el delito de fraude procesal, de acuerdo a la carpeta de investigación FED/CHIH/JUA/0000477/2019. Según el referido expediente, los abogados habrían mentido a los magistrados sobre la negativa del Gobierno municipal de negarles las licencias uso de suelo y continuaron operando bajo impunidad.

Las autoridades municipales han afirmado que no se meterán en este pleito de gasolineros. Ahora la atención está centrada en las dependencias municipales que tendrán que ejecutar la sentencia emitida por magistrados para dejar de asumir las consecuencias de no acatarla. Es evidente que esta combinación de poder, influencias, impunidad y negocios está siendo muy provechosa y seguramente nada impedirá seguir con esa práctica. Se pesaba que ya en tiempos de la 4T las cosas cambiarían, pero parece que no. Todo indica que siguen igual, o peor.