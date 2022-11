Involución mental y contaminación del medio ambiente

En lo que va transcurriendo de la tercera década del siglo XXI del tercer milenio, estamos observando y quizá un tanto inmersos, una serie de acontecimientos locales, nacionales, continentales y mundiales no muy alentadores, que no pocas veces, nos hace pensar y reflexionar, acerca de sí nuestros actos y actitudes son lo correcto o estamos perdiendo o alejándonos de la ruta del ser humano.

Ha sido tan superado ese homo sapiens, ese homo faber, ese homo videns (Giovanni Sartori), ese homo… ¿que ahora impera el homo economicus, el homo ciberneticus, que a cual más a cual menos están haciendo a un lado la teoría y práctica de la ECONOMÍA MORAL, negando implícita y explícitamente la visión moderna de humanidad? Cuando el progreso científico-técnico, el perfeccionamiento de las facultades creadoras de los individuos, debiera ser canalizado esencialmente para beneficio de toda la comunidad humana.

Se observan, se perciben y se viven directa o indirectamente guerras tan atroces que afectan a toda la humanidad, como la que enfrentan Rusia y Ucrania, provocada desde sus orígenes por la OTAN y los USA; así como en otras partes de Asia y del mundo árabe (Israel contra Palestina, por ejemplo). Pugnas político-politiqueras, electorales y electoreras, algunas que caen en la vulgaridad –nada ejemplares para las nuevas generaciones–, entre las diversas expresiones y/o fuerzas de derecha contra la izquierda, como las que se han presentado y se siguen presentando en Latinoamérica y el Caribe; y, en estos momentos, especialmente, en la Patria y Matria mexicana.

Horrorizan los crímenes jamás vistos, cometidos por sicarios del crimen organizado y “desorganizado” en contra de menores, mujeres, jóvenes, ancianos, contra familias enteras. Teniendo como principal causa el cultivo, fabricación, control, distribución y venta de drogas naturales y sintéticas (químicas); cuyo consumo ya no respeta edades ni condición económica o creencias.

¡Vaya mundo en el que nos está tocando vivir! Con qué objetividad escribió Eduardo Galeano, en “Patas Arriba La Escuela del Mundo al Revés”, entre otros hechos lo siguiente:

“Los pistoleros que se alquilan para matar realizan, en plan minorista, la misma tarea que cumplen, en gran escala, los generales condecorados por crímenes que se elevan a la categoría de glorias militares. Los asaltantes, al asecho en las esquinas, pegan zarpazos que son la versión artesanal de los golpes de fortuna asestados por los grandes especuladores que desvalijan multitudes por computadoras. Los violadores que más ferozmente violan la naturaleza y los derechos humanos, jamás van presos. Ellos tienen las llaves de las cárceles.

“En el mundo tal cual es, mundo al revés, los países que custodian la paz universal son los que más armas fabrican y los que más armas venden a los demás países; los bancos más prestigiosos son los que más narcodólares lavan y los que más dinero robado guardan; las industrias más exitosas son las que más envenenan el planeta; y la salvación del medio ambiente es el más brillante negocio de las empresas que lo aniquilan.

“Son dignos de impunidad y felicitación quienes matan la mayor cantidad de gente en el menor tiempo, quienes ganan la mayor cantidad de dinero con el menor trabajo y quienes exterminan la mayor cantidad de naturaleza al menor costo.

“Caminar es un peligro y respirar es una hazaña en las grandes ciudades del mundo al revés. Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo; unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen.

“El mundo al revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa, nos reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y con amigos cibernéticos. Estamos condenados a morirnos de hambre, a morirnos de miedo o a morirnos de aburrimiento, si es que alguna bala perdida no nos abrevia la existencia.

“¿Será esta libertad, la libertad de elegir entre esas desdichas amenazadas, nuestra única libertad posible? El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo: así practica el crimen, y así lo recomienda”.

Por supuesto que cualquier parecido con la realidad del México del siglo XXI, con el de antes de junio del 2024, es mera coincidencia o pura casualidad. Innegable, que durante casi medio siglo, el sello oficial de la cotidianeidad nacional haya sido (¿persiste?) la privatización de la riqueza nacional, la evasión de impuestos, la corrupción y la impunidad.

Y habrá que reconocerlo y decirlo, en esta nuestra Madre Tierra, cuyos habitantes “humanos” ya sobrepasamos los ocho mil millones, venturosamente tienen existencia y presencia Estados-nación, instituciones y personajes que no sufren de involución mental; sino que, por el contrario, siguen evolucionando y hasta revolucionando sus funciones cerebrales, del pensamiento y de la creatividad. Consolidando y elevando su capacidad para apreciar adecuadamente una determinada situación, para tomar las resoluciones eficientes, suficientes y oportunas.

En tal sentido y para levantarnos un tanto el optimismo, una estimada y bien recordada exalumna (ahora, muy respetable señora Martha Elena Montaño) de la Escuela Secundaria de El Molino, Namiquipa, me envío vía Ws, el video “Buenas Noticias” muy acorde al tema de la contaminación del medio ambiente, informándonos que:

“Hoy hay muchas buenas noticias y maravillosas acciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. Aunque no salen en los medios, están cambiando el planeta y la humanidad.

“Los noruegos han decidido no perforar pozos de petróleo en las islas Lofoten (con 53 millones de dólares en reserva de petróleo) para preservar el ecosistema de las islas.

“Por primera vez en la historia de Malawi, una mujer ha sido elegida presidenta del parlamento del país. Esther Chilenje, quien ha cancelado más de 1,500 matrimonios con menores de edad y la envió de vuelta a la escuela.

“Los donantes suecos reciben un texto de agradecimiento cada vez que donan su sangre que salva a la gente.” (Vita).

Ponderables esas acciones emprendidas en esos países, que lo menos que podemos decir, es que, ojalá en otras naciones del globo terráqueo se apliquen y repliquen, se siga el ejemplo.

En relación a la atinada, ética, moral y muy humana decisión de la presidenta del parlamento de Malawi, sigue siendo vergüenza mundial que en algunas comunidades de Oaxaca, Guerrero y Chiapas se negocie con el “matrimonio” de niñas con adultos mayores. Empero, parece ser, que en esas legislaturas locales ya se está ventilando la extinción de tal agravio a la niñez.

Desde luego, en el renglón del cuidado y preservación del medio ambiente debe reconocerse y recordarse que aquellas irracionales “cacerías” de aves migrantes como patos, gansos… que se hacía en la alta Babícora y en la Laguna de Bustillos por los de aquí y hasta por gringos y por éstos desde arriba (en avioneta), fueron eliminadas.

De igual manera se acabó con la abusiva pesca que venían a realizar a la presa de El Granero, igualmente “los gringos”. ¡Vaya, Hasta la cacería del berrendo en esa misma zona, llegaron a efectuar por aire, los mentados “güeros” del otro lado! Afortunadamente, los tres niveles de gobierno hace años que vigilan esas y demás regiones del estado y tienen establecido un control riguroso al respecto por medio principalmente de la calendarización de vedas y fuertes sanciones administrativas a quienes las violen.

Da gusto saber que en el vado de Meoqui, siguen “aterrizando” miles de aves migratorias, las cuales constituyen todo un bello atractivo para sus propios habitantes y para el turismo en general.

¡Ah!, qué maravilla la llegada a los estados de Michoacán y de México de la mariposa monarca que vuela desde Canadá y los USA, desde las Rocallosas y los Grandes Lagos, atravesando la Sierra Madre Oriental, para venir a turistear y a pasar el invierno en algunas zonas boscosas de los estados de México y Michoacán, hermosas maravillas de Pacha Mama, consideradas por los tarascos como las almas de sus antepasados.

Todo eso muestra que en nuestra grandiosa Patria y Matria, se va avanzando en todos los aspectos del devenir nacional. Siendo conscientes de que todavía falta mucho por hacer para recomponerles a nuestros vástagos: este mundo al revés.

Finalmente, con el permiso de este reconocido Diario de Chihuahua, nuevamente extiendo la atenta invitación a nuestros apreciables lectores para que hoy en la Quinta Gameros, a las 6:00 p.m., CONVERSEMOS con Carlo Alarcón, en torno a la presentación de su primer libro: NOS SUMUS CUSTODES Guardianes del Libro.